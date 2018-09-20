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«Это полный абсурд». Почему Кремль устроил третий тур выборов в Приморье

20 Сентября 2018 161 0 Тренды Политика
«Это полный абсурд». Почему Кремль устроил третий тур выборов в Приморье

Приморский избирком отменил результаты второго тура губернаторских выборов в Приморье. Такое решение краевая избирательная комиссия приняла по рекомендации ЦИК. По мнению Центрального избиркома, в регионе сложилась «экстраординарная ситуация». 16 сентября по итогам обработки 97% протоколов на выборах побеждал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Отрыв от врио губернатора Андрея Тарасенко, представляющего «Единую Россию», составлял 3%. Затем данные перестали обновляться, произошли фальсификации на ряде УИК и Тарасенко набрал на 1,5% больше голосов. Откровенный подлог возмутил общественность и избирателей в Приморье.

Череда истерик

Разворачивающийся в Приморье политический кризис вызвал истерику у всех участников. Источники в Кремле грустно констатировали, что президентский мандат в Приморье не работает, поддержка кандидата от власти президентом ничего не дала. После рекомендации ЦИК отменить результаты второго тура выборов единоросс Андрей Тарасенко посчитал, что его разыгрывают в политической интриге. В течение нескольких часов от него исходили странные сигналы: то он подписывал прошение об отставке, то публично отказывался от участия в третьем туре, то его же пресс-секретарь опровергал слухи по поводу заявления об отставке, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверял общественность, что Тарасенко остается врио губернатора Приморья. Между тем в администрации президента лихорадочно искали замену Тарасенко на губернаторском посту – смотрели кандидатов из местных чиновников, которых поддерживает местная элита. Тарасенко на этом фоне сообщал, что готов участвовать в третьем туре.

Тем временем высоким страстям подвергся и случайно избранный, но не утвержденный из-за фальсификаций кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. «Это полный абсурд. Зачем это делать? Нет, я не согласен. Мы избрали губернатора», – говорил он о третьем туре, но согласился в нем участвовать. Политологи отмечали, что его победа обусловлена исключительно протестным голосованием: люди отдают голоса не за Ищенко и КПРФ, а против партии власти, против действий Москвы, против пенсионной системы и текущей политики государства. Поэтому поражение Тарасенко – это поражение первого лица, а масштабные фальсификации – это преступное неуважение к демократическим основам Российского государства.

В истерику впала и глава ЦИК Элла Памфилова. Она расплакалась на словах об отмене результатов выборов. Из последующей ее речи стало понятно, что все происходящее ей неприятно. «Делать то, что противно моей совести, я не буду», – открвоенно заявила она. «Если кто-то думает, что я такая пешка, я не для этого прожила свою жизнь непростую, чтобы быть пешкой в чьих бы то ни было руках. У меня есть своя позиция, свое понимание, что надо делать, и именно поэтому я на этом месте сейчас», – высказалась Памфилова. На основании ее слов можно сделать вывод, что на нее оказывалось сильное давление. Косвенно она назвала Тарасенко и подобных ему технических кандидатов «нерадивыми чиновниками», «которые привыкли за счет административного ресурса, скажем, вылезать или за счет авторитета президента».

Третий тур

Третий тур выборов пройдет в середине или конце декабря – 16 или 23 числа. При этом власти не отменили результаты на 3% участков, где выборы сфальсифицировали в пользу Тарасенко, власти отменили в том числе и результаты 97% участков, где никаких фальсификаций не было и Тарсенко честно проиграл. Таким образом власти не отказались от победы своего кандидата, а начали игру в третий тур, в котором они попытаются технологически обеспечить победу преемнику Тарасенко и не отдать регион коммунистам.

Во всех остальных регионах, где должны пройти вторые туры, врио губернаторов и представители партии власти спешно предлагают соперникам высокие посты в администрации. Все это говорит о потере доверия населения к власти в целом и попытках сохранить эту власть на местах. Впрочем, отмечают политологи, это не является решением проблемы, его только откладывают на будущее.

В истории с Приморьем Кремль выставил себя еще и забывчивым: Москва высказывала протест против третьего тура выборов на Украине, когда соревновались пророссийский Виктор Янукович и проукраинский Виктор Ющенко. Третий тур Владимир Путин называл издевательством над процедурой демократических выборов. Теперь его пресс-секретарь заверяет, что президенту важен не кандидат, поддержанный им, а легитимность и прозрачность. Ставки высоки: выборы в Приморье отбрасывают тень и на выборы марта 2018 года.

На два тура губернаторских выборов в Приморье потратили в общей сложности более 500 млн руб. Поэтому вопрос возникает не только к чистоте выборных процедур, но и к эффективности организации политических процессов.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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