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«Это наша нефть!» Зачем Минск приступил к отбору российской нефти из «Дружбы»
11 Февраля 2020 707 0 Экономика
Белоруссия не добилась дешевой нефти от России и решила начать забор технологической нефти из веток магистрального нефтепровода «Дружба». О начале забора сообщили в белорусском концерне «Белнефтехим», пояснив, что забирают нефть, не участвующую в транзите нефти из России в Европу. В российской компании «Транснефть» исключили влияния действий Минска на транзит нефти.
Белорусская консервация
- В «Белнефтехиме» объяснили свои действия необходимостью оптимизации возможностей и ресурсов для поставок нефти. Из-за отсутствия прежних объемов сырья для белорусских НПЗ руководство концерна решило использовать технологическую нефть, которая применяется для прокачки сырья на заводы. В российской «Транснефти» отметили, что это приведет к потере пропускной способности на сами НПЗ.
- «Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории», – подчеркнул представитель «Белнефтехима». Он также исключил негативные последствия для транзита российской нефти в Европу. По его словам, мероприятия касаются веток, не задействованных в транзите. Более того, целые участки трубопровода после откачки технологической нефти проходят процедуру консервации. Однако технология консервация позволит быстро восстановить прокачку при необходимости.
- Перед началом своих действий Минск уведомил Москву. В «Транснефти » подтвердили, что было предупреждение с белорусской стороны. Однако падение мощности внутренних трубопроводов, которые ведут к белорусским НПЗ, никак не может сказаться на транзитной магистрали.
Нефть по мировым ценам
- С конца 2019 года Россия и Белоруссия не могут договориться о поставках нефти белорусским НПЗ. Главным образом Минск не устраивают цены на российскую нефть. До этого Минск извлекал выгоду из получения нефти без пошлин из России и перепродажи ее с учетом пошлин на Запад. Но налоговый маневр в России для нефтяной отрасли, который обнуляет пошлины и повышает налог на добычу полезных ископаемых, свел на нет эту возможность. В итоге Москва предложила Минску нефть по рыночной цене. Минск на это ответил отказом и заявлениями о том, что у России цена выше мировой.
- После переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко 7 февраля в Сочи стороны договорились о поставках по мировым ценам. Тем не менее в 2020 году, по словам первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого, Минск рассчитывает покупать нефть в России по цене 83-85% от мировой без учета экспортной пошлины. Сейчас же цена нефти для Белоруссии на 17% ниже мировой, но только за счет пошлины. Отсутствие скидки на нефть в Белоруссии называют «премией к цене».
- Минск также продолжает вести поиски альтернативных поставщиков нефти. Переговоры идут с Казахстаном, но подписанных контрактов пока нет. Крутой заверил, что работа ведется «в режиме онлайн» и в любой момент стороны могут выйти на договоренности. Партнерами Белоруссии в этом вопросе могут стать Украина, страны Балтии, Казахстан, Азербайджан. Минск уже получил 80 тыс. тонн норвежской нефти, а также обещания США обеспечить Белоруссия нефтью на 100%.
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