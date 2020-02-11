«Это наша нефть!» Зачем Минск приступил к отбору российской нефти из «Дружбы» 707 0 Экономика

Белоруссия не добилась дешевой нефти от России и решила начать забор технологической нефти из веток магистрального нефтепровода «Дружба». О начале забора сообщили в белорусском концерне «Белнефтехим», пояснив, что забирают нефть, не участвующую в транзите нефти из России в Европу. В российской компании «Транснефть» исключили влияния действий Минска на транзит нефти.