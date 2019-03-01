«Это будет наш общий рубль, если он будет». Лукашенко рассказал о перспективах отношений Белоруссии и России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал пресс-конференцию, на которой присутствовали представители общественности, а также журналисты белорусских и зарубежных СМИ. В ходе общения было затронуто немало интересных вопросов, касающихся взаимоотношений с Москвой, на которые «батька» отвечал весьма откровенно.

Ни копейки не возьмем!

Во время пресс-конференции Александр Лукашенко заявил, что Минск и дальше не планирует брать с России деньги за размещение на территории Белоруссии двух военных объектов, даже несмотря на «налоговый маневр» в нефтяной отрасли РФ.

«Вы нам за эти базы ничего не платите. И когда вот уже буквально через год надо заключать новое соглашение, я, разговаривая с вашими начальниками, разозлившись, сказал: «Не переживайте, мы с вас копейки и впредь не возьмем, даже если мы налоговый маневр не отрегулировали, пусть эти деньги будут у вас… Но за базы мы с вас копейки не возьмем», – заявил белорусский лидер, отметив, что эти российские базы обеспечивают общую безопасность Белоруссии и РФ.

Заменим российскую нефть

Говоря о компенсации из-за налогового маневра, Лукашенко отметил, что если Минск не договорится с Москвой, то он «будет вынужден» перейти на нефть из других стран.

«К нам нормально россияне относятся, почему мы должны в них камни бросать? Да, понятно, где-то нас хотят экономически прижать, что-то показать, а может, действительно озабочены этим налоговым маневром. Ну, Господь с вами, переживем мы отсутствие этих 400 млн долларов в этом году, а может, чуть меньше будет», – сказал белорусский лидер.

Как рассказал Лукашенко, уже в ноябре Белоруссия планирует закончить модернизацию своих заводов. «И мы купим нефть со стороны. Мы купим на рынке нефть, сегодня нефти – покупай сколько хочешь, вопрос в цене», – добавил он.

Хватит защищать олигархов!

Решил Лукашенко огласить и некоторые требования к России. В частности, обращаясь к российскому правительству, он потребовал, чтобы власти прекратили защищать интересы «олигархического бизнеса», который проталкивает только свои интересы, и не «пускает» белорусов: «Надо прекратить правительству России лоббировать эти кланы, эти группы, как их называют – олигархические. Крупный бизнес сросся с властью, проталкивают свои вопросы, блокируя наши отношения в союзе».

Привел белорусский лидер и пример такой «защиты» на правительственном уровне: «Один из вопросов, который стоит на повестке дня – разрешение на грузоперевозки. Мы перевозим, допустим, из третьих стран, из Польши или Германии груз в Россию. Нам таких поездок разрешено делать 75 тыс. А у нас нет ограничений [для россиян]. Мы, небольшая страна, не боимся, что нас задавят ваши транспортники, а вы нам – 75 тыс.».

Мы не «нахлебники»

Еще один призыв, с которым Лукашенко обратился к российским властям – это просьба прекратить обвинять Белоруссию в нахлебничестве. «Вы не знаете проблем, которыми живет Беларусь. Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. Когда народ это слышит, мне никаких союзов не хочется», – отметил глава Белоруссии. Он напомнил, что Минск каждый год платит по российским кредитам около 1 млрд долларов в виде процентов. В качестве примера он привел в пример сложных отношений с банками погашение кредита Сбербанка почти на 600 млн долларов.

Он рассказал, что Россия выдавала Белоруссии кредит на строительство АЭС по ставке, которая оказалась существенно выше ставки, например, для Вьетнама. «Выдали нам кредит на АЭС под 4,8%. Для Вьетнама – меньше 3%. Армении – тоже меньше 3%. Вопрос: почему? А под какой процент вы у своих врагов в Америке держите миллиарды долларов? 0,7%», – заметил Лукашенко.

Согласны на общий рубль

Говоря о возможном Союзе России и Белоруссии, Лукашенко допустил создание единой валюты. Однако это должен быть «не российский или белорусский рубль».

«Сегодня нам предлагают валюту. Он (имеет в виду Владимира Путина – ред.) мне риторически говорит – конечно же, это будет рубль. Я говорю – конечно, рубль. И у вас рубль, и у нас рубль. Зачем нам талер? Вопрос не в этом. Это будет не российский или белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет», – сказал Лукашенко.

Продолжая тему, глава Белоруссии отметил, что тот же эмиссионный центр может располагаться в Санкт-Петербурге: «Не важно, где он будет, пусть будет в Питере – родина президента России, мой любимый город».