Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
03 АПР, 16:24 МСК
USD (ЦБ)    65,1639
EUR (ЦБ)    73,1725

03 АПР, 16:24 МСК
USD (ЦБ)    65,1639
EUR (ЦБ)    73,1725

«Если завтра война или новые санкции». Власти ищут способы обеспечить лекарственную безопасность России

3 Апреля 2019 15 0 Экономика
«Если завтра война или новые санкции». Власти ищут способы обеспечить лекарственную безопасность России

В Минпромторге представили проект стратегии развитию российской фармакологической отрасли. Одно из ключевых мест в нем отводится обеспечению лекарственной безопасности России на случай войны, техногенной катастрофы и экономических санкций, ограничивающих поставки из других стран. Авторы документа предусмотрели несколько сценариев развития и поддержки отрасли.

На все случаи жизни

Проект Минпромторга РФ, который предусматривает стратегию развития фармацевтической промышленности России в период до 2030 года, оказался в распоряжении РБК. По словам собеседника издания, его  планируют  обсудить в апреле во время совещания у первого замминистра Сергея Цыба.

Стратегия предусматривает два ключевых сценария развития фармацевтического рынка - целевой и инерционный.

В первом сценарии предусматривается господдержка бизнеса в процессе создания фармотрасли, которая может стать конкурентоспособной на мировом уровне. Этот вариант предусматривает как финансовую, так и нефинансовую поддержку.

Во втором варианте сценария перед регуляторами (Минпромторг, Федеральная антимонопольная служба, Министерство здравоохранения и Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения) будет поставлена задача по «обеспечению минимально необходимого ассортимента лекарственных средств и медицинских изделий» на случай политических конфликтов и санкций.

Стратегическая безопасность

Документ о развитии фармотрасли начали разрабатывать еще в 2018 году. Он проходил общественные обсуждения и рассматривался членами отраслевого экспертного совета при  Минпромторге. Как подчеркивают в министерстве, главным ориентиром является список жизненно необходимых препаратов, импортозамещение и дальнейшая поддержка инициатив бизнеса, связанная с расширением экспортных поставок российской продукции.

Главный акцент, который делают авторы стратегии – это обеспечение  лекарственной безопасности. Примечательно, что само слово «безопасность» используется в документе 68 раз.

Один из пунктов стратегии связан с тем, что минимальный набор жизненно важных лекарств и препаратов должен производиться в России, из них же обязательно должен быть сформирован стратегический запас на случай военного конфликта или техногенной катастрофы. Однако перечень таких лекарств окончательно не определен.

Как отмечает РБК, в первую очередь в этом списке окажутся  препараты и технологии, используемые именно в случаях военных действий - противомикробные средства для системного применения, анальгетики, нейролептики, плазмозаменяющие и асептические растворы, радиопротекторы, антидоты и так далее.

Необходимость и целесообразность

Позицию Минпромторга в его желании обеспечить  лекарственную безопасность страны вполне понятно, однако, развивая фармрынок, стоит руководствоваться не только этими стремлениями, считает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Эксперт убежден, что  ставя задачи обеспечить полный цикл производства лекарств и препаратов регулятор должен учитывать, в том числе, и так называемую рыночную целесообразность.

«При этом спектр лекарств, которые требуются военной медицине и медицине катастроф, относительно невелик. Российский фармрынок сейчас по ряду направлений не защищен даже с учетом довольно банальных запросов мирного времени», — отмечает Беспалов, - В частности, Россия до сих про периодически сталкивается с дефицитом вакцин. Причина, как правило,  в том, что на них резко взлетает спрос в других регионах мира.

При этом стоит отметить, что ни российские власти, ни руководство других стран не вводили санкций, связанных со сферой здравоохранения. Однако весной прошлого года депутаты Госдумы РФ загодя сделали попытку подготовиться к пессимистичному сценарию. Они подготовили законопроект, предусматривающий развитие событий, при которых под запрет могут попасть лекарства, ввозимые из США. Однако документ так и не был принят.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Как изменить свою жизнь? Пошаговая инструкция

Как изменить свою жизнь? Пошаговая инструкция
Бизнес и психология

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?
Наука и технологии 3

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве
Интервью и комментарии

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 4

Узнай, страна

ОРВ в Удмуртии: перевод муниципальных образований на портал regulation.udmurt.ru

ОРВ в Удмуртии: перевод муниципальных образований на портал regulation.udmurt.ru

Молодёжь Тамбовщины может заявить о себе, участвуя в региональных проектах

Молодёжь Тамбовщины может заявить о себе, участвуя в региональных проектах

В Ханты-Мансийске открылся Югорский промышленный форум

В Ханты-Мансийске открылся Югорский промышленный форум

В Вологодской области на металлургическом предприятии решили развивать промышленный туризм.

В Вологодской области на металлургическом предприятии решили развивать промышленный туризм.

Новости дня

15:57 Умер актер Алексей Булдаков Умер актер Алексей Булдаков
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
15:26 НАТО намеревается провести украинские суда через Керченский пролив. Что ответит Россия НАТО намеревается провести украинские суда через Керченский пролив. Что ответит Россия
14:58 Дело Кокорина и Мамаева. Осудят ли футболистов-дебоширов Дело Кокорина и Мамаева. Осудят ли футболистов-дебоширов
14:32 Песков просит Росстат объяснить данные о нехватке у россиян денег на обувь Песков просит Росстат объяснить данные о нехватке у россиян денег на обувь
14:07 Украина ввела запрет на любые прямые авиаперелеты с Россией Украина ввела запрет на любые прямые авиаперелеты с Россией
13:38 Зеленский выдвинул Порошенко ряд требований Зеленский выдвинул Порошенко ряд требований
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
12:51 Турция станет членом НАТО только в случае отказа от российских С-400 Турция станет членом НАТО только в случае отказа от российских С-400

Узнай, страна!

15:49 ОРВ в Удмуртии: перевод муниципальных образований на портал regulation.udmurt.ru ОРВ в Удмуртии: перевод муниципальных образований на портал regulation.udmurt.ru
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
14:01 Молодёжь Тамбовщины может заявить о себе, участвуя в региональных проектах Молодёжь Тамбовщины может заявить о себе, участвуя в региональных проектах
13:49 В Ханты-Мансийске открылся Югорский промышленный форум В Ханты-Мансийске открылся Югорский промышленный форум
11:15 Вопросы интернационализации МСП на опыте Франции Вопросы интернационализации МСП на опыте Франции
01 АПР, 13:47 В апреле в Омске откроется «дачный сезон» В апреле в Омске откроется «дачный сезон»
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
29 МАР, 20:39 ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения? ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения?
29 МАР, 18:28 В Оренбургской области ввели в эксплуатацию Чкаловскую СЭС мощностью 30 МВт В Оренбургской области ввели в эксплуатацию Чкаловскую СЭС мощностью 30 МВт

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter