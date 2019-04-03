«Если завтра война или новые санкции». Власти ищут способы обеспечить лекарственную безопасность России

В Минпромторге представили проект стратегии развитию российской фармакологической отрасли. Одно из ключевых мест в нем отводится обеспечению лекарственной безопасности России на случай войны, техногенной катастрофы и экономических санкций, ограничивающих поставки из других стран. Авторы документа предусмотрели несколько сценариев развития и поддержки отрасли.

На все случаи жизни

Проект Минпромторга РФ, который предусматривает стратегию развития фармацевтической промышленности России в период до 2030 года, оказался в распоряжении РБК. По словам собеседника издания, его планируют обсудить в апреле во время совещания у первого замминистра Сергея Цыба.

Стратегия предусматривает два ключевых сценария развития фармацевтического рынка - целевой и инерционный.

В первом сценарии предусматривается господдержка бизнеса в процессе создания фармотрасли, которая может стать конкурентоспособной на мировом уровне. Этот вариант предусматривает как финансовую, так и нефинансовую поддержку.

Во втором варианте сценария перед регуляторами (Минпромторг, Федеральная антимонопольная служба, Министерство здравоохранения и Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения) будет поставлена задача по «обеспечению минимально необходимого ассортимента лекарственных средств и медицинских изделий» на случай политических конфликтов и санкций.

Стратегическая безопасность

Документ о развитии фармотрасли начали разрабатывать еще в 2018 году. Он проходил общественные обсуждения и рассматривался членами отраслевого экспертного совета при Минпромторге. Как подчеркивают в министерстве, главным ориентиром является список жизненно необходимых препаратов, импортозамещение и дальнейшая поддержка инициатив бизнеса, связанная с расширением экспортных поставок российской продукции.

Главный акцент, который делают авторы стратегии – это обеспечение лекарственной безопасности. Примечательно, что само слово «безопасность» используется в документе 68 раз.

Один из пунктов стратегии связан с тем, что минимальный набор жизненно важных лекарств и препаратов должен производиться в России, из них же обязательно должен быть сформирован стратегический запас на случай военного конфликта или техногенной катастрофы. Однако перечень таких лекарств окончательно не определен.

Как отмечает РБК, в первую очередь в этом списке окажутся препараты и технологии, используемые именно в случаях военных действий - противомикробные средства для системного применения, анальгетики, нейролептики, плазмозаменяющие и асептические растворы, радиопротекторы, антидоты и так далее.

Необходимость и целесообразность

Позицию Минпромторга в его желании обеспечить лекарственную безопасность страны вполне понятно, однако, развивая фармрынок, стоит руководствоваться не только этими стремлениями, считает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Эксперт убежден, что ставя задачи обеспечить полный цикл производства лекарств и препаратов регулятор должен учитывать, в том числе, и так называемую рыночную целесообразность.

«При этом спектр лекарств, которые требуются военной медицине и медицине катастроф, относительно невелик. Российский фармрынок сейчас по ряду направлений не защищен даже с учетом довольно банальных запросов мирного времени», — отмечает Беспалов, - В частности, Россия до сих про периодически сталкивается с дефицитом вакцин. Причина, как правило, в том, что на них резко взлетает спрос в других регионах мира.

При этом стоит отметить, что ни российские власти, ни руководство других стран не вводили санкций, связанных со сферой здравоохранения. Однако весной прошлого года депутаты Госдумы РФ загодя сделали попытку подготовиться к пессимистичному сценарию. Они подготовили законопроект, предусматривающий развитие событий, при которых под запрет могут попасть лекарства, ввозимые из США. Однако документ так и не был принят.