Если Путин уйдет? Чего боятся россияне в связи с уходом Владимира Путина 2044 9 Политика

Близкий к недавно уволенному из Кремля Владиславу Суркову, автору концепции «путинизма», Центр политикой конъюнктуры перечислил страхи россиян, связанные с уходом Владимира Путина с поста президента. Доклад «Уйти нельзя остаться» опирается на некие фокус-группы и обобщает выводы. Согласно этому исследованию, россияне больше всего опасаются обострения борьбы за власть, передела собственности и потери авторитета России на мировой арене.