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Если Путин уйдет? Чего боятся россияне в связи с уходом Владимира Путина

21 Февраля 2020 2044 9 Политика
Если Путин уйдет? Чего боятся россияне в связи с уходом Владимира Путина

Близкий к недавно уволенному из Кремля Владиславу Суркову, автору концепции «путинизма», Центр политикой конъюнктуры перечислил страхи россиян, связанные с уходом Владимира Путина с поста президента. Доклад «Уйти нельзя остаться» опирается на некие фокус-группы и обобщает выводы. Согласно этому исследованию, россияне больше всего опасаются обострения борьбы за власть, передела собственности и потери авторитета России на мировой арене.

«Отчетливо выраженные»

  • Группа экспертов Центра, возглавляемых Алексеем Чеснаковым, представили доклад «Уйти нельзя остаться». В нем рассказывается о страхах жителей России из-за вероятного ухода Владимира Путина с должности президента. Как пишет РБК со ссылкой на документ, более активное обсуждение сценариев транзита власти и политического будущего Путина началось после начала конституционной реформы.
  • По мнению прокремлевских политологов, Путин стал неким воплощением внутриполитической стабильности и системы власти как таковой. Факт его вероятного ухода делает более актуальными разговоры о страхах и рисках для будущего страны и своего личного будущего. Главный вывод, который сделали аналитики, состоит в следующем: риски и страхи из-за вероятного ухода Путина, «актуализированы и отчетливо выражены в сознании россиян».

Группы страхов

  • Эксперты разделили все страхи на три группы: самые выраженные, средне выраженные и периферийные. Самые выраженные: обострение борьбы за власть между существующими политическими силами, а также новый передел собственности. К этой же группе относится страх о сокращении социальных обязательств властей, отмена национальных проектов (интересно, что информированность о нацпроектах среди граждан остается крайне низкой, но в докладе это один из самых выраженных страхов, что говорит о качестве исследования), потеря авторитета России на мировой арене, а также угроза поражений во внешней политике.
  • Вторая, средняя группа страхов связана с обострением межнациональных конфликтов и усилением сепаратистских настроений. Как считают участники исследования, подобные риски есть на Кавказе и в других национальных республиках. В этом плане, как отмечается, есть некая зависимость от стабильности на Кавказе и личных отношений между Путиным и Кадыровым и вопросом дотаций. В эту же группу страхов относятся опасения, связанные с ростом коррупции и нарастанием угрозы враждебных действий со стороны США.
  • И, наконец, третья группа, связана со страхами в связи с существенным ухудшением экономической ситуации в России, снижением уровня обороноспособности страны, вероятностью «олигархического реванша», острого гражданского конфликта, а также возможностью войны со странами НАТО.

Цитаты

В докладе приводятся цитаты участников фокус-групп:

  • «В стране установится бардак, беспорядок»; «Путин показал себя гарантом стабильности, неизвестно, что будет, когда он уйдет».
  • «Зюганов, Жириновский, Явлинский, будет куча мала»; «Единая Россия», партия власти развалится, и все захотят кусок побольше урвать, делиться, кусаться будут».
  • «Сменится власть, старые воровали, придут новые, и старые и новые будут воровать»;
  • «Военная мощь упадет, мне кажется. Вот с армией что связано, ведь он (Путин) поднял армию. Танки ведь делаем? … Самолеты делаем? … Подводные лодки делаем? … Он уйдет, и, мне кажется, это опять пойдет на нет».
  • «Путин старается все решать мирным путем. Другой на его месте уже войну бы начал».

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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22:14, 21.02 7 1
Сергей Александрович базанов:

это путинские чиновники--всего боятся!!! а нормальным людям--терять нечего.у нас путин и так все забрал.....

20:24, 21.02 6 0
slava:

А чего боятся то налогов повышения цен что ли ,будущей безработицей так ведь всю страну ободрали как липу. Видите как они октивно за нас взялись из пальца высасывают новые законы налогами обложили так что продыху нет, да ещё тут на ум им пришла идея чтоб пенсии не плотить аж возраст подняли чтоб прям с работы и на кладбище, сами не работают только ворует с козны вот ведь не будет Путина и что.

19:24, 21.02 4 1
alex:

Несколько раз слушал Чеснакова, опасный парень. Умный и подлый, презирающий мораль. Всё знает и понимает, готов на любую подлость. Нужно быть незаурядным профессионалом, чтобы убедить народ в преимуществах стабильности, предъявлять Путина как гаранта стабильности, при власти которого, за более чем 20 лет стабильность проявлялась в растущей тотальной коррупции и небывалом в истории разграблении страны.

19:16, 21.02 4 1
Гз:

Хуже ьыть не можеттт!!!!

18:49, 21.02 2 3
Гамид Гаджиев:

Не исключено и передел и споры если совсем новый человек придет туда.Ему все равно придется уйти, едроссия рападется, от этой партии народу толку мало.Как промежуточный вариант между левым ы и правымы если выдвинуть в президенты Шойгу наиболег автаритетного среди населения, более справедливого,то споров и беспредела будет исключен.И авторитет России останется и стабильность будет.

18:36, 21.02 11 0
эдуард :

я не пойму заголовок , кто боится ? народ что ли или электорат что стоит за путиным ??? что вы манипуляторы хреновы за народ говорите ? мошенники

18:21, 21.02 8 1
Расим Хансевяров:

В стране нет естественного процесса обновления, поэтому Путин опять загнал в страну в 90-е. Отчего ушли, к тому и пришли !!!!

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