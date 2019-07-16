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ЕС объявляет бойкот Турции, Россия и Индия рассчитываются без долларов, Украина продляет эмбарго и другие новости

16 Июля 2019 400 0 События и факты
ЕС объявляет бойкот Турции, Россия и Индия рассчитываются без долларов, Украина продляет эмбарго и другие новости

США собираются предложить России новый договор по сокращению ядерного вооружения. Новую «ядерную сделку» взамен ДРСМД, на  реанимацию которого американцы уже не надеются, планируется  обсудить завтра на консультациях в Женеве. Как сообщает агентство Reuters, продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) обсуждаться не будет, а новый договор планируется  сделать трехсторонним с участием Китая. Правда, власти КНР до сих пор не проявляли никакой заинтересованности в этой сделке.

Россия и Индия будут рассчитываться друг с другом в рублях и рупиях по договорам на поставку оружия и военной техники. Об отказе от доллара Москвы и Нью-Дели во взаимных расчетах сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в обоих государствах. Отказ от доллара США в пользу национальных валют был продиктован  стремлением России и  Индии избежать рисков, связанных с американскими санкциями. Как сообщает REGNUM, первый рублёвый контракт был заключен осенью 2018 года – речь шла о поставке в Индию российских зенитных ракетных систем С-400. В ближайшее время  индийская сторона произведет первый взнос в национальной  валюте за поставку российских кораблей для своего ВМФ. Ранее в июне соглашение о дедолларизации во взаимных расчетах было подписано между США и Китаем.

Украина продлила продовольственное эмбарго в отношении России до 2021 года. Антироссийские санкции Украины  действуют с начала 2016 года, а список санкционных товаров постоянно расширяется. Так, в мае 2019 года помимо продуктов под запрет попали цемент, клинкер и фанера. Затем Президент России 24 июня продлил до конца 2020 года продовольственное эмбарго и ограничения на транзит украинских товаров. Несмотря на это, в 2018 году экспорт из России на Украину, как сообщал “Ъ”, превысил $9,5 млрд – он увеличился почти на 20%. Около половины объемов российского экспорта составляют нефтепродукты, уголь и сжиженный углеводородный газ, на которые не распространяются новые санкции Киева.

Санкции против Турции одобрили МИДы стран Евросоюза.  Ограничения планируется ввести в связи с тем, что турецкие компании  ведут разведку месторождений углеводородов исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. Пока что санкции больше похожи  на бойкот - совет ЕС решил приостановить переговоры с Турцией по «Всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте», а также диалог об ассоциации Турции с Евросоюзом. Правда этот вялотекущий  диалог и без всяких санкций до сих пор не приносил видимых результатов. МИД Турции заявил, что страна продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение ЕС приостановить диалоги на высоком уровне. В ответ Европейскому инвестиционному банку были даны рекомендации пересмотреть кредитную деятельность в Турции и сократить финансовую помощь.

"Газпром" построил 2156 км газопровода "Сила Сибири" и провел испытания на 90% газопровода. В эфире телеканала "Россия-24"зампред правления "Газпрома" Олег Аксютин сообщил, что от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем проведены испытания на 1950 км газопровода, планируется заполнение газа и ввод в эксплуатацию компрессорной станции "Зейская". По газопроводу "Сила Сибири" газ с месторождений Восточной Сибири будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так на экспорт в Китай.

Минтранс РФ трех инвесторов для участия в проекте по строительству сухогрузного порта Тамань.  Представитель министерства сообщил РБК, что «Росморпорт» направил  предложения в «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко. Речь идет о покупке долей по 22.5% в управляющей компании порта Тамань с инвестициями на первом этапе 81 млрд руб. Ранее проект порта оценивался в 231 млрд руб., из которых на первом этапе требовалось 170 млрд руб. на строительство семи терминалов с общим грузооборотом 66,94 млн т.

 

 

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Редакция "Капитала Страны"

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