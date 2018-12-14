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ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы

14 Декабря 2018 108 0 Тренды События и факты
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы

Герман Греф заявил, что Сбербанк не исключает повышения ставок по ипотеке. Это может произойти, если ЦБ ужесточит регулирование этого сегмента рынка. Не исключается и повышение ставок по жилищным кредитам, сообщает «Интерфакс».

Экономические санкции ЕС в отношении России будут продлены еще на полгода. Продление связали с отсутствием прогресса в реализации Минских договоренностей по Донбассу, передает «Интерфакс». В то же время санкции за инцидент в Керченском проливе, на которых настаивали Польша, Эстония и Литва были отвергнуты Францией и Германией, пишет РБК. Однако Европейский совет потребовал немедленно освободить украинских моряков.

Столица Дальневосточного федерального округа будет перенесена из Хабаровска во Владивосток. Указ об этом подписал вчера Владимир Путин. Утверждается, что стоимость переноса столицы будет минимальной, сообщает ТАСС.

Россия и Индия обсудили планы развития военно-технического сотрудничества. Речь идет о производстве в Индии автоматов Калашникова и вертолетов Ка-226Т. Начало производства автоматов запланировано на 2019 год, передает «Интерфакс».

Саммит лидеров стран ЕС состоялся вчера в Брюсселе. Его темой стали условия выхода Великобритании из Евросоюза, которое запланировано на 29 марта следующего года. Хотя текст соответствующего договора был согласован еще в октябре, камнем преткновения остается Ирландия. Дело в том, что этот остров поделен на две части. Одна из них – Ирландская республика, является независимым государством и остается в ЕС. Другая – Северная Ирландия, входит в состав Соединенного Королевства и должна будет покинуть ЕС. До начала Brexit торговля между двумя Ирландиями велась по единым правилам. Экономические отношения между двумя частями острова были всегда настолько тесными, что нарушать их не представляется возможным. Но теперь Великобритания и ЕС будут жить по разным правилам. Что в таком случае делать с Ирландией – не ясно. На состоявшемся саммите, стороны не пришли ни к какому соглашению, констатирует РИА Новости.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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