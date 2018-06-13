Энергетический Шелковый путь. Кому нужен газопровод TANAP

12 июня в турецком Эскишехире прошла торжественная церемония запуска Трансанатолийского газопровода TANAP, который предназначен для транспортировки газа из Азербайджана в Европу. На открытии присутствовали лидеры Турции, Азербайджана, Украины, Сербии, а также премьер-министр Болгарии и представители компаний. По словам Петра Порошенко, Киев будет счастлив получать газ по этому проекту. Однако, как считают эксперты, это приведет к увеличению стоимости газа для конечного потребителя. Что касается российских проектов, то турецкий проект не представляет для них никакой угрозы.

Когда начнутся поставки в Европу

Первые поставки газа в Европу через TANAP запланированы на июнь 2019 года, о чем заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на торжественной церемонии открытия газопровода. Глава республики отметил, что энергетика – это сфера сотрудничества, а не противостояния. «TANAP – наглядное тому свидетельство. Ожидается, что первоначальная пропускная способность газопровода составит 16 млрд куб. м газа в год, 10 из которых пойдут в Европу. Первые поставки газа по TANAP к границе Греции планируется осуществить уже к июню 2019 года», – сообщил Эрдоган. Позднее он добавил, что проект TANAP также называют «энергетическим Шелковым путем».

Что представляет собой проект TANAP

TANAP – это составная часть ЮГК (Южный газовый коридор), который предназначен для транспортировки газа из Азербайджана в Европу. Он пролегает от грузино-турецкой границы до турецко-греческой границы. Протяженность газопровода – 1,85 тыс. км, пропускная способность – 16 млрд куб. м. Из них 6 млрд куб. м будут оставаться Турции.

Еще 10 млрд куб. м планируется транспортировать в южную Европу по Трансадриатическому трубопроводу, который также является частью системы ЮГК. Сам ЮГК, по сути, является так называемой интегрированной системой газопроводов – в него также входит Южно-Кавказский трубопровод, TANAP и TAP. Общая стоимость проекта ЮГК оценивается в 42 млрд долларов.

Порошенко счастлив

Что касается Украины, которая прекратила закупать российский газ в 2015 году, то, по словам президента страны Петра Порошенко, у Киева есть желание получать природный газ по новому газопроводу TANAP. Об этом он заявил во время торжественной церемонии открытия газопровода, куда он прибыл лично. «Мы будем счастливы диверсифицировать наши источники энергии и получать с TANAP через Болгарию и Румынию поставки газа», – заявил Порошенко.

Кроме этого, украинский глава отметил, что Киев выражает благодарность за альтернативные возможности поставок газа из Турции и Азербайджана. «В будущем мы сможем найти возможность привлечь больше природного газа с Азербайджана, с каспийского региона не только в страну, но и в весь регион, связанный с Украиной через украинскую ГТС», – отметил он.

Конкурент «Газпрома»?

Ряд экспертов считает, что TANAP может стать конкурентом российских проектов. Однако другие аналитики придерживаются иной точки зрения. Так, по словам управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, запуск проекта TANAP вряд ли может представлять серьезную конкуренцию российской компании. Как минимум, до момента, когда произойдет переход на проектные мощности прокачки газа. «У «Газпрома» еще будет время достроить «Северный поток-2», а также решить судьбу второй нитки Турецкого потока», – цитирует эксперта Газета.ру.

Жарский также обращает внимание на то, что по TANAP в Турцию можно будет прокачать всего 6 млрд куб м газа, и то, при условии, когда он заработает на полную мощность. «Учитывая, что Турция наращивает спрос на газ, а также в любом случае имеет в качестве основного партнера по поставкам «Газпром», ожидать, что это будет серьезный конкурент проектам «Газпрома», не приходится», – считает эксперт. Отмечая, что вместе с этим собственно развитие газовых трубопроводных проектов в Европу может еще ударить по планам экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, поскольку очевидным является факт того, что «ценовая политика производителей каспийского и российского газа будет куда более привлекательной».

Украине угрожают высокие цены

Аналогичного мнения придерживает и политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. В эфире радио Sputnik он также подчеркнул, что газопровод TANAP не представляет серьезной угрозы для России, так как в Европе есть дефицит и достаточно большие запросы в отношении газа.

«Конечно, этот газопровод не покроет этот дефицит, и Европа не проживет без российского газа, без «Южного потока» и его продолжения. Трансанатолийский газопровод – это достаточно давняя идея, она рассматривается уже несколько десятилетий. Турция стремится играть свою собственную роль – достаточно мощного военно-политического и экономического игрока, который имеет свое место и свое слово», – считает Шаповалов.

Что касается реакции Порошенко, то, как считает аналитик, в этой ситуации украинские власти не собираются экономить, что, безусловно, приведет к новому скачку цен на газ для конечного потребителя. В этом плане, по словам эксперта, самое главное для Киева – это борьба против России. «Конечно, это абсолютно фантастическая идея – вести газ на Украину вокруг всего Черного моря. С точки зрения экономических расчетов, это абсолютный абсурд. Но мы видим, что Украина с радостью включается даже в такие абсурдные планы», – подвел итог политолог.