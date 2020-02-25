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Электроника, одежда и обувь резко подорожают. Власти придумали новый налог
25 Февраля 2020 222 0 Экономика
Бытовая техника, электроника, одежда и обувь – все это может резко подорожать в 2021 году в России из-за очередного вмешательства государства. На этот раз власти намерены обложить налогами товары под видом нормативов о стопроцентной утилизации отходов и упаковки. В организации «Делова Россия» допускают, что на отдельные категории товаров цены подскачут на 13%.
Негативный прогноз
- Из расчетов главы комитета по торговле организации «Деловая Россия» Алексея Федорова, которые опубликовали «Известия», следует, что бытовая техника подорожает на 13%, электроника – на 9%, одежда и обувь – на 2-5%.
- Непродовольственные товары взлетят в цене, если власти введут с 2021 года нормативы на полную утилизацию отходов потребительских товаров и упаковки. Нормативы будут касаться как российских производителей, так и импортеров.
- Негативный прогноз Федорова основывается на опросе, который представитель «Деловой России» провел среди 800 ритейлеров.
- В администрации президента России «Известиям» пояснили, что Владимир Путин поручил правительству разработать концепцию расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию до конца марта. Правительство должно учесть все мнения, заверили в администрации.
Концепция РОП
- Документ, над которым работает правительство, официально называется так: «Концепция совершенствования института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров (РОП)». В 2019 году Минприроды представило его первую версию.
- Концепция вводит стопроцентную утилизацию отходов потребительских товаров и упаковки. На сегодняшний день такую утилизацию никто не производит. Максимальный уровень утилизации находится на уровне 35% от объема продукции на рынке.
- Если компании откажутся исполнять требования нормативов, они будут вынуждены платить экологический сбор. Например, в 2020 году норматив утилизации для текстильных изделий находится на уровне 5%, экологический сбор – 16,3 тыс. руб. за 1 тонну товара.
- Цель властей – увеличить поступления в бюджет. Так, по расчетам, от введения экологического сбора в бюджет будет поступать не 2,2 млрд, а 136 млрд руб. в год.
Что думают ритейлеры
- Ритейлеры в целом поддерживают разработку концепции, но отмечают, что переход к абсолютной утилизации нужно сделать более плавным и длительным, как вариант – в течение 5 лет.
- По словам Федорова, инициатива, о которой идет речь, может привести к серьезным тратам предприятий. Имеются в виду не только расходы на утилизацию самой продукции, но и средства, потраченные, например, на дополнительные помещения для складирования упаковки.
- Кроме этого, нужен будет обслуживающий персонал. Поэтому резкий рост цен на товары будет неминуем. Однако это власти, руководствующиеся бухгалтерской логикой и не прогнозирующие сворачивание производств, сильное падение продаж, снижение покупательской способности и рост безработицы, не интересует.
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