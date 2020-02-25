Электроника, одежда и обувь резко подорожают. Власти придумали новый налог 222 0 Экономика

Бытовая техника, электроника, одежда и обувь – все это может резко подорожать в 2021 году в России из-за очередного вмешательства государства. На этот раз власти намерены обложить налогами товары под видом нормативов о стопроцентной утилизации отходов и упаковки. В организации «Делова Россия» допускают, что на отдельные категории товаров цены подскачут на 13%.