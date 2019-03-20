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«Елбасы ушел, но остался». Назарбаев показал Путину, как можно задержаться во власти

20 Марта 2019 306 0 Политика
«Елбасы ушел, но остался». Назарбаев показал Путину, как можно задержаться во власти

Первый и до сегодняшнего дня единственный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев снял с себя полномочия главы государства и передал власть преемнику. Но, как выяснилось почти сразу, он вовсе не уходит из политики. Назарбаев только формально сменил должность президента на пост главы Совета безопасности. По сути, он и дальше будет руководить страной, отдав оперативное управление другим политика, отмечают аналитики. Примечательно, что момент для этого заявления был выбран весьма красивый: 19 марта 2019 года, 19:00, и за два дня до Наурыза, когда жители Казахстана отмечают день весеннего равноденствия.

Политический долгожитель

«Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия главы республики Казахстан», – заявил первый президент Казахстана в эфире республиканских телеканалов.

Назарбаев стал первым секретарем ЦК КП Казахстана в 1989 году. Но, спустя всего один год, в ходе абсолютно безальтернативных выборов его статус изменился на президентский и до вчерашнего дня оставался таковым. Президентом Казахстана он избирался пять раз, и каждый раз, согласно статистике, он находил поддержку у большинства жителей страны. Так, на последних выборах он получил беспрецедентный результат – 97,5% (и это при явке 95,11%).

Назарбаева неспроста называют «отцом казахстанской нации»: политик, который сумел создать «никогда не существовавший независимый Казахстан», «вписать» его в карту мира, обратить на себя внимание и впоследствии отстоять право страны на суверенитет. Подводя итоги своего президентства, Назарбаев отметил следующее:

«Мы сумели на руинах СССР построить успешное казахстанское государство с современной рыночной экономикой, создать мир и стабильность внутри многоэтнического и многоконфессионального Казахстана. Впервые в нашей многовековой истории обеспечили международно-правовое признание Республики Казахстан. Поставили Казахстан на карту мира, где его не было как государства. У нас есть свой флаг, гимн, герб».

Преемник

Пост главы Казахстана был передан незамедлительно. На следующий день после объявления об отставке Назарбаева присягу «на оставшийся срок президентства» президента – до апреля 2020 года – принес Касым-Жомарт Токаев, до сегодняшнего дня председатель сената Казахстана.

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», – произнес он во время торжественной церемонии.

Как и следует традиционной процедуре, глава ЦИК Казахстана Берик Имашев вручил Токаеву удостоверение президента, а также штандарт и орден. Что касается заявления Назарбаева, то Токаев заявил, что оно было волевым и продиктованным «соображениями высшего порядка» и «истинной заботой о будущем».

«Планирую направить свои знания и опыт на всемерное обеспечение преемственности стратегического курса Елбасы», – подчеркнул новый президент Казахстана, говоря о Назарбаеве.

В завершение церемонии Токаев удостоил Назарбаева знаком особого отличия «Золотая звезда», почетным званием «Народный герой», а также выступил с предложением – переименовать столицу Казахстана из Астаны в Нурсултан.

Транзит власти

Однако Нурсултан Назарбаев сохраняет за собой статус Елбасы – Первого Президента и Лидера нации. Но это, скорее, должности ритуальные. Фактически первый президент страны до конца своей жизни будет занимать пост председателя Совета Безопасности. Должность, которая подразумевает очень серьезные полномочия, причем, не только во внутренней, но и во внешней политике страны. Плюс ко всему, Назарбаев остается председателем правящей партии «Нур Отан» и членом Конституционного совета.

Как отмечают аналитики, уход Назарбаева скорее напоминает мягкую форму так называемого «транзита власти». При этом, стоит отметить, на это в своей речи намекнул и сам Назарбаев: «Как основатель независимого казахстанского государства вижу свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования».

Давай оценку происходящему, директор Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана МГИМО Андрей Казанцев в эфире радио Sputnik отметил, что экс-президент Казахстана сохранит свое влияние и после отставки: «В любом случае влияние Назарбаева останется решающим. Просто потому, что этот человек сыграл решающую роль в формировании политической, экономической и культурной системы независимого Казахстана. Какую бы должность он ни занимал, и даже если он не будет занимать вообще никакой официальной должности, его авторитет будет определять все». Таким образом, Назарбаев пошел не по пути советского лидера Леонида Брежнева, но по пути китайского – Дэн Сяопина. За несколько часов до объявления об отставке Назарбаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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