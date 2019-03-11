Экспорт вооружений России упал на 17% и другие новости понедельника

Россия занимает второе после США место в мире по экспорту вооружений. При этом по итогам 2014-2018 годов объем продаж российского оружия снизился на 17% по сравнению с предыдущей пятилеткой. Эксперты связывают это с сокращением объемов экспорта в Индию и Венесуэлу, передает «Интерфакс». На третьем месте по объем экспорта стоит Франция, за ней следуют Германия и Китай.

«Боинг 737» авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в Эфиопии. 149 пассажиров и восемь членов экипажа погибли, сообщает «Интерфакс». По последним данным, на борту находились трое россиян. Причины катастрофы пока не известны. Есть данные только о том, что самолет упал через 6 минут после взлета.

Дональд Трамп захотел увеличить расходы NASA на освоение Луны на 500 млн долларов в 2020 году. Речь прежде всего идет о создании окололунной станции Lunar Gateway, уточняет ТАСС. Американский проект освоения Луны будет включать в себя не только окололунную станцию, но целую инфраструктуру, связывающую Землю с ее естественным спутником, вплоть до обитаемых модулей на поверхности Луны.

Нешуточные страсти вспыхнули в Киеве вокруг «Нафтогаза». Дело в том, что Россия считает цены за транзит газа через территорию Украины завышенными. Отсюда и строительство новых трубопроводов – «Северный поток -2» и «Турецкий поток». В то же время газотранспортная система Украины безнадежно устарела. Это касается и самих труб и компрессорных станций. Эксперты оценивают затраты на ее реконструкцию в 6 млрд евро, сообщает РИА Новости. Европа вкладывать средства в ее модернизацию не спешит и требует гарантий от России на обеспечение объемов поставляемого газа по украинскому коридору. Россия отвечает – пусть цены на транзит будут конкурентными. Такой вот замкнутый круг.

Президент Латвии призвал европейский государства объединиться для «сдерживания Москвы», передает РИА Новости. Российские эксперты называют русофобскую политику прибалтийских государств «смыслом существования Прибалтики», которая хочет представить себя «щитом» между злобной Россией и Евросоюзом, и получать деньги от европейцев за свою миссию сдерживания «страшного восточного соседа».