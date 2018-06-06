Эксперты ведения бизнеса по франшизе отвечают на вопросы "Капитала страны" 3792 0 События

1 июня в Москве завершился Всемирный форум по франчайзингу и выставка Moscow Franchise Expo 2018. Это масштабное событие собрало более шести тысяч участников для выявления последних трендов в сфере франчайзинга, обучения и заключения контрактов. Команда интернет-издания "Капитал страны" провела в рамках форума новый семинар "Профвыгоранию-НЕТ!". В будущем семинар планируется имплантировать в деловые программы большинства экономических и инвестиционных форумов. На площадках выставки мы встретились с экспертами и ведущими игроками в сфере ведения бизнеса по франшизе. На вопросы "Капитала страны" отвечают Максим Трубников (Руководитель департамента франчайзинга Группы компаний "Шоколадница"), Геннадий Кочетков (Президент "Сабвэй Раша Девелопмент Компани") и другие профи.