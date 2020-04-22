Экономисты оказались бессильны спрогнозировать будущее России 518 0 Экономика

Российские аналитики не могут дать точный прогноз относительно ситуации в экономике России до конца 2020 года. Как пишет Bloomberg, спад ВВП специалисты оценивают от оптимистических 2% до пессимистических 8%. В последнем варианте экономика теряет 7 трлн руб. доходов, или треть федерального бюджета. При этом еще в начале года Минэкономразвития ожидало роста ВВП на 1,9% и среднюю цену нефти в 57,7 доллара за баррель.