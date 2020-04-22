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Экономисты оказались бессильны спрогнозировать будущее России
22 Апреля 2020 518 0 Экономика
Российские аналитики не могут дать точный прогноз относительно ситуации в экономике России до конца 2020 года. Как пишет Bloomberg, спад ВВП специалисты оценивают от оптимистических 2% до пессимистических 8%. В последнем варианте экономика теряет 7 трлн руб. доходов, или треть федерального бюджета. При этом еще в начале года Минэкономразвития ожидало роста ВВП на 1,9% и среднюю цену нефти в 57,7 доллара за баррель.
Глубину падения не знает никто
- В Центре конъюнктурных исследований Высшей школы экономики отмечают – точность всех экономических прогнозов на 2020 год в отношении экономики России крайне приблизительная. Плюс-минус 1,5% ВВП – сейчас является нормой. Никто не может предположить, как поведет себя экономика и когда она начнет восстановление.
- Поэтому одни экономисты сохраняют оптимизм, прогнозируя, как специалисты Альфа-банка, что Россию ждет спад ВВП на 2%, а другие, как Сбербанк, допускают беспрецедентное падение на 15% ВВП. Если падение на 2% выглядит даже меньше, чем в кризис 2014-15 годов, то рецессия в 15% ВВП превзойдет экономический крах СССР.
- В ситуации неопределенности Минэкономразвития отложило публикацию официального макропрогноза, который должен был выйти 9 апреля. На его основании формируется федеральный бюджет и нормативы для госструктур. Но в министерстве не хотят тыкать пальцем в небо – в начале года специалисты ведомства уже прогнозировали рост экономики на 1,9% ВВП и нефть по 57,7 доллара за баррель. Однако их прогнозы ни на чем не были основаны. Давать очередные фантастические сценарии светлого будущего, которое нас ждет, не имеет никакого смысла.
«Великая самоизоляция»
- Есть и политическая причина – министерство не хочет быть гонцом с плохими новостями. Экономика России из-за карантина и действий властей, а также методичного отказа правительства от реальной помощи компаниям и гражданам отправилась в пропасть и чиновникам страшно замерять ее глубину. По данным Международного валютного фонда, российский ВВП обвалится на 5,5%, тогда как мировой ВВП – на 3%. Тем самым Россия еще раз подтвердит: она не может расти быстрее мировых темпов, но легко может падать глубже остальных. Очевидная проблема – крайне низкий уровень государственного управления и необходимость структурных и политических реформ.
- Россия покажет себя в 2020 году в 5,5 раз хуже всех развивающихся стран, экономики которых, по подсчетам МВФ, в среднем упадут на 1% ВВП. Таким образом, экономическая отсталость России усилится, страна будет отброшена на десять лет назад.
- В Центре конъюнктурных исследований ВШЭ отмечают, что большинство прогнозов носят эмоциональный характер, а не экспертный. В модели закладывается поведение экономики в предыдущие кризисы и прошлые тренды. Все это может быть неактуально на этот раз, потому что текущий кризис не похож на все предыдущие. Объективно эксперты не могут предсказать, как поведет себя экономика в «великую самоизоляцию». Самым главным вопросом остается продолжительность карантинных мер и последствия пандемии коронавируса.
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