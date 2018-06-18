Экономика, обреченная на крах и «потерянные Карпаты». Почему Украину ждет катастрофа

О том, что в ближайшее время Украину ждет катастрофа, завил депутат украинской Рады лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович, выступая на телеканале «112 Украина». По словам парламентария, это произойдет по причине того, что страны Евросоюза «под видом экономической помощи пытаются расхитить национальное богатство» Украины. Такую помощь, как отмечают эксперты, в свое время «пытались оказать» и России, однако Москва смогла выпутаться из аналогичной сомнительной истории.

Дефолт как спасение?

По словам Рабиновича, до конца текущего года Украина должна выплатить 12,5 млрд долларов, в 2019 году — еще 12,1 млрд долларов, плюс к этому, до конца 2020 года — еще 10,2 млрд. Все и-за большого долга – 117 млрд долларов. «Это экономика, обреченная на крах, это мертвая ипотека. Украина не в состоянии вернуть эти деньги», – резюмирует политик.

Кроме этого, как сообщает Рабинович, национальный банк Украины «под шумок» решил выплатить 455 млн долларов Международному валютному фонду. Со своей стороны Европа планирует выделить Украине 1 млрд евро. «Нам забыли сказать, что они требуют снять мораторий на вывоз леса-кругляка. Нам дает Европа с барского плеча миллиард, который мы тут же вернем в качестве процентов международным организациям», — отмечает Рабинович.

Вместе с этим, по словам депутата, в обмен на эти «блага» Украина может «лишится Карпат». В этом плане, как считает Рабинович, единственный выход из данной ситуации Украина может найти в объявлении дефолта.

В первых числах мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщал о том, что Киев в течение четырех лет должен будет выплатить долг, сумма которого на данный момент составляет 27 млрд долларов.

Карпатский лес

Разговоры об уничтожении знаменитых карпатских лесов идут уже давно. Так, еще в 2016 году президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прямо заявлял, что «в ближайшие несколько недель» Украина даст свое согласие на возобновление поставок леса-кругляка в страны ЕС.

В апреле 2017 года Верховная рада ввела мораторий на экспорт леса. Однако через три месяца документ завизировал президент Украины Порошенко. В итоге, решение вступило в силу с первого ноября 2015 года для древесных пород, а для сосны начал действовать с января 2017 года. Отмечается, что ограничения на экспорт леса имеют срок действия на 10 лет.

Как сообщают СМИ, решение о государственном моратории имело прямое отношение к стремительной вырубке леса. Так, в 1996 году так называемый показатель лесистости по отношению к площади региона в западной Украине составлял 16%, а уже в 2015 году он снизился до 11%.

Самое печальное, что лесные вырубки оказались настолько масштабными, что в августе 2015 года губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль по факту решил приостановить экспорт. То есть, он ввел запрет на выдачу в области сертификатов, которые дают право экспортировать лес в рамках закона. Также, как поясняется, «лесной мораторий» связан и с тем, что, по сути, экспорт древесины не приносит ожидаемо больших денег.

Источник сырья и дешевой рабочей силы

По слова политолога, замдиректора Национального института развития современной идеологии Игоря Шатрова, аналогичная проблема с так называемой «помощью» Запада наблюдалась в 90-е годы в России.

«Рабинович верно заметил: фактически весь миллиард будет отдан за проценты по предыдущим долгам, почти ничего от него не останется, а требование вывоза леса сейчас – одно из основных. Украина нужна как источник сырья и источник дешевой рабочей силы – не более того», – заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

Вместе с этим, как считает политолог, стоит учитывать и геополитическую историю, так называемую «зону турбулентности на границе с Россией». Причем, эта ситуация нужна не столько Европе, сколько США.

«У двух полюсов Запада – у Европы и США – есть свои интересы на Украине, но они расходятся с интересами Украины. Поэтому в данном случае проблема видна невооруженным глазом. Был пример: Россия с трудом выбралась из этой западни, в которую Запад втянул ее своей «помощью». Так Запад поступал не только с Россией – со всеми странами, которые подсаживались на кредитную иглу и выплачивали бесконечные долги и проценты», – отметил Шатров.