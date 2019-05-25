Экономический оптимизм. Как россияне оценивают ситуацию в стране и свое благосостояние?

Как показали итоги «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения» Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), за год выросло число граждан, которые положительно оценивают перспективы экономического развития России.

С верой в будущее

Согласно данным, полученным за апрель этого года, 23,9% россиян думают, что экономическая ситуация в России будет только улучшаться. За такой же период в 2018 году данный показатель составлял 19,1%. Вместе с этим, как показало исследование, количество тех, кто ждет ухудшения ситуации, сократилось на 9% — до 23,4% (с 32,4%).

Проще говоря, большинство россиян надеются на более светлое будущее по сравнению с не слишком благополучным настоящим. Как поясняют аналитики, за последний год материальное положение 60% населения, по самооценке, осталось прежним. У 27% оно ухудшилось, и более чем 12% сообщили, что, наоборот, улучшилось.

Третьи в мире

Тем не менее, как говорится в исследовании, в сравнении с концом прошлого года положение России в мировом рейтинге ухудшилось. В данный моментнаша страна занимает третье место среди стран с самым высоким уровнем инфляции после Индии и Турции. При этом в декабре 2018 года Россия находилась на шестой строке рейтинга после Бразилии, Индии, Мексики, ЮАР и Турции.

А ведь еще в 2017 году уровень инфляции в России был немногим выше, чем в США, о чем свидетельствуют высокие темпы роста цен на фоне других государств. К причинам роста инфляции в России в 2019 г. эксперты относят повышение уровня НДС, динамику курса рубля, а также сезонность цен на ряд товаров и динамику доходов населения.

Положение в регионах

Затронута в исследовании и тема развития регионов. Авторы документа пишут, что стараются «быть осторожными в своих оценках». Так, они говорят о том, что в первом квартале этого года рост промышленного производства оказался более медленным (2,1%), чем в целом за 2018 г. (2,9%). Самые высокие темпы роста зафиксированы в Тульской, Ярославской областях (23-27%) и Ямало-Ненецком АО (20%).

А вот спад зафиксирован в 24 регионах, и самый большой – в Архангельской области и республике Дагестан (на треть), а также в Приморском крае и Еврейской автономной области (на 11%). При этом, промышленное производство сократилось более чем в половине регионов Северного Кавказа, однако все они, как поясняют аналитики, за исключением Ставропольского края, не являются индустриальными. Спад зафиксирован и в 40% регионов Дальнего Востока, и это, по сути, продолжение тенденций 2018 г., демонстрирующее барьеры индустриального развития востока России.