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Экология или политика? Зачем европейцы отказываются от Северного морского пути в российской Арктике?

27 Августа 2019 2538 1 Тренды Экономика

Французский морской контейнерный оператор CMA CGM заявил, что не будет больше пользоваться СМП (Северным морским путем) для своих перевозок. В качестве причины назвали нежелание усугублять ущерб природе Арктического региона. Остальные международные контейнерные компании, как пишет «Ъ», пока не определились в своей позиции. Все так называемые «экологические соображения», как считает ряд экспертов, больше похожи на отговорки для прикрытия недобросовестной конкуренции на мировом рынке под давлением США.

Борцы за экологию

Во время недавней встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном глава французского морского контейнерного оператора CMA CGM (на долю компании приходится около 14% всего мирового контейнерного флота) Родольф Сааде завил об отказе компании от использования СМП по экологическим соображениям.

Дискуссию о том, как морская торговля влияет на изменение климата, продолжил и сам Макрон. В  своем выступлении на открытии саммита  он заявил, что французское правительство «начнет работать с судоходными компаниями», чтобы сократить скорости движения. Французский лидер также утверждал, что это является одним из самых действенных способов сокращения мировых выбросов углекислого  газа.

Париж, как напоминает «Ъ», этой весной уже выступал с инициативой на уровне IMO ограничить скорость грузовых судов, чтобы сократить выбросы на тонну перевезенного груза. Были даже заявлены целевые показатели: к 2030 году снижение на 40% к уровню 2008 года, к 2050 году - на 50%. Макрон заявил, что крупные судоходные компании дали обещание не использовать СМП: «в конце концов этот маршрут нас погубит, он - результат нашей прежней безответственности».

Перспективы маршрута

В заявлении CMA CGM  речь идет о том, что маршрут, о котором идет речь,  стал судоходным благодаря глобальному потеплению, а его  использование угрожает уникальным природным экосистемам Арктики, ее обширному и малоисследованному биоразнообразию.

Арктика играет ключевую роль в плане регулирования океанских течений и глобальной климатической системы, а использование Северного морского пути, как утверждает Сааде, серьезно угрожает экологическому  благополучию данной части света. В частности, рисками, которые могут быть связаны с катастрофами, нефтяными разливами либо, например, с столкновениями с морскими обитателями. Для того, чтобы этого не произошло, Сааде объявил, что ни одно из 500 судов CMA CGM не будет использовать СМП.

Практически  одновременно министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде в разговоре с «Известиями» выразила  сомнение в экономической целесообразности Северного морского пути (СМП) и заявила, что Осло  проведет проверку его соответствия экологическим стандартам. «Пока маршрут действует в рамках имеющихся соглашений. Но следует проверить его на соответствие экологическим стандартам, которые выдвигаются для корабельных маршрутов в Арктике», — заявила глава внешнеполитического  ведомства Норвегии.

В посольстве РФ в Осло заявили, что Норвегия в данном случае является сторонним наблюдателем, а проработка трасс Северного морского пути остается внутренним делом России, которая ее не касается.

Что говорят эксперты

Российские  эксперты  полагают, что в заявлениях норвежской и французской  сторон на  самом  деле речь идет  о политике и об экономике, а  вовсе  не об экологии.

 Заявление, которое сделал представитель CMA, больше похоже на популистское – такого мнения придерживается глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По словам аналитика, подобная информация не соотносится ни со здравым смыслом, ни с реальной заботой об экологической обстановке.

Бурмистров подчеркивает: главное преимущество СМП – это значительное сокращение маршрутного пути относительно пути через Суэцкий  канал. То есть, как минимум, это экономит топливо, и это, определенно, положительно сказывается на окружающей среде. Эксперт также напомнил, что компания Maersk уже строила контейнеровозы ледового класса и успешно проверила один из них на СПМ. Еще у семи контейнеровозов, которые были произведены для Балтики, имеют ледовый класс IA и могут ходить по СМП в летнюю навигацию в сопровождении ледокола. Сами  представители Maersk ранее выступали с сообщением о том, что маршрут коммерчески нежизнеспособен, но при этом не исключали возможность запуска сервиса по СМП с Дальнего Востока на запад России.

Кроме того, в октябре прошлого года голландская компания Damen воспользовалась арктической трассой для доставки 24 буксиров из Китая в порт Роттердама.

С Востока на Запад через лед

В России не  сомневаются , что  выполнить майский указ президента РФ и нарастить перевозки грузов по СМП до 80 млн тонн к 2024 году, получится и без Европы.

Китай высоко оценил предложение России принять участие в совместном освоении СМП в рамках реализации инициативы «Один пояс — один путь». Как отметил официальный представитель МИДа КНР Лу Кан, этот маршрут позволит сократить расстояние между китайскими и европейскими портами почти в два раза. Дело в том, что длина пути между Шанхаем и Роттердамом через российскую Арктику составляет 15 тыс. км, а через Суэц — на 4,4 тыс. км больше. Использование СМП  позволяет сэкономить почти две недели пути грузов из Китая в Европу— 35 вместо 48 дней.

Как отметил глава «Росатома» Владимир Лихачев, большой интерес к проекту  развития СМП проявили представители крупных логистических компаний Японии, переговоры  с которыми прошли в марте этого года. Более подробно участия японцев в Севморпути планируется  обсудить на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке 4–6 сентября.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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21:07, 27.08 0 0
костя:

это политика.. ну да деньги своё сделают.. раз через канаду не освоено будут через россию плавать

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