Ефим Пивовар: "Меня привлекает открытость азербайджанской культуры"

Президент Российского государственного гуманитарного университета и руководитель Общества дружбы России с Азербайджаном рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о перспективах развития гуманитарного сотрудничества и принципах формирования общего информационного пространства.

В 2019 году отношения России и Азербайджана испытали очередной подъем. Финал года и вовсе ознаменовался сразу несколькими значительными мероприятиями: десятый российско-азербайджанский межрегиональный форум, открытие павильона Азербайджана на ВДНХ, международный экономический форум «Каспийский диалог».

Все это позволило говорить о новом этапе российско-азербайджанского стратегического партнёрства, который поддерживается сторонами во всех сферах взаимодействия.

Президент РГГУ и автор монографии по российско-азербайджанским отношениям Ефим Пивовар особо подчеркивает интенсивность гуманитарного сотрудничества двух стран, которое базируется на исторически обусловленных добрососедских связях народов.

В октябре 2019 года на базе РГГУ прошла Международная научно-практическая конференция «Гуманитарное сотрудничество России и Азербайджана: духовно-исторические традиции и современность», приуроченная к юбилею великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами и посвящённая роли русской культуры в культуре Азербайджана и наоборот. В мероприятии приняла участие азербайджанская делегация.

А уже в конце января в Баку состоится гуманитарный форум «Диалог Москва-Баку» с участием российской делегации.

«Мы сосредоточены в первую очередь на культурном, образовательном, спортивном, научном сотрудничестве, - перечисляет Ефим Пивовар. Он добавляет, что близок к завершению и новый российско-азербайджанский образовательный проект – выпуск учебного пособия по азербайджановедению для студентов.

"Это очерк истории и культуры страны с древности до наших дней, с обзором экономических связей, истории отраслей. Надеюсь, это издание выйдет уже в начале следующего года и, несомненно, вызовет широкий интерес, особенно материалы по современной истории Азербайджанской Республики, которые до этого в России представлены не были".

Особую нишу в развитии российско-азербайджанских отношений занимает формирование между государствами общего информационного пространства. Как подчеркнул президент РГГУ, процесс этот постоянный и работать над ним нужно самым активным образом.

"Необходимо поддерживать русскоязычные СМИ в Азербайджане, русскоязычное наследие. В Азербайджане русский язык в образовательной сфере сохранён на всех уровнях – от детских садов до вузов. Причём учат русский язык не только представители русской диаспоры, но и азербайджанцы, заинтересованные в русской культуре, в сотрудничестве с Россией. Сохранение русского языка в Азербайджане – великое наследие Гейдара Алиева".

В этом плане партнёрство России и Азербайджана уникально. Конечно, мы должны не только продвигать русский язык и русскую культуру, но и изучать язык, историю и культуру наших союзников и партнёров, - отмечает Ефим Пивовар, - В Азербайджане создаётся всё больше научной, художественной, культурной продукции. М, чтобы не быть оторванными от этой живой ткани происходящего в соседней стране, нужно в первую очередь изучать её язык.

"В РГГУ мы готовим кадры, которые востребованы и в России, и в Азербайджане – они будут обеспечивать диалог культур в дипломатической, художественной, научной и образовательной практике. Наши выпускники работают и в посольствах, и в Россотрудничестве, и во многих центрах науки и культуры".

К слову, сотрудничество в образовательной сфере в целом составляет значительную часть гуманитарного взаимодействия России и Азербайджана.

«Совместной образовательной деятельности в России и Азербайджане уделяется большое внимание – проводятся мероприятия самого разного формата: форумы, молодёжные летние школы и т.д. Например, недавно Сумгаитский университет приглашал к себе наших студентов, а азербайджанские студенты приезжали в Россию, - рассказывает Ефим Пивовар.

"Ещё стоит отметить программу проведения Форумов ректоров и деканов гуманитарных вузов СНГ. Это была моя инициатива, первый такой форум прошёл в 2010 году в Баку под эгидой Министерства образования Азербайджана, затем был форум в Санкт-Петербурге. Надеюсь, что весной будущего года такой форум пройдёт в Москве на базе РГГУ – мы уже получили поддержку Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ".

Феномен исключительной интенсивности культурного обмена России и Азербайджана Ефим Пивовар объясняет историческими предпосылками развития азербайджанкой культуры, в которой его лично привлекает её открытость как европейской, так и русской традициям.

"Очень многое было реализовано в Азербайджане именно благодаря этому синтезу, - уверен ректор РГГУ. – Азербайджан – это одновременно древняя восточная культура, опирающаяся на мусульманскую традицию, и крайне прогрессивное современное общество".

«Чёрное золото» сделало Баку не просто столицей Азербайджана, но интернациональным центром мировых технологических инноваций. С Баку связаны крупнейшие предприниматели, мировые тренды.

Первая демократическая республика на востоке возникла именно в Азербайджане, там же женщины востока впервые получили равные с мужчинами права.

Кроме того, азербайджанскому обществу удалось минимизировать воздействие радикальных, в том числе религиозных элементов – это может служить образцом даже для нас. Впервые я попал в Азербайджан аспирантом, в 1973 году, и был сражён безграничным, искренним гостеприимством азербайджанцев. Страна с каждым годом преображается, но это остаётся неизменным.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram