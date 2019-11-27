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Эффективность лидера. Как правильно оценить результаты своей руководящей работы?

27 Ноября 2019 25 0 Бизнес и психология
Эффективность лидера. Как правильно оценить результаты своей руководящей работы?

Новая эпоха, VUCA мир, четвертая индустриальная революция, время знаний… Уже ни для кого не новость, что наш мир кардинально изменился. Вместе с ним изменились концепции бизнеса. Как результат - все чаще мы слышим определение «лидер нового времени».

Как executive коуч, советник по личному развитию на сессиях с первыми лицами компаний я все чаще слышу вопрос про личную эффективность.

И сегодня, общаясь в формате вопросов и ответов, мы разберем личную эффективность лидера нового времени со стороны коучинга как профессионального инструмента развития.

Итак, вспомните, случалось ли вам, как руководителям, задумываться над своей личной эффективностью? Скорее всего, да. А если бы я вас попросила сразу сказать насколько вы считаете себя эффективным лидером? Шкала измерений от 100% - я самый эффективный до 1%  - я вообще не про эффективность. Подумайте и запишите цифру.

 

С такой цифрой обычно ко мне приходят на сессии и говорят: "Я хочу проработать свою эффективность!" А я сразу спрашиваю: "Что с ней не так?" И в ответ, как правило, слышу что я, мол, хочу быть эффективным лидером. А насколько? На 100%! 1000%! А сейчас? И тут я слышу цифру, которую вы себе записали.

А теперь я вам открою один секрет.  

Психологи давно выявили одну закономерность - мы всегда склонны приуменьшать свои умения/знания/заслуги.

Это во-первых. Во-вторых - если вы не прорабатывали еще тему личной эффективности с профессионалом, то скорее всего вы будете иметь цифру - “среднюю по больнице”.

Так что я сразу задам задание - напишите 10 пунктов о том, с чем для вас ассоциируется эффективность лидера. Постарайтесь не читать эту статью дальше, пока сами не напишите. Ибо “знания, не перешедшие в мышцы - не подтвержденные слухи”. Итак, пишем по пунктам 1, 2, 3....

 

Написали? Хотите сравнить с опытом ваших коллег? Тогда я вкратце расскажу о результатах моей работы с более чем 70-ю собственниками бизнеса в программе EMBA и приведу результаты опроса 50 собственников про личную эффективность лидера, проведенного Институтом креативного мышления.

Итак, ваши коллеги ответили, что, личная эффективность лидера - это вот про такие навыки и способности:

  • умение делегировать
  • креативность 
  • системное мышление
  • умение “не цепляться за старое”
  • позитивное мышление
  • упорство/настойчивость/приверженность выбранному пути
  • отличное здоровье/энергия
  • эмоциональная устойчивость
  • эмпатия и умение говорить на языке команды
  • харизма лидера/умение вести за собой
  • умение признать ошибку и смелость учиться новому
  • нацеленность на бизнес результат и успех бизнеса

Сходится? Как видите, многие ваши коллеги определяют эффективность лидера в очень близких категориях. И если внимательно посмотреть, то все это  -  про целостность, про понимание себя как совокупности знаний, навыков, способностей, мотивации, здоровья.

И все это входит в понятие "человеческий капитал".

Я, с учётом своего опыта работы добавляю еще и духовный рост, и развитие, и, конечно же, окружение. О том, как все это развивать, поговорим в следующих публикациях.

А здесь и сейчас - составьте свой новый список качеств вашей личной эффективности, объединив данные, и  проставьте напротив каждого значения цифры от 1-100, где 100% - полное владение и 1% совсем не умею. И посмотрите среднее значение. Сравните его с первоначальным. Что изменилось? За счет чего? Где ваши сильные стороны? Где, как вы считаете, есть зоны роста?

Сейчас мы с вами сделали очень важную вещь - поставили более четкую задачу своему сознанию. И теперь запрос на развитие эффективности может звучать уже иначе. Например, "Я хочу стать эффективным лидером изменений". Или вот так: "Я хочу проработать свой эмоциональный интеллект, чтобы лучше понимать партнером и взаимодействовать с командой". Или…

Тут вы можете вписать свой запрос в комментариях к статье и мы обязательно проработаем его дальше.

Вот мы и подошли к самому главному выводу: личная эффективность - это про личное развитие. И про осознанность в получении знаний.

Как строить треки развития мы рассмотрим на следующих встречах.

А сейчас вопрос на подумать: Эффективный лидер и эффективная личность - это про одно и то же? 

Напишите ответы на следующие вопросы.

Что такое для меня эффективность?

Что такое эффективность в действиях/результатах?"

 Как я понимаю, что я эффективный человек?

Как я понимаю что другой человек эффективный?

Кто для меня является примером эффективного лидера нового поколения? 

 

Желаю интересных открытий в исследованиях своей эффективности!

До новых встреч! Нас ждут интересные темы развития лидеров и команд! 

 

Талина Венгржновская, Ph.D.
Талина Венгржновская, Ph.D.

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