Эффективность лидера. Как правильно оценить результаты своей руководящей работы?

Новая эпоха, VUCA мир, четвертая индустриальная революция, время знаний… Уже ни для кого не новость, что наш мир кардинально изменился. Вместе с ним изменились концепции бизнеса. Как результат - все чаще мы слышим определение «лидер нового времени».

Как executive коуч, советник по личному развитию на сессиях с первыми лицами компаний я все чаще слышу вопрос про личную эффективность.

И сегодня, общаясь в формате вопросов и ответов, мы разберем личную эффективность лидера нового времени со стороны коучинга как профессионального инструмента развития .

Итак, вспомните, случалось ли вам, как руководителям, задумываться над своей личной эффективностью? Скорее всего, да. А если бы я вас попросила сразу сказать насколько вы считаете себя эффективным лидером? Шкала измерений от 100% - я самый эффективный до 1% - я вообще не про эффективность. Подумайте и запишите цифру.

С такой цифрой обычно ко мне приходят на сессии и говорят: "Я хочу проработать свою эффективность!" А я сразу спрашиваю: "Что с ней не так?" И в ответ, как правило, слышу что я, мол, хочу быть эффективным лидером. А насколько? На 100%! 1000%! А сейчас? И тут я слышу цифру, которую вы себе записали.

А теперь я вам открою один секрет.

Психологи давно выявили одну закономерность - мы всегда склонны приуменьшать свои умения/знания/заслуги.

Это во-первых. Во-вторых - если вы не прорабатывали еще тему личной эффективности с профессионалом, то скорее всего вы будете иметь цифру - “среднюю по больнице”.

Так что я сразу задам задание - напишите 10 пунктов о том, с чем для вас ассоциируется эффективность лидера. Постарайтесь не читать эту статью дальше, пока сами не напишите. Ибо “знания, не перешедшие в мышцы - не подтвержденные слухи”. Итак, пишем по пунктам 1, 2, 3....

Написали? Хотите сравнить с опытом ваших коллег? Тогда я вкратце расскажу о результатах моей работы с более чем 70-ю собственниками бизнеса в программе EMBA и приведу результаты опроса 50 собственников про личную эффективность лидера, проведенного Институтом креативного мышления.

Итак, ваши коллеги ответили, что, личная эффективность лидера - это вот про такие навыки и способности:

умение делегировать

креативность

системное мышление

умение “не цепляться за старое”

позитивное мышление

упорство/настойчивость/приверженность выбранному пути

отличное здоровье/энергия

эмоциональная устойчивость

эмпатия и умение говорить на языке команды

харизма лидера/умение вести за собой

умение признать ошибку и смелость учиться новому

нацеленность на бизнес результат и успех бизнеса

Сходится? Как видите, многие ваши коллеги определяют эффективность лидера в очень близких категориях. И если внимательно посмотреть, то все это - про целостность, про понимание себя как совокупности знаний, навыков, способностей, мотивации, здоровья.

И все это входит в понятие "человеческий капитал".

Я, с учётом своего опыта работы добавляю еще и духовный рост, и развитие, и, конечно же, окружение. О том, как все это развивать, поговорим в следующих публикациях.

А здесь и сейчас - составьте свой новый список качеств вашей личной эффективности, объединив данные, и проставьте напротив каждого значения цифры от 1-100, где 100% - полное владение и 1% совсем не умею. И посмотрите среднее значение. Сравните его с первоначальным. Что изменилось? За счет чего? Где ваши сильные стороны? Где, как вы считаете, есть зоны роста?

Сейчас мы с вами сделали очень важную вещь - поставили более четкую задачу своему сознанию. И теперь запрос на развитие эффективности может звучать уже иначе. Например, "Я хочу стать эффективным лидером изменений". Или вот так: "Я хочу проработать свой эмоциональный интеллект, чтобы лучше понимать партнером и взаимодействовать с командой". Или…

Тут вы можете вписать свой запрос в комментариях к статье и мы обязательно проработаем его дальше.

Вот мы и подошли к самому главному выводу: личная эффективность - это про личное развитие. И про осознанность в получении знаний.

Как строить треки развития мы рассмотрим на следующих встречах.

А сейчас вопрос на подумать: Эффективный лидер и эффективная личность - это про одно и то же?

Напишите ответы на следующие вопросы.

Что такое для меня эффективность?

Что такое эффективность в действиях/результатах?"

Как я понимаю, что я эффективный человек?

Как я понимаю что другой человек эффективный?

Кто для меня является примером эффективного лидера нового поколения?

Желаю интересных открытий в исследованиях своей эффективности!

До новых встреч! Нас ждут интересные темы развития лидеров и команд!