Единый реестр населения и контроль доходов. Чего ждать от премьер-министра Мишустина? 218 0 Политика

Перед назначением на пост председателя правительства глава Федеральной налоговой службы, по собственному признанию, не спал всю ночь. Несмотря на то, что предложение президента стало для него неожиданностью, он представил Госдуме в общих чертах свою политическую программу. В частности, он пообещал, что правительство установит доход каждого домохозяйства, чтобы найти средства на поддержку малоимущих семей и одновременно организовать адресную помощь. Также он отказался списывать долги граждан, потому что это приведет к цепочке банкротств.