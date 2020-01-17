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Единый реестр населения и контроль доходов. Чего ждать от премьер-министра Мишустина?

17 Января 2020 218 0 Политика
Единый реестр населения и контроль доходов. Чего ждать от премьер-министра Мишустина?

Перед назначением на пост председателя правительства глава Федеральной налоговой службы, по собственному признанию, не спал всю ночь. Несмотря на то, что предложение президента стало для него неожиданностью, он представил Госдуме в общих чертах свою политическую программу. В частности, он пообещал, что правительство установит доход каждого домохозяйства, чтобы найти средства на поддержку малоимущих семей и одновременно организовать адресную помощь. Также он отказался списывать долги граждан, потому что это приведет к цепочке банкротств.

Программа нового премьера

  • Повторяя тезисы из послания Федеральному собранию Путина, Мишустин отметил, что его правительство будет заботиться о семье и детях, о росте их достатка и повышении качества жизни. Забота ограничится выплатами малоимущим семьям, а также семьям при рождении детей.
  • По словам Мишустина, он уже встретился с и.о. министра финансов Антоном Силуановым и тот подтвердил ему, что в 2020 году в бюджете есть средства на реализацию инициатив Путина. А именно – есть 450 млрд руб. на социальные выплаты. До 2024 года на них потребуется еще 4 трлн руб. Мишустин пообещал не наносить урон региональным бюджетам, а перераспределить средства в рамках принятого федерального бюджета.
  • От регионов, по его словам, потребуется наладить систему взаимодействия, чтобы семьи могли своевременно получать полагающиеся им выплаты. В этом смысле необходимо повысить качество управления, а для этого нужно проанализировать ситуацию.
  • Одной из целей правительства Мишустина будет рост благосостояния россиян. Для этого новый премьер предлагает создать новые рабочие места и принять закон о защите капиталовложений. В целом Мишустин собирается улучшить ситуацию в предпринимательстве. Он заявил о намерении восстановить утраченное доверие между властью и предпринимательским сообществом. Также новое правительство перезапустит инвестиционный цикл.
  • В макроэкономическом плане правительство Мишустина будет ориентироваться на инфляцию в 4% и эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Но вместе с тем новый премьер считает необходимым «аккумулировать дополнительные доходы на выполнение взятых обязательств» по национальным проектам и социальным гарантиям.
  • Мишустин рассчитывает совершить прорыв в цифровизации реального сектора экономики. В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» он собирается внедрять отечественное программное обеспечение.
  • Новый премьер пообещал депутатам Госдумы, что каждый член его правительства будет нести личную ответственность «за достижение национальных целей развития».

 Реестр населения

  • Мишустин отказался от идеи депутатов Госдумы списать долги россиянам. Он объяснил это тем, что подобная мера вызовет цепочку банкротств, и пострадают те, кто не виноват. Премьер предложил обратить внимание на работу микрофинансовых организаций, которые выдают средства «до зарплаты».
  • Новый кабинет министров должен будет разобраться с льготами и наладить адресную помощь, подчеркнул Мишустин. Сейчас, по его словам, «очень тяжело видеть, как эти льготы расходуются». Автоматический принцип распределения льгот, скорее всего, будет заменен на заявительный, чтобы правительство видело «таргетированную аудиторию».
  • Правительство Мишустина создаст единый реестр населения, согласно закону, который уже принят в первом чтении. Это позволит лучше распределять социальную помощь и видеть реальные доходы домохозяйств.
  • Мишустин считает, что его правительство должно стать «цифровой платформой». В пример он привел свое ведомство – ФНС, которое стало для граждан удобным и «незаметным».

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Редакция "Капитала Страны"

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