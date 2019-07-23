Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
23 ИЮЛ, 10:25 МСК
USD (ЦБ)    62,9776
EUR (ЦБ)    70,6546

23 ИЮЛ, 10:25 МСК
USD (ЦБ)    62,9776
EUR (ЦБ)    70,6546
﻿

Еда на экспорт. Как в России стимулируют поставки за рубеж сельхозпродукции и продуктов питания?

23 Июля 2019 23 0 Экономика
Еда на экспорт. Как в России стимулируют поставки за рубеж сельхозпродукции и продуктов питания?

России в целом удалось решить задачи, связанные с продовольственной безопасностью и сегодня перед российскими предприятиями стоит задача увеличить экспорт продовольствия. Об этом в ходе совещания в Курской области, посвященного стимулированию экспорта сельхозпродукции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Россия в топе

«В целом по стране решены задачи продовольственной безопасности. Мы только что обсуждали, как все это начиналось в 2006-2007 году, когда был первый национальный проект. Тогда многие задачи стояли очень остро, а сейчас у нас самый широкий выбор продуктов российского производства, а наши сельхозпроизводители не только могут, но и хотят выходить на иностранные рынки», - цитирует ТАСС Дмитрия Медведева.

Российский премьер также отметил, что рост российского агропромышленного комплекса происходит быстрыми темпами. Причем это, как считает глава правительства, «видно невооруженным взглядом».

Медведев напомнил, что в прошлом году объем экспорта российской сельхозпродукции и продовольствия достиг отметки почти на $26 млрд. Таким образом, Россия попала в топ стран, ставших лидерами по экспорту зерна. Примечательно, что расширилась и география экспорта: российская сельхозпродукция сегодня активно поставляется  в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Есть интерес к нашей сельхозпродукции и в Африке, и в странах Ближнего Востока. Всем этим мы, конечно, должны обязательно воспользоваться», - резюмировал премьер.

Реальные цели

Дмитрий Медведев убежден, что к 2024 году вполне реально нарастить объемы экспорта российской сельхозпродукции до уровня $45 млрд – эта цель обозначена в федеральном проекте «Экспорт продукции АПК», входящем в состав нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

«Цифра, конечно, очень большая, но я считаю, что она нам вполне по силам, если мы сможем соединить те возможности, которые у нас сейчас сложились, сохранить и нарастить господдержку, которая сейчас существует», - отметил глава Кабмина.

Поддержка государства

При этом Медведев отметил, что сегодня существует необходимость в помощи российским аграриям в выходе на внешние рынки. При этом, как отметил премьер, в российском бюджете соответствующие меры уже запланированы. В период до 2024 года правительство планирует направить на эти меры около 407 млрд рублей.

"Мы будем оказывать государственную поддержку инвестиционным проектам по глубокой переработке сельхозпродукции на территории нашей страны»,- заявил Медведев на совещании в Курской  области. Он отметил, что власти  будут делать все возможное, чтобы изменить структуру экспорта с  сельхозсырья в пользу готовой продукции. В ходе поездки он посетил Курский мясоперерабатывающий завод - инновационное предприятие,  с оборудованием и технологиями, которые помимо него применяются только на двух комплексах Европы - в Швейцарии и Германии.

Осмотрев  предприятие, которое является экспортером продукции в страны Таможенного союза, и Азиатско-Тихоокеанского региона, Медведев  отметил, что приоритетным направлением российского сельскохозяйственного экспорта должна стать продажа готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Именно перерабатывающие производства обеспечивают  новые рабочие места для росссиян и дополнительные  поступления  в российский  бюджет.

Сертификация

Еще один вопрос, который был поднят на совещании – проведение более активной работы над сертификацией сельхозпродукции. По словам Дмитрия Медведева, это необходимо для того, чтобы у стран-импортеров не было «вопросов к документальному подтверждению качества российских товаров». Премьер напомнил, что процесс согласования экспортных ветеринарных сертификатов проходит через специалистов Россельхознадзора.

На сегодняшний день в реестре экспортеров находятся порядка четырех тысяч российских предприятий, имеющих возможность поставлять свою продукцию больше чем в 80 стран. «Есть предложения по корректировке ряда нормативных документов, включая подготовку единой методики учета места происхождения для продукции, которая производится на экспорт, и о процедуре выдачи так называемого сертификата здоровья, который необходим для реализации сельхозтоваров на территории целого ряда стран», - рассказал глава правительства.

При этом, как подчеркнул Медведев, в приоритете для сельскохозяйственного экспорта должна стать продажа именно готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, а не сырья. В этом плане премьер пообещал поддержку инвестпроектам соответствующего профиля.

 

 

 

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Закройте наши денежки! Как российские банки защищают от мошенников средства своих клиентов?

Закройте наши денежки! Как российские банки защищают от мошенников средства своих клиентов?
Экономика 1

Дмитрий Савельев рассказал о роли туризма в стратегических отношениях с Азербайджаном

Дмитрий Савельев рассказал о роли туризма в стратегических отношениях с Азербайджаном
Интервью и комментарии

Власть переменилась? Что будет делать партия Зеленского после победы на выборах в Верховную Раду?

Власть переменилась? Что будет делать партия Зеленского после победы на выборах в Верховную Раду?
Политика

Белоруссия и Россия идут к единой валюте и рынкам, Китай сокращает инвестиции в США и увеличивает в Россию и другие новости

Белоруссия и Россия идут к единой валюте и рынкам, Китай сокращает инвестиции в США и увеличивает в Россию и другие новости
События и факты

Узнай, страна

В Тамбовской области презентовали новые технологии социального обслуживания

В Тамбовской области презентовали новые технологии социального обслуживания

Давайте измерим давление бизнесу.

Давайте измерим давление бизнесу.

Президент поддержал предложения Торгово-промышленной палаты. Новый шаг в развитии семейного бизнеса

Президент поддержал предложения Торгово-промышленной палаты. Новый шаг в развитии семейного бизнеса

Из Ростовской области отправили первые десять российских комбайнов в Луганскую народную республику

Из Ростовской области отправили первые десять российских комбайнов в Луганскую народную республику

Новости дня

09:19 Россия помогла раскрыть местоположение секретных спутников США Россия помогла раскрыть местоположение секретных спутников США
Россия готовится к военному сотрудничеству с Китаем, китайцы и японцы участвуют в Арктик СПГ и другие новости
Россия готовится к военному сотрудничеству с Китаем, китайцы и японцы участвуют в Арктик СПГ и другие новости
08:47 На Украине обнаружили новые тайные тюрьмы На Украине обнаружили новые тайные тюрьмы
08:12 Южная Корея обвинила самолет России в нарушении воздушного пространства Южная Корея обвинила самолет России в нарушении воздушного пространства
07:23 Польша официально пригласила Германию отметить 80-летие начала Второй мировой войны Польша официально пригласила Германию отметить 80-летие начала Второй мировой войны
07:00 Правительство одобрило одинаковые запреты для табака и электронных сигаре Правительство одобрило одинаковые запреты для табака и электронных сигаре
06:43 Росстандарт предлагает сузить парковочные места Росстандарт предлагает сузить парковочные места
На Украине проходят досрочные выборы в Верховную раду
На Украине проходят досрочные выборы в Верховную раду
06:23 Партия Зеленского лидирует по итогам обработки более 90% протоколов Партия Зеленского лидирует по итогам обработки более 90% протоколов

Узнай, страна!

08:32 В Тамбовской области презентовали новые технологии социального обслуживания В Тамбовской области презентовали новые технологии социального обслуживания
Смешают с грязной. Как «Транснефть» будет обеспечивать чистоту «Дружбы»?
Смешают с грязной. Как «Транснефть» будет обеспечивать чистоту «Дружбы»?
22 ИЮЛ, 17:03 Давайте измерим давление бизнесу. Давайте измерим давление бизнесу.
22 ИЮЛ, 14:32 Из Ростовской области отправили первые десять российских комбайнов в Луганскую народную республику Из Ростовской области отправили первые десять российских комбайнов в Луганскую народную республику
19 ИЮЛ, 21:37 Совет Федерации России поддержит руководство Астраханской области в решении проблем жителей Совет Федерации России поддержит руководство Астраханской области в решении проблем жителей
19 ИЮЛ, 11:19 Приоритеты развития Астраханской области определили в диалоге власти и общества Приоритеты развития Астраханской области определили в диалоге власти и общества
19 ИЮЛ, 07:46 Омский бизнес приглашают принять участие в Казахстанской Международной выставке «Powerexpo Almaty» Омский бизнес приглашают принять участие в Казахстанской Международной выставке «Powerexpo Almaty»
Страховка от стихии. Как пострадавшим россиянам поможет государство и добровольное страхование жилья?
Страховка от стихии. Как пострадавшим россиянам поможет государство и добровольное страхование жилья?
17 ИЮЛ, 16:04 Кто станет президентом? (Конкурс по отбору претендентов на должность главы ТПП Республики Хакасия) Кто станет президентом? (Конкурс по отбору претендентов на должность главы ТПП Республики Хакасия)
17 ИЮЛ, 13:12 Глава Астраханской области Игорь Бабушкин взял под личный контроль переселение из аварийного жилья Глава Астраханской области Игорь Бабушкин взял под личный контроль переселение из аварийного жилья
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter