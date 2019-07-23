Еда на экспорт. Как в России стимулируют поставки за рубеж сельхозпродукции и продуктов питания?

России в целом удалось решить задачи, связанные с продовольственной безопасностью и сегодня перед российскими предприятиями стоит задача увеличить экспорт продовольствия. Об этом в ходе совещания в Курской области, посвященного стимулированию экспорта сельхозпродукции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Россия в топе

«В целом по стране решены задачи продовольственной безопасности. Мы только что обсуждали, как все это начиналось в 2006-2007 году, когда был первый национальный проект. Тогда многие задачи стояли очень остро, а сейчас у нас самый широкий выбор продуктов российского производства, а наши сельхозпроизводители не только могут, но и хотят выходить на иностранные рынки», - цитирует ТАСС Дмитрия Медведева.

Российский премьер также отметил, что рост российского агропромышленного комплекса происходит быстрыми темпами. Причем это, как считает глава правительства, «видно невооруженным взглядом».

Медведев напомнил, что в прошлом году объем экспорта российской сельхозпродукции и продовольствия достиг отметки почти на $26 млрд. Таким образом, Россия попала в топ стран, ставших лидерами по экспорту зерна. Примечательно, что расширилась и география экспорта: российская сельхозпродукция сегодня активно поставляется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Есть интерес к нашей сельхозпродукции и в Африке, и в странах Ближнего Востока. Всем этим мы, конечно, должны обязательно воспользоваться», - резюмировал премьер.

Реальные цели

Дмитрий Медведев убежден, что к 2024 году вполне реально нарастить объемы экспорта российской сельхозпродукции до уровня $45 млрд – эта цель обозначена в федеральном проекте «Экспорт продукции АПК», входящем в состав нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

«Цифра, конечно, очень большая, но я считаю, что она нам вполне по силам, если мы сможем соединить те возможности, которые у нас сейчас сложились, сохранить и нарастить господдержку, которая сейчас существует», - отметил глава Кабмина.

Поддержка государства

При этом Медведев отметил, что сегодня существует необходимость в помощи российским аграриям в выходе на внешние рынки. При этом, как отметил премьер, в российском бюджете соответствующие меры уже запланированы. В период до 2024 года правительство планирует направить на эти меры около 407 млрд рублей.

"Мы будем оказывать государственную поддержку инвестиционным проектам по глубокой переработке сельхозпродукции на территории нашей страны»,- заявил Медведев на совещании в Курской области. Он отметил, что власти будут делать все возможное, чтобы изменить структуру экспорта с сельхозсырья в пользу готовой продукции. В ходе поездки он посетил Курский мясоперерабатывающий завод - инновационное предприятие, с оборудованием и технологиями, которые помимо него применяются только на двух комплексах Европы - в Швейцарии и Германии.

Осмотрев предприятие, которое является экспортером продукции в страны Таможенного союза, и Азиатско-Тихоокеанского региона, Медведев отметил, что приоритетным направлением российского сельскохозяйственного экспорта должна стать продажа готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Именно перерабатывающие производства обеспечивают новые рабочие места для росссиян и дополнительные поступления в российский бюджет.

Сертификация

Еще один вопрос, который был поднят на совещании – проведение более активной работы над сертификацией сельхозпродукции. По словам Дмитрия Медведева, это необходимо для того, чтобы у стран-импортеров не было «вопросов к документальному подтверждению качества российских товаров». Премьер напомнил, что процесс согласования экспортных ветеринарных сертификатов проходит через специалистов Россельхознадзора.

На сегодняшний день в реестре экспортеров находятся порядка четырех тысяч российских предприятий, имеющих возможность поставлять свою продукцию больше чем в 80 стран. «Есть предложения по корректировке ряда нормативных документов, включая подготовку единой методики учета места происхождения для продукции, которая производится на экспорт, и о процедуре выдачи так называемого сертификата здоровья, который необходим для реализации сельхозтоваров на территории целого ряда стран», - рассказал глава правительства.

При этом, как подчеркнул Медведев, в приоритете для сельскохозяйственного экспорта должна стать продажа именно готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, а не сырья. В этом плане премьер пообещал поддержку инвестпроектам соответствующего профиля.