«Дышите в трубочку». Будущих водителей в России проверят на злоупотребление алкоголем

Россиян, которые собираются получать водительские права, хотят обязать сдавать так называемый «тест на алкоголизм». То есть, как сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн, их будут проверять на факт регулярного употребления алкоголя. В министерстве уже подготовили все необходимые поправки в правила прохождения соответствующих медицинских комиссий. Напомним, что за 2018 год в России зарегистрировано порядка 15 тысяч аварий с участием водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. И в результате этих ДТП погибло более 4 тысяч и ранено почти 20 тысяч человек.

Тест на алкоголизм

Граждан России предлагают обязать проходить проверку на чрезмерное употребление алкоголя – соответствующие законодательные поправки уже подготовлены Минздравом. По замыслу, если злоупотребление алкоголем будет подтверждено, предлагается отложить получение водительских прав. «Через месяц человек сможет пройти тест снова, ведь совсем запретить получение прав было бы противозаконно», - уточнил Евгений Брюн.

Как сообщается, аналогичное прохождение теста предлагается ввести и во время приема на работу на опасные производства. Но, как рассказал представитель Минздрава, у работодателей пока нет желания сотрудничать в этом направлении.

По словам нарколога, сегодня технологии и методы исследования позволяют обнаружить в крови следы не только всех виды алкоголя, но и психоактивных веществ, которые человек употреблял в течение последнего месяца.

До сих пор подобные проверки россияне проходили только для получения разрешения на владение оружием. Хотя отдельные эксперты не раз заявляли, что автомобиль в руках пьяного водителя по степени опасности для окружающих давно пора приравнять к оружию. Идею проекта изменений в приказ Минздрава РФ по введению обязательной проверки водителей на алкоголизм поддержали в Общероссийском народном фронте (ОНФ), о чем говорится в сообщении пресс-службы ОНФ.

«Найти и обезвредить»

«Это тестирование надо сделать обязательным, чтобы выявить людей со скрытой алкоголизацией и остающихся вне поле зрения наркологической службы», - убежден Евгений Брюн.

Эксперт считает, что с теми, чьи анализы показали факт злоупотребления алкоголем, необходимо проводить профилактическую работу. Это должно происходить в наркологическом диспансере, к которому каждый россиянин прикрепляется по месту регистрации. В процессе будет задействован целый ряд специалистов: врачи-наркологи, психиатры, психологи, а также специалисты по социальной работе. Всем им предстоит убеждать граждан отказываться от алкоголя и психоактивных веществ. Тем более, если в планах у них получение водительских прав.

По мнению Брюна, для тех, кто с непониманием и безответственностью относится к употреблению алкоголя, необходимо устанавливать отсрочку при получении водительских документов. Очередную сдачу анализов могут назначать в срок не раньше, чем через месяц – все зависит от каждого случая индивидуально. «Если же у человека вновь выявлено злоупотребление психоактивными веществами, нужно отказывать ему в получении водительских прав», - резюмирует представитель Минздрава.