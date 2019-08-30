Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
30 АВГ, 13:02 МСК
USD (ЦБ)    66,4897
EUR (ЦБ)    73,3847

30 АВГ, 13:02 МСК
USD (ЦБ)    66,4897
EUR (ЦБ)    73,3847
﻿

Дыра в триллион. Почему власти не могут остановить рост долгов по ЖКХ российских граждан и предприятий?

30 Августа 2019 101 0 Экономика
Дыра в триллион. Почему власти не могут остановить рост долгов по ЖКХ российских граждан и предприятий?

По итогам первого квартала сумма жилищно-комммунального долга россиян достигла уровня 564,5 млрд рублей. Как сообщил представитель Минстроя РФ, самый большой долг накопился за теплоснабжение - 146,4 млрд рублей. При этом количество злостных неплательщиков - тех, с кого долг взыскивался через суд - выросло на 16%. Как считают аналитики, это может быть связано не только со слабой платежной дисциплиной, но и с низкими доходами россиян. Еще более чем полтриллиона долгов накопили промышленные и прочие потребители услуг ЖКХ.

Печальная статистика

Как рассказали в Минстрое РФ, итоги первого квартала текущего года показали, что долг россиян по ЖКХ вырос на 28,7 млрд рублей (если сравнивать с аналогичным периодом 2018-го). А вот общая сумма долга составила 564,5 млрд рублей.

Как отмечается, в  числе неплательщиков не только физические лица, но и разные товарищества, кооперативы, некоммерческие объединения граждан и управляющие компании. Аналитики собирали данные о задолженностях по нескольким направлениям: водоснабжению, водоотведению, тепло- и электроснабжению, газу и тарифам за жилое помещение.

Вместе с этим, согласно информации Росстата за первый квартал, если рассматривать только прямые договора с ресурсоснабжающими организациями, то здесь  речь идет о долге порядка 300 млрд рублей за ЖКХ (не считая жилищных услуг). Самый большой долг начислен за тепло: 146,4 млрд рублей. Остальные «хвосты» – это задолженности управляющих компаний (УК) перед сбытовыми организациями.

Как отмечается, начиная с 2019 года, информация о долгах населения считается по новым показателям. То есть, больше не разделяют граждан, у которых прямые договоры с РСО, и тех, кто имеет контракты с УК. По этой причине саму структуру долга за январь–март 2019-го сложно сравнивать с этим же периодом 2018 года.

«Промышленные долги»

Помимо этого выросли, как рассказали в Минстрое, на 1,2%. долги промышленных и «прочих потребителей» (то есть юрлиц кроме бюджетных организаций). В целом сумма их долга составила 530,2 млрд рублей. Получается, что в совокупности долг по ЖКХ граждан и промышленных потребителей составил около 1,1 трлн рублей.

В министерстве заверили, что власти делают все, чтобы улучшить платежную дисциплину. Так, апреле 2018 года в Жилищный кодекс был внесен ряд изменений, благодаря которым у потребителей появилась возможность перейти на прямые договоры с организациями, которые предоставляют ресурсные услуги.

«После перехода на прямые договоры деньги будут перечисляться напрямую поставщикам ресурсов, а на счета управляющих компаний будет попадать только плата непосредственно за жилое помещение», — отметили в Минстрое.

Президент обеспокоен

Тем не менее, пока что говорить о больших успехах в борьбе с растущей задолженностью, у властей поводов нет. В разговоре с «Известиями» гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин отметил, что уровень доходов россиян остается невысоким, однако при этом растет уровень тарифов на ЖКУ. В этом году тарифы увеличили в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — на 2,4%. Представители ФАС поясняли, что в январе тарифы были проиндексированы после роста НДС. А вот со следующего года изменения вновь будут проходить только один раз — с 1 июля.

Напомним также, что в августе Владимир Путин на совещании с членами Правительства России выразил свои опасения в связи с медленным ростом доходов россиян. Президент также поставил задачу достигнуть более устойчивого роста экономических показателей. Однако, по информации Минтруда, уровень реальных зарпалат россиян за 2018 год вырос только на 6,8% - и это оказался самый высокий показатель, начиная с 2012 года.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Американский газ пойдет на Украину через Польшу, Россия инвестирует в СПГ, США требует императорские долги с КНР и другие новости

Американский газ пойдет на Украину через Польшу, Россия инвестирует в СПГ, США требует императорские долги с КНР и другие новости
События и факты

Как может изменить мир новый виток гонки вооружений?

Как может изменить мир новый виток гонки вооружений?
Наука и технологии

Женщины в бизнесе. В «Сколково» рассмотрели гендерные стереотипы в российской экономике

Женщины в бизнесе. В «Сколково» рассмотрели гендерные стереотипы в российской экономике
Исследования

Россия-Азербайджан: наука и образование без границ

Россия-Азербайджан: наука и образование без границ
Интервью и комментарии

Узнай, страна

29 августа завершился второй поток экспортного акселератора «Сделано в Удмуртии».

29 августа завершился второй поток экспортного акселератора «Сделано в Удмуртии».

ТОП-10 достижений недели: как в России открывали острова, строили грузовые корабли, заводы и дороги?

ТОП-10 достижений недели: как в России открывали острова, строили грузовые корабли, заводы и дороги?

Инициативы главы Астраханской области о расширении соцподдержки населения обрели силу закона

Инициативы главы Астраханской области о расширении соцподдержки населения обрели силу закона

В Кемеровской области впервые в РФ начали выпуск автоматизированных стрелочных переводов для шахт

В Кемеровской области впервые в РФ начали выпуск автоматизированных стрелочных переводов для шахт

Новости дня

12:45 Обмена заключенными между Россией и Украиной в эту пятницу не будет, заявили в СБУ Обмена заключенными между Россией и Украиной в эту пятницу не будет, заявили в СБУ
Экология или политика? Зачем европейцы отказываются от Северного морского пути в российской Арктике?
Экология или политика? Зачем европейцы отказываются от Северного морского пути в российской Арктике?
11:53 Адвокат заявил, что сообщения об обмене заключенными с Украиной – это фейк Адвокат заявил, что сообщения об обмене заключенными с Украиной – это фейк
10:49 За прошедшие сутки силовики 16 раз за сутки нарушили перемирие За прошедшие сутки силовики 16 раз за сутки нарушили перемирие
09:50 Трамп назвал космос следующей областью военных действий Трамп назвал космос следующей областью военных действий
09:05 В Госдуме предлагают продлить летние каникулы до октября В Госдуме предлагают продлить летние каникулы до октября
08:09 Первый президент Польши осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой Первый президент Польши осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой
Дать стране угля. Как власти будут помогать шахтерам и менять ситуацию в угольной отрасли России?
Дать стране угля. Как власти будут помогать шахтерам и менять ситуацию в угольной отрасли России?
07:32 США хотят взыскать с Китая имперские долги США хотят взыскать с Китая имперские долги

Узнай, страна!

12:27 29 августа завершился второй поток экспортного акселератора «Сделано в Удмуртии». 29 августа завершился второй поток экспортного акселератора «Сделано в Удмуртии».
Ипотечный бум. В каких регионах России больше всего вырос долг граждан по ипотеке?
Ипотечный бум. В каких регионах России больше всего вырос долг граждан по ипотеке?
10:11 ТОП-10 достижений недели: как в России открывали острова, строили грузовые корабли, заводы и дороги? ТОП-10 достижений недели: как в России открывали острова, строили грузовые корабли, заводы и дороги?
09:49 Инициативы главы Астраханской области о расширении соцподдержки населения обрели силу закона Инициативы главы Астраханской области о расширении соцподдержки населения обрели силу закона
29 АВГ, 09:54 Еще один вологодский бренд под защитой! Еще один вологодский бренд под защитой!
28 АВГ, 12:17 Тамбовские больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получат новые рентгенаппараты Тамбовские больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получат новые рентгенаппараты
27 АВГ, 08:07 Предприниматель, стань победителем всероссийской премии «Экспортер года» Предприниматель, стань победителем всероссийской премии «Экспортер года»
Вкалывают роботы – счастлив человек? Как россияне относятся к развитию робототехники в стране?
Вкалывают роботы – счастлив человек? Как россияне относятся к развитию робототехники в стране?
23 АВГ, 13:03 В правительстве Астраханской области обучают новое поколение управленцев В правительстве Астраханской области обучают новое поколение управленцев
20 АВГ, 10:49 В Астраханской области реализуют стратегические проекты для экономического развития региона и России В Астраханской области реализуют стратегические проекты для экономического развития региона и России
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Seldon news
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter