Дыра в триллион. Почему власти не могут остановить рост долгов по ЖКХ российских граждан и предприятий?

По итогам первого квартала сумма жилищно-комммунального долга россиян достигла уровня 564,5 млрд рублей. Как сообщил представитель Минстроя РФ, самый большой долг накопился за теплоснабжение - 146,4 млрд рублей. При этом количество злостных неплательщиков - тех, с кого долг взыскивался через суд - выросло на 16%. Как считают аналитики, это может быть связано не только со слабой платежной дисциплиной, но и с низкими доходами россиян. Еще более чем полтриллиона долгов накопили промышленные и прочие потребители услуг ЖКХ.

Печальная статистика

Как рассказали в Минстрое РФ, итоги первого квартала текущего года показали, что долг россиян по ЖКХ вырос на 28,7 млрд рублей (если сравнивать с аналогичным периодом 2018-го). А вот общая сумма долга составила 564,5 млрд рублей.

Как отмечается, в числе неплательщиков не только физические лица, но и разные товарищества, кооперативы, некоммерческие объединения граждан и управляющие компании. Аналитики собирали данные о задолженностях по нескольким направлениям: водоснабжению, водоотведению, тепло- и электроснабжению, газу и тарифам за жилое помещение.

Вместе с этим, согласно информации Росстата за первый квартал, если рассматривать только прямые договора с ресурсоснабжающими организациями, то здесь речь идет о долге порядка 300 млрд рублей за ЖКХ (не считая жилищных услуг). Самый большой долг начислен за тепло: 146,4 млрд рублей. Остальные «хвосты» – это задолженности управляющих компаний (УК) перед сбытовыми организациями.

Как отмечается, начиная с 2019 года, информация о долгах населения считается по новым показателям. То есть, больше не разделяют граждан, у которых прямые договоры с РСО, и тех, кто имеет контракты с УК. По этой причине саму структуру долга за январь–март 2019-го сложно сравнивать с этим же периодом 2018 года.

«Промышленные долги»

Помимо этого выросли, как рассказали в Минстрое, на 1,2%. долги промышленных и «прочих потребителей» (то есть юрлиц кроме бюджетных организаций). В целом сумма их долга составила 530,2 млрд рублей. Получается, что в совокупности долг по ЖКХ граждан и промышленных потребителей составил около 1,1 трлн рублей.

В министерстве заверили, что власти делают все, чтобы улучшить платежную дисциплину. Так, апреле 2018 года в Жилищный кодекс был внесен ряд изменений, благодаря которым у потребителей появилась возможность перейти на прямые договоры с организациями, которые предоставляют ресурсные услуги.

«После перехода на прямые договоры деньги будут перечисляться напрямую поставщикам ресурсов, а на счета управляющих компаний будет попадать только плата непосредственно за жилое помещение», — отметили в Минстрое.

Президент обеспокоен

Тем не менее, пока что говорить о больших успехах в борьбе с растущей задолженностью, у властей поводов нет. В разговоре с «Известиями» гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин отметил, что уровень доходов россиян остается невысоким, однако при этом растет уровень тарифов на ЖКУ. В этом году тарифы увеличили в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — на 2,4%. Представители ФАС поясняли, что в январе тарифы были проиндексированы после роста НДС. А вот со следующего года изменения вновь будут проходить только один раз — с 1 июля.

Напомним также, что в августе Владимир Путин на совещании с членами Правительства России выразил свои опасения в связи с медленным ростом доходов россиян. Президент также поставил задачу достигнуть более устойчивого роста экономических показателей. Однако, по информации Минтруда, уровень реальных зарпалат россиян за 2018 год вырос только на 6,8% - и это оказался самый высокий показатель, начиная с 2012 года.