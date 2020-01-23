Дыхание картин. Какими эмоциями заряжает зрителей художник Иволга?

В Москве, в выставочном зале "Тушино" завершается персональная выставка Ольги Иволги «Творчество – моя жизнь»

Название выставки полностью соответствует действительности – жизнь Ольги Иволги до краев наполнена творчеством.

Она пишет трогательные стихи и задушевные песни, но в первую очередь - удивительные полотна, которые просто излучают радость и тепло.

Эксперты отмечают, что Ольга Иволга - необычный художник:

«Это очень чистая, искренняя живопись яркого света и солнечных красок! Глядя на ее полотна, чувствуешь, как дышит Черное море, благоухают цветы, искрится под солнечными лучами снег...»

Посетители выставки подчеркивают, что произведения Иволги «дышат» радостью и любовью к жизни, передавая их всем, кто их видит картины, создавая прекрасное настроение.

Зрители отмечают, что созданные художницей образы не просто проникают в душу, но и способны снять нервное напряжение, дать мощный заряд положительных эмоций.

"Если хоть кому-то станет теплее от моего творчества, значит, я выбрала правильный путь...», - отмечает Ольга Иволга, которая много лет назад кардинально изменила свою жизнь, сменила профессию, последовав за вдохновением.

Ей удалось открыть новый мир для себя и всех, кому посчастливилось увидеть ее картины.

Выставка продлится в «Тушино» до 26 января, так что у москвичей еще есть возможность увидеть прекрасные работы Ольги Иволги.

Каждый посетитель сможет найти здесь что-то важное и интересное для себя, а возможно, и вдохновиться на создание своих собственных живописных полотен.

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