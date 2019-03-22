Двойная пенсия, но не всем. Кто из россиян сможет получать вторую пенсию

В Государственную думу внесен законопроект о возможности получения некоторыми категориями граждан второй пенсии. Сегодня некоторые категории граждан России уже имеют право на одновременное получение двух пенсий. В Совете Федерации переживают, что из-за расширения числа получателей второй пенсии федеральный бюджет понесет потери.

Кто уже получает

Как пишет «Российская газета», сегодня право на две пенсии есть не нескольких категорий граждан. Это участники Великой Отечественной войны, инвалиды, заработавшие инвалидность во время военных действий и блокадники, а также ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и получившие радиационное заражение. Одну пенсию эти люди получают по старости, а другую – по инвалидности. Также дополнительная выплата положена родителям и не вступившим в брак вдовам погибших военных.

Пенсии по старости и за выслугу лет положены только чиновникам, космонавтам и летчикам-испытателям.

Что предлагается

В Государственной думе предложили расширить список граждан, которые могут получать двойную пенсию. В него предлагается включить нетрудоспособных членов семей ликвидаторов аварии на производственном объединении «Маяк» в 1957 году, а также тех, кто в тот период «подвергся воздействию радиации». Напомним, что на сегодняшний день эти граждане могут рассчитывать по закону только на одну пенсию.

Как считает один из авторов законопроекта, депутат Государственной думы Андрей Барышев, подобное упущение является несправедливым, поэтому такие семьи, по его мнению, нужно уравнять в правах.

Совфед беспокоится

Комментируя идею Андрея Барышева в беседе с ФАН, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что в целом поддерживает законопроект. Тем не менее, по его словам, нужно тщательнейшим образом проанализировать ситуацию, а также выяснить, сколько человек пострадало из-за Кыштымской катастрофы.

В этом плане, как считает сенатор, в первую очередь, нужно учитывать следующие проблемы: все виды пенсий – это, как правило, дополнительные расходы, которые назначаются из федерального бюджета. И именно этот фактор требует, чтобы перед заявлением о второй пенсии или каких-либо других дополнительных выплатах, у людей были веские основания.

«Я не считаю безосновательным подход по предоставлению пенсий именно той категории, которая пострадала. Как правило, это вторая пенсия либо самим пострадавшим, либо родителям и детям в случае потери кормильца. Надо только очень скрупулезно подойти к обсуждению и доказательству обоснования, которое было по чернобыльцам, в том числе для тех, кто пострадал на «Маяке», – поясняет ситуацию сенатор. Барышев отметил, что граждане, которые пострадали в результате аварии на «Маяке», уже имеют определенные льготы. Но не исключено, что после более детального анализа ситуации они будут получать вторую пенсию.