Движется помаленьку. Малый и средний бизнес в России показал умеренный рост

Уровень деловой активности российских малых и средних предприятий (МСП) во втором квартале этого года сохраняет умеренные темпы роста. Этот факт подтверждают результаты исследования индекса деловой активности (индекс RSBI), который провели эксперты «Опоры России», Промсвязьбанка и агентства Magram Market Research.

Драйвер роста – производство

Как поясняет ТАСС, в основе индекса RSBI заложен опрос, который проводился среди более двух тысяч МСП из 23 российских регионов. Он формируется на основе четырех главных компонентов: продажи, инвестиции, кадры (сокращение или рост штата), а также доступность финансирования. Как поясняют эксперты, значение индекса ниже 50 пунктов говорит о сокращении деловой активности МСП, а выше – о ее росте.

Предприниматели отметили, что во втором квартале текущего года наблюдался рост продаж (+0,9 пункта в индексе RSBI), но эта тенденция нивелировалась ухудшением ситуации с финансированием, кадрами и инвестициями (от -0,1 до -0,4). В целом уровень совокупного индекса RSBI во втором квартале 2019 году составлял 52 пункта. Такой же уровень был и в первом квартале 2019-го. Это, как показали итоги исследования, говорит о сохранении тенденции «умеренных темпов роста деловой активности».

«Основным драйвером роста деловой активности во втором квартале стал производственный сектор. Подъем в этом сегмент, можно сказать, компенсировал снижение индикаторов в сферах торговли и услуг. Компании, которые занимаются производством, меньше подвержены конкуренции с крупным бизнесом в отличие от торговых компаний», - отметил руководителя блока «Средний и малый бизнес» Константин Басманов. При этом, как отмечает эксперт, свою роль в развитие бизнеса вносит и укрепление рубля. Благодаря этому стоимость импортных комплектующих для производства становится дешевле.

В ожидании улучшений

Как показало исследование, 28% компаний сообщили о росте выручки во втором квартале, причем показатель оказался самым высоким за пять лет. При этом о сокращении продаж сообщили 33% предприятий – этот показатель соответствует статистике предыдущих периодов, так что ситуация не ухудшается. И как отмечают эксперты, бизнесмены пребывают в традиционно оптимистичном настрое относительно будущих продаж. В частности, о вероятном росте выручки в третьем квартале говорят 34% респондентов, а вот о снижении только 19%.

Еще одна положительная тенденция, которая была выявлена по итогам исследования - все больше владельцев и руководителей компаний в позитивном ключе оценивают условия ведения бизнеса. Число предпринимателей с такой точкой зрения выросла за квартал в два раза – до 18%. Количество тех, кто оценил деловой климат в более неблагоприятном ключе, сократилось с 43% до 33%. В общем, ожидания по экономике смещаются от негативных оценок (39%) в сторону нейтральных (53%). Однако доля ожидающих улучшения, как и прежде, составляет 8%.