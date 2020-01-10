Две иранских ракеты или взрыв двигателя? Что привело к гибели украинского Боинга 139 0 События и факты

Последние несколько дней мировое сообщество обсуждает трагедию с украинским Боингом, который потерпел крушение 8 января в Тегеране. Авиакатастрофа унесла жизни 176 человек, в том числе граждан Канады и Украины. США, Украина, Канада и Иран активно выдвигают версии случившегося. Сначала появилась информация о неисправном двигателе, который загорелся, потом – что самолет случайно сбила одна иранская ракета, атаковавшая американские объекты в Ираке. Сейчас уже говорят о двух ракетах. Пострадавшие стороны склоняются к версии о ракетной атаке, но власти Ирана настаивают, что разговоры о теракте или военной ошибке – это элементы психологической войны Запада против Тегерана.