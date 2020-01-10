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Две иранских ракеты или взрыв двигателя? Что привело к гибели украинского Боинга
10 Января 2020 139 0 События и факты
Последние несколько дней мировое сообщество обсуждает трагедию с украинским Боингом, который потерпел крушение 8 января в Тегеране. Авиакатастрофа унесла жизни 176 человек, в том числе граждан Канады и Украины. США, Украина, Канада и Иран активно выдвигают версии случившегося. Сначала появилась информация о неисправном двигателе, который загорелся, потом – что самолет случайно сбила одна иранская ракета, атаковавшая американские объекты в Ираке. Сейчас уже говорят о двух ракетах. Пострадавшие стороны склоняются к версии о ракетной атаке, но власти Ирана настаивают, что разговоры о теракте или военной ошибке – это элементы психологической войны Запада против Тегерана.
Две или одна?
- Самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) могли сбить две ракеты, выпущенные из зенитно-ракетного комплекса «Тор», разработанного в России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные американской разведки. По информации спецслужб США, перед падением самолет захватили системы наведения иранского радара.
- До этого сообщалось, что американский спутник засек две вспышки – предположительно следы запуска от ракет комплекса «Тор-М1». Британские и канадские специалисты, в свою очередь, говорили о пуске одной ракеты, писала газета The Wall Street Journal.
- Власти Ирана отрицают информацию западной разведки, как и саму версию о том, что самолет упал в результате ракетной атаки. «Когда потом окажется, что все это неправда, никто не возьмет на себя ответственность за большую ложь», – сказал WSJ пресс-секретаря правительства Ирана Али Рабей.
Киев не исключает
- Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что Boeing 737 могла сбить ракета. Но подчеркивает – эта версия пока официально не подтверждена. Его коллега, премьер-министр Канады Джастин Трюдо также допускает, что украинский самолет в Иране случайно сбила ракета. Однако тоже отмечает – эту версию еще предстоит подтвердить.
- Трюдо призвал США, Канаду и Великобританию предоставить в распоряжение комиссии по расследованию причин трагедии информацию, связанную с авиакатастрофой.
- На Украине проходит свое собственное расследование авиакатастрофы. В Совете нацбезопасности и обороны страны заявили, что в качестве главных версий крушения рассматривались теракт, попадание ракеты и взрыв двигателя.
Иран все отрицает
- Обвинения ряда стран в том, что это именно Иран сбил украинский Boeing в Тегеране – прием психологической войны, считает представитель иранского правительства Али Рабей. Он убежден, что другие страны таким образом оказывают давление на его страну. Рабей также напомнил, что представителям стран, чьи граждане погибли в катастрофе, было сделано предложение принять участие в расследовании авиакатастрофы.
- Иранская версия крушения сводится к тому, что лайнер разбился «по технической причине», связанной с проблемой двигателя. Об этом заявлял глава пресс-службы Министерства дорог и городского развития Ирана Кассим Низами (он также курирует вопросы гражданской авиации).
- «Если бы ЧП было вызвано ракетой, самолет взорвался бы в небе, но причиной стал пожар в двигателе, а также неудачная попытка пилота взять лайнер под контроль, что и привело к крушению», – сказал Низами.
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