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«Дружба» поровну. Россия выплатит компенсации за «грязную нефть» всем пострадавшим странам на равных условиях

27 Июня 2019 271 0 Экономика
«Дружба» поровну. Россия выплатит компенсации за «грязную нефть» всем пострадавшим странам на равных условиях

Механизм, который регулирует процесс компенсации из-за последствий загрязнения нефтепровода «Дружба», не претерпел никаких изменений, и будет общим для всех грузоотправителей. Об этом в разговоре с представителями СМИ проинформировал официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин.

Подсчет до конца лета

«Механизм урегулирования последствий инцидента общий для всех грузоотправителей, он был озвучен на совещании с грузоотправителями, зарубежными транспортными операторами, нефтетрейдерами  еще в начале июня», - заявил Демин, комментируя сообщения о том, партнеры достигли договоренности о механизме компенсации потерь Казахстана. Представитель российской компании также подчеркнул, что все требования необходимо урегулировать согласно заключенным договорам. Других вариантов не рассматривалось.

«Механизм не менялся и будет общим для всех. Вопрос эксклюзивности по выплатам не стоит», - заключил Демин. Добавив, что потери, вероятно, будут подсчитываться, до конца этого лета. А «официальных требований к компаниям группы «Транснефть» до сих пор не поступило.

Это заявление  прозвучало, по сути, в ответ на  сообщении Reuters о том, что Москва выплатит Казахстану фиксированную компенсацию за грязную нефть в нефтепроводе «Дружба», а объем компенсации будет определяться в долларах за каждый баррель нефти. До этого СМИ сообщали о том, что в Казахстан около 590 тыс. тонн некондиционной нефти поступило из ветки трубопровода «Дружба» в сторону Усть-Луги. Но позднее «КазТрансОйл» и «Транснефть» пришли к договоренности о компенсации.

Кто виноват?

Что касается остальных «абонентов» трубопровода «Дружба», то недавно о возобновлении трафика российской нефти сообщил чешский нефтехимический холдинг Unipetrol. Председатель национального Управления госрезервов Чехии Павел Швагр заявил, что последние анализы нефти, которая поступает из России в Чехию, «подтвердили ее соответствие требуемым стандартам». При этом, по его словам, эксперты холдинга регулярно и тщательно проводят проверки поступающего сырья на качество.

Напомним также, что загрязнение «Дружбы» в этом году происходило дважды – в апреле  в России, в июне  - в Беларуссии. Сначала белорусы обвиняли в этом Россию. Соответствующая информация содержится в письме первого замгендиректора компании «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго. Послание было направлено нескольким адресатам: в польский концерн PERN, менеджерам «Транснефти» Юрию Шугаеву и Сергею Андронову. Копия этого письма также была разослана пресс-службой «Транснефти» в СМИ.

В разговоре с РБК Вериго пояснил: насосы, через которые перекачивается нефть на НПС, все время смазываются нефтью – это необходимо, чтобы предотвратить перегрев. Остатки со временем скапливаются в специальных емкостях, это происходит со скоростью один стакан в час.

В конце концов представители белорусской стороны признали: загрязнение польского участка трубопровода «Дружба» 19 июня могло произойти по причине автоматического включения системы раскачки дренажных емкостей нефтеперекачивающей станции «Кобрин».

 

После наполнения дренажной емкости, происходит автоматическое включение раскачки, и эта нефть затем поступает в трубопровод. Как отметил Вериго, во всех емкостях была чистая нефть, «но точечные пробы технической нефти имеют такие свойства, можно ухватить все, что угодно

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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