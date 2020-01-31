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Драконовские штрафы. В России еще сильнее накажут «недобросовестных водителей»

31 Января 2020 264 0 События и факты
Драконовские штрафы. В России еще сильнее накажут «недобросовестных водителей»

Минюст обнародовал проект нового Кодекса об административных нарушениях, в котором предлагает сделать более жесткими наказания для недобросовестных водителей. В частности, увеличить в несколько раз сумму штрафа для нарушителей скорости. Однако эксперты считают, что подобные меры не помогут сократить уровень безопасности на российских дорогах.

Накопительная система

  • Согласно проекту Минюста, штраф за превышение скорости на 20-40 км в час предлагается повысить с 500 до 3 тыс. руб. За превышение на 40-60 км в час – до 4 тыс. руб. Нарушителям скоростного режима больше чем на 60 км грозит штраф в 5 тыс. руб. либо лишение прав сроком от 4 до 6 месяцев. Если нарушение будет зафиксировано во второй раз, то штраф составит 10 тыс. руб. или запрет пользоваться автомобилем на год.
  • Также предлагается увеличить сумму штрафа за отказ от медицинского освидетельствования: с 30 до 40 тыс. руб. В этом же случае вероятно и лишение прав на срок до 3 лет.
  • Кроме этого, авторы нового проекта КоАП предлагают ввести так называемую накопительную систему проступков: в частности, водитель может быть лишен прав на 1,5 года в случае, если он совершил три грубых нарушения ПДД. Под грубыми нарушениями понимается следующее: проезд на красный свет, выезд на «встречку», превышение скорости больше чем на 60 км в час, а также поворот или разворот в местах, которые запрещены знаками и так далее. К грубым нарушениям, как отмечается, так же относятся нарушения правил проезда железнодорожного переезда.
  • Вместе с этим, нарушения, зафиксированные автоматическими камерами, не будут учитываться накопительной системой.

Не поможет?

  • По мнению директора Национального общественного центра безопасности движения Сергея Канаева, увеличение штрафов не поможет увеличению безопасности на дорогах – таким мнением он поделился с «Известиями».
  • По его словам, перед тем как вводить повышенные штрафы, нужно провести ревизию дорожных знаков и камер, причем, в масштабе всей России. По его словам, в случае если водитель не знает, какое ограничение скоростного режима на данном участке, то штрафы не помогут пресечь невольное нарушение.
  • «В Москве ограничение скорости во дворах 5 км/ч, а на трассе М4 – 130 км/ч. Водители не всегда могут ориентироваться, где какая скорость. Сложности добавляют ремонты дорог», – цитирует издание Канаева.
  • В частности, если говорить о Москве, то существует большая проблема с организацией дорожного движения и установками знаков перед камерами фотовидеофиксации. Поэтому, если привести эту сферу в порядок, то можно будет понять «профилактический эффект».
  • «Начинать нужно с выполнения указа президента по регламентировнию установки мобильных комплексов, комплексов стационарных и комплексов переносных», – считает Канаев.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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