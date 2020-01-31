Драконовские штрафы. В России еще сильнее накажут «недобросовестных водителей» 264 0 События и факты

Минюст обнародовал проект нового Кодекса об административных нарушениях, в котором предлагает сделать более жесткими наказания для недобросовестных водителей. В частности, увеличить в несколько раз сумму штрафа для нарушителей скорости. Однако эксперты считают, что подобные меры не помогут сократить уровень безопасности на российских дорогах.