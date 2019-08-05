Дозвониться до зарплаты. В России заработанные деньги можно будет получить по номеру телефона

Центробанк обсуждает с представителями банковского сообщества вариант зачисления заработной платы на карту банка через Систему быстрых платежей (СБП) по выбору работника. Представители ЦБ РФ считают, что таким образом у работодателей не будет возможности узнать, в какой именно банк будут производиться перечисления и решится проблема «зарплатного рабства».

Проблема зарплатного рабства

С помощью зачисления зарплаты на карту банка по выбору через СБП планируется решить вопрос так называемого «зарплатного рабства», в котором, как отмечает «РГ», находится сегодня большинство наемных работников в России. То есть, по факту картина такая: работодатель сам выбирает банк для перечисления зарплаты, не спрашивая мнения сотрудника, не учитывая его интересы. При этом даже в ответ на прямые просьбы людям часто отказывают в праве переводить выплаты в другой банк.К слову говоря, в ближайшее время в силу вступают поправки в закон, которые приравнивают это нарушение к задержке заработной платы в течение нескольких месяцев.

Как отмечает Владимир Сенин, заместитель председателя правления инициировавшего проект Альфа-Банка, «зарплатное рабство» оставляет сотрудников компаний без ряда важных преимуществ. В частности, хорошего кэшбэка, процентов на остаток зарплаты, а также бонусов и льгот. Так что выплата зарплаты через СБП станет революционно новым механизмом, который избавит россиян от этой проблемы.

Решение проблемы

У сотрудника будет возможность самому привязывать к номеру телефона платежную карту системы «Мир». Следовательно, работодатель будет лишен возможности узнать, куда будет происходить перечисление заработной платы. То есть, технически он не сможет заблокировать право работника на выбор банка.

Даже если сотрудники выбирают десять разных банковских организаций, то работодатель проводит перевод одним платежом в пользу оператора НСПК. Как рассказал Сенин, аналогичный подход уже применяется в развитых рынках – в частности, в Великобритании. Все нужные технологии уже существуют, и благодаря новейшему механизму будет возможность вывести СБП на проектную мощность.

В Банке России отмечают, что в этом плане очень важно не только создать механизм перечисления заработной платы. Нужно еще выработать механизм, который поможет урегулировать спорные перечисления, либо, например, обеспечить возврат ошибочно зачисленных средств.

Переходный период

Как рассказал Сенин, представители Банка России и Минтруда РФ в данный момент обсуждают переходный период, за который россияне и работодатели смогли бы переключиться с сегодняшней модели выплаты зарплаты на новую. Согласно одной из поправок, работодатель в письменной форме будет ставить в известность работника (в том числе – по электронной почте) о возможности получать заработную плату через СБП. Со своей стороны у сотрудника будет право прислать номер своего телефона, который станет идентификатором платежей в СБП.

Прокомментировал нововведение руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Максим Степочкин. Он сообщил, что банк поддерживает инициативу, поскольку это повышает конкурентность рынка, а следовательно, вырастет качество сервиса для клиентов. Однако на данный момент, как отмечает эксперт, нет четкого понимания механизма реализации этой идеи. С другой стороны, очевидно, что необходимы будут сложные технические доработки в системах: речь идет, как о внутрибанковских, так и о тех, которые используются работодателем для перечисления заработных плат. Так, в ВТБ отмечают, что нужно учитывать «серьезные факторы» - в первую очередь, вопросы, связанные с безопасностью.