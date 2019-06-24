Доступность электроэнергии и ипотеки в России, компьютерные игры в школьной программе и другие новости

Владимир Путин заявил, что Россия готова к диалогу с США, но Вашингтон должен сам решить, готов ли он развивать отношения с Москвой. «РИА Новости» напоминает, что на предстоящем саммите «G - 20» запланирована встреча российского президента с Дональдом Трампом. Владимир Путин добавил, что, по его мнению, действующая политическая система США не позволяет Трампу реализовывать многие свои идеи самостоятельно.

12-е место заняла Россия по доступности электроэнергии среди европейских стран в первой половине 2019 года. По данным исследования, подготовленного экспертами РИА Рейтинг, россияне могут приобрести на среднюю зарплату около 12 тысяч киловатт-часов в месяц. Это больше, чем немцы и украинцы, но меньше, чем финны и казахстанцы. И дело не в том, что энергия в России дорогая, а в том, что зарплаты низкие.По стоимости электроэнергии (в среднем 3,4 рубля за киловатт-час) Россия занимает третье место, уступая Казахстану и Украине. Самая дорогая электроэнергия в Дании - 22,9 рубля за киловатт-час. За ней следуют Германия и Бельгия.

Регионы с самой доступной ипотекой в России названы по итогам исследования Росбанка. Доступность определялась, исходя из доли зарплаты, которую тратит средний российский заемщик на платежи по ипотечному кредиту. Исследовали посчитали сколько квадратных метров может позволить себе человек, который тратит до 50% зарплаты на платеж по кредиту со сроком выплаты в 15 лет и с первоначальным взносом 20%. Как сообщает «РБК», рейтинг возглавили Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, где заемщик сможет приобрести жилье площадью более 100 квадратных метров, направляя на платежи по ипотеке 19,4- 19,9 % своей зарплаты. Далее в рейтинге следуют Ненецкий АО, Камчатский край, и Ханты-Мансийский АО. В Москве аемщик со средней зарплатой может рассчитывать на квартиру площадью 27,4 кв. м. Меньше только в Приморском крае (26,1 кв. м) и Севастополе (24,9 кв. м).

Компьютерные игры и мобильные приложения в качестве средств обучения планируется ввести в школах и колледжах России в 2019-2024 годах в рамках национального проекта «Цифровая экономика». С таким предложением выступило Министерство просвещения РФ, сообщает «ТАСС». На этот нацпроект предполагается выделить 1,5 триллиона рублей. Но окончательное решение пока не принято ни по финансированию, ни по содержанию соответствующих образовательных программ и оборудованию, которое будет поставляться для их реализации.

57,3 млрд рублей составят затраты на реализацию разработанной Правительством РФ новой программы развития моногородов на 2019–2024 годы. Прежнюю программу было решено досрочно свернуть из-за ее неэффективности. В России сейчас зарегистрировано 319 моногородов, они расположены на территории 61 российского региона. По данным Росстата, в моногородах проживает более 13,5 млн человек (9,2% населения России) и каждый третий из них — это житель «кризисного» моногорода.

На Марсе обнаружены косвенные признаки простейших признаков жизни. Об этом сообщило НАСА, ссылаясь на данные, ссылаясь на данные, полученные марсоходом «Curiosity». Речь идет о повышенном содержании метана, который служит так называемом биомаркером. Дополнительные данные могут быть получены уже сегодня. «Curiosity» был доставлен на Марс 6 августа 2012 года и благополучно работает там до сих пор.