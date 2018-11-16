Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
16 НОЯ, 17:24 МСК
USD (ЦБ)    65,9931
EUR (ЦБ)    74,9022

16 НОЯ, 17:24 МСК
USD (ЦБ)    65,9931
EUR (ЦБ)    74,9022

Доступ в Азовское море будет закрыт? Россия готовится ответить Украине

16 Ноября 2018 400 0 Политика
Доступ в Азовское море будет закрыт? Россия готовится ответить Украине

Москва может перекрыть акваторию Азовского моря для прохода украинских судов. Как заявил член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич, таким образом, Россия может ответить на задержание Украиной пятнадцати судов, ранее заходивших в порты Крыма. Он убежден в том, что Москву «буквально толкают» на ответные действия. Вместе с этим Клинцевич считает, киевские власти «реально разрывают» соглашение по Азовскому морю, которое ранее заключили Россия и Украина.

Киевский беспредел

Комментируя факт задержания Украиной пятнадцати судов, заходивших в крымские порты, Франц Клинцевич заявил, что Москва может закрыть проход в акваторию Азовского моря для украинских судов. «Да, мы способны буквально в считанные минуты перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства. И я не исключаю, что подобные действия могут последовать», – отметил сенатор.

По словам политика, Россию буквально подталкивают к ответным шагам, а киевские власти своими действиями реально разрывают соглашение об Азовском море. В результате, убежден сенатор, от этого пострадает только Украина.

По словам Клинцевича, то, что делают украинские власти – это «явный беспредел». Он отметил, что не имеет значения, о чем идет речь: о задержании российских судов либо судов иностранных государств. Поскольку и те, и другие прибыли в порты Крыма на совершенно законных основаниях.

Однако сенатор, сделавший резкие заявления, выражал личную точку зрения. Так, например, командующий Балтийским флотом в 2001-2006 годах адмирал Владимир Валуев напомнил РИА Новости, что Россия соблюдает конвенцию ООН по морскому праву, а перекрытие Азовского моря ей противоречит. В Кремле также допустили принятие мер, но лишь для защиты российских судов.

Что произошло

Ранее сообщалось о том, что власти Украины задержали 15 судов, ранее заходивших в Крым. В данный момент суда находятся в портах Бердянска и Мариуполя. По словам сотрудников украинской пограничной службы, часть кораблей была арестована, по другим продолжаются соответствующие суды. В общей сложности, как сообщается, в поле зрения пограничников находится примерно 940 судов. Вместе с этим в данный момент нет никакой информации о том, какие именно суда задержаны, и сколько из них российских.

Комментируя этот инцидент, глава России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Сингапуре заявил, что задержание российских судов властями Украины – факт абсолютно незаконный. Российский лидер отметил, что, согласно действующему соглашению между Россией и Украиной, рыбаки могут вести промысел в любой части Азовского моря, но с одним ограничением: нельзя заходить в территориальные воды другого государства. «Взяли моряков задержали, абсолютно незаконное задержание», – подчеркнул Путин.

Риск нового спора

В октябре замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль предостерегла власти страны от денонсации договора с Россией о совместном использовании Азовского моря. По ее словам, если данный договор будет разорван, то произойдет новый территориальный спор с Россией. В случае если Киев будет настаивать на необходимости денонсации, то это, по ее словам, «подтвердит позицию россиян, что соглашение действует».

Договор «о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива», о котором идет речь, начал действовать в 2003 году. В документе говорится о том, что стороны, «руководствуясь отношениями дружбы и сотрудничества между народами России и Украины, исторически сложившимися братскими узами между ними», пришли к договоренности о том, что урегулирование вопросов по вопросам акватории Азова решается между Москвой и Киевом.

В международном договоре сказано: «Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины». Во второй статье, как напоминает Газета.ру, говорится о том, что корабли обеих стран пользуются в этом регионе свободой судоходства. Также в акваторию Азовского моря могут проходить суда под флагами третьих государств, если они идут в российский либо украинский порт.

Кроме этого, военные корабли третьих стран могут проходить через Керченский пролив, если они идут в порт России или Украины по приглашению одной из сторон. Также документ гласит, что на прохождение судов под флагами третьих стран нужно получить согласие обеих сторон.

Собственно, обострение ситуации в Азовском море произошло в начале весны 2018 года: когда пограничники Украины решили арестовать российское рыболовецкое судно «Норд». Кроме этого, в августе в порту Херсона был задержан танкер «Механик Погодин».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Что делать и как себя вести при задержании полицией и Росгвардией

Что делать и как себя вести при задержании полицией и Росгвардией
Общество 1

«Белый лебедь» или «Черный коршун»? Ту-160 – гордость советской авиации

«Белый лебедь» или «Черный коршун»? Ту-160 – гордость советской авиации
Наука и технологии

50 рублей за литр в марте. Почему растут цены на бензин, а правительство бессильно их регулировать

50 рублей за литр в марте. Почему растут цены на бензин, а правительство бессильно их регулировать
Интервью и комментарии 1

Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке

Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке
Политика 1

Узнай, страна

В Кировской области запустили производство мононити из вторичного полимера

В Кировской области запустили производство мононити из вторичного полимера

В Мурманской области ввели в эксплуатацию экотехнопарк по утилизации бытовых отходов

В Мурманской области ввели в эксплуатацию экотехнопарк по утилизации бытовых отходов

В Кемеровской области запущена вторая очередь шахты «Юбилейная»

В Кемеровской области запущена вторая очередь шахты «Юбилейная»

В Калужской области запустили новую линию на дочернем предприятии «Архангельского ЦБК»

В Калужской области запустили новую линию на дочернем предприятии «Архангельского ЦБК»

Новости СМИ

Новости дня

16:50 Во дворе Междуреченска на час появилась детская площадка Во дворе Междуреченска на час появилась детская площадка
Новый российский космический корабль «Федерация» полетит в 2022 году и другие новости пятницы
Новый российский космический корабль «Федерация» полетит в 2022 году и другие новости пятницы
16:10 «Аэрофлот» запретил своим сотрудникам пользоваться смартфонами в офисе «Аэрофлот» запретил своим сотрудникам пользоваться смартфонами в офисе
15:44 Русский ипотечный банк объявил об остановке операционной деятельности Русский ипотечный банк объявил об остановке операционной деятельности
15:26 ФСБ провела обыски у «Свидетелей Иеговы» в крымском Джанкое ФСБ провела обыски у «Свидетелей Иеговы» в крымском Джанкое
14:53 Toyota официально представила новый седан Corolla Toyota официально представила новый седан Corolla
14:30 ВЦИОМ: все меньше россиян верят в улучшение своей жизни ВЦИОМ: все меньше россиян верят в улучшение своей жизни
Хотите получить работу – идите учиться в МГУ, Игорь Сечин указал на виновников роста цен на бензин и другие новости четверга
Хотите получить работу – идите учиться в МГУ, Игорь Сечин указал на виновников роста цен на бензин и другие новости четверга
14:16 «Зенит» рассчитывает, что Александр Кокорин продолжит выступать за клуб «Зенит» рассчитывает, что Александр Кокорин продолжит выступать за клуб

Узнай, страна!

16:33 В Кировской области запустили производство мононити из вторичного полимера В Кировской области запустили производство мононити из вторичного полимера
Снижения цен на бензин не будет, правительство утвердило индексацию платы за ЖКХ и другие новости среды
Снижения цен на бензин не будет, правительство утвердило индексацию платы за ЖКХ и другие новости среды
16:13 В Мурманской области ввели в эксплуатацию экотехнопарк по утилизации бытовых отходов В Мурманской области ввели в эксплуатацию экотехнопарк по утилизации бытовых отходов
15:10 В Кемеровской области запущена вторая очередь шахты «Юбилейная» В Кемеровской области запущена вторая очередь шахты «Юбилейная»
10:14 Тамбовская птицефабрика проходит сертификацию для получения разрешения на поставки мяса птицы в ОАЭ Тамбовская птицефабрика проходит сертификацию для получения разрешения на поставки мяса птицы в ОАЭ
09:50 «Мираторг» и Курская область создают проектную группу для реализации новых инвестпроектов «Мираторг» и Курская область создают проектную группу для реализации новых инвестпроектов
13 НОЯ, 16:44 На инвестиционной конференции в Любытино попытались найти варианты развития муниципальных районов На инвестиционной конференции в Любытино попытались найти варианты развития муниципальных районов
Alibaba поставила рекорд в «День холостяка», Госдума экспроприирует банковские вклады и другие новости вторника
Alibaba поставила рекорд в «День холостяка», Госдума экспроприирует банковские вклады и другие новости вторника
12 НОЯ, 12:29 Почти 9 млн рублей получит ЕАО на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства Почти 9 млн рублей получит ЕАО на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter