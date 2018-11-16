Доступ в Азовское море будет закрыт? Россия готовится ответить Украине

Москва может перекрыть акваторию Азовского моря для прохода украинских судов. Как заявил член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич, таким образом, Россия может ответить на задержание Украиной пятнадцати судов, ранее заходивших в порты Крыма. Он убежден в том, что Москву «буквально толкают» на ответные действия. Вместе с этим Клинцевич считает, киевские власти «реально разрывают» соглашение по Азовскому морю, которое ранее заключили Россия и Украина.

Киевский беспредел

Комментируя факт задержания Украиной пятнадцати судов, заходивших в крымские порты, Франц Клинцевич заявил, что Москва может закрыть проход в акваторию Азовского моря для украинских судов. «Да, мы способны буквально в считанные минуты перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства. И я не исключаю, что подобные действия могут последовать», – отметил сенатор.

По словам политика, Россию буквально подталкивают к ответным шагам, а киевские власти своими действиями реально разрывают соглашение об Азовском море. В результате, убежден сенатор, от этого пострадает только Украина.

По словам Клинцевича, то, что делают украинские власти – это «явный беспредел». Он отметил, что не имеет значения, о чем идет речь: о задержании российских судов либо судов иностранных государств. Поскольку и те, и другие прибыли в порты Крыма на совершенно законных основаниях.

Однако сенатор, сделавший резкие заявления, выражал личную точку зрения. Так, например, командующий Балтийским флотом в 2001-2006 годах адмирал Владимир Валуев напомнил РИА Новости, что Россия соблюдает конвенцию ООН по морскому праву, а перекрытие Азовского моря ей противоречит. В Кремле также допустили принятие мер, но лишь для защиты российских судов.

Что произошло

Ранее сообщалось о том, что власти Украины задержали 15 судов, ранее заходивших в Крым. В данный момент суда находятся в портах Бердянска и Мариуполя. По словам сотрудников украинской пограничной службы, часть кораблей была арестована, по другим продолжаются соответствующие суды. В общей сложности, как сообщается, в поле зрения пограничников находится примерно 940 судов. Вместе с этим в данный момент нет никакой информации о том, какие именно суда задержаны, и сколько из них российских.

Комментируя этот инцидент, глава России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Сингапуре заявил, что задержание российских судов властями Украины – факт абсолютно незаконный. Российский лидер отметил, что, согласно действующему соглашению между Россией и Украиной, рыбаки могут вести промысел в любой части Азовского моря, но с одним ограничением: нельзя заходить в территориальные воды другого государства. «Взяли моряков задержали, абсолютно незаконное задержание», – подчеркнул Путин.

Риск нового спора

В октябре замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль предостерегла власти страны от денонсации договора с Россией о совместном использовании Азовского моря. По ее словам, если данный договор будет разорван, то произойдет новый территориальный спор с Россией. В случае если Киев будет настаивать на необходимости денонсации, то это, по ее словам, «подтвердит позицию россиян, что соглашение действует».

Договор «о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива», о котором идет речь, начал действовать в 2003 году. В документе говорится о том, что стороны, «руководствуясь отношениями дружбы и сотрудничества между народами России и Украины, исторически сложившимися братскими узами между ними», пришли к договоренности о том, что урегулирование вопросов по вопросам акватории Азова решается между Москвой и Киевом.

В международном договоре сказано: «Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины». Во второй статье, как напоминает Газета.ру, говорится о том, что корабли обеих стран пользуются в этом регионе свободой судоходства. Также в акваторию Азовского моря могут проходить суда под флагами третьих государств, если они идут в российский либо украинский порт.

Кроме этого, военные корабли третьих стран могут проходить через Керченский пролив, если они идут в порт России или Украины по приглашению одной из сторон. Также документ гласит, что на прохождение судов под флагами третьих стран нужно получить согласие обеих сторон.

Собственно, обострение ситуации в Азовском море произошло в начале весны 2018 года: когда пограничники Украины решили арестовать российское рыболовецкое судно «Норд». Кроме этого, в августе в порту Херсона был задержан танкер «Механик Погодин».