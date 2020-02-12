Досрочные выборы в Азербайджане глазами политического психолога из России

Руководитель Центра РАД, член Российской ассоциации политических наук, кандидат психологических наук Наталия Красовская отметила искреннюю заинтересованность бакинцев в результатах выборов, связав этот факт с высокой степенью доверия населения страны официальным властям.

Политический психолог Наталия Красовская посетила в день выборов Баку, где пообщалась с избирателями, членами избирательных комиссий и международными наблюдателями. «Хотя участки открывались рано утром, бакинцы собирались у их дверей еще до открытия, порой даже раньше самих сотрудников избирательных комиссий, – сообщила она в интервью. – Главное, что удалось почувствовать мне, это искренняя заинтересованность граждан в результате выборов, надежда на их объективность и справедливость. Люди, с которыми мне удалось поговорить на участках, были очень доброжелательны, рассказывали, что хорошо знают своих кандидатов, а голосовать пришли за стабильность и развитие своей страны».

Политический психолог особо выделила, что избиратели в беседах с ней сообщали о своей уверенности в важности собственного выбора. Что для них было принципиально важным выбрать именно таких депутатов, которые будут в полной мере способствовать проводимым в стране реформам. А наблюдатели, в первую очередь – иностранные, отмечали хорошую организацию выборного процесса, стройный рабочий порядок на участках и отсутствие нарушений.

По словам руководителя Центра РАД, жалобы в день выборов были связаны исключительно с подкачавшей погодой – промозглый порывистый ветер чуть ли не сносил с ног. Тем внушительней выглядит явка, которая превысила 47%. Наталия Красовская считает, что это во многом – заслуга Центральной избирательной комиссии, создавшей все условия для свободного волеизъявления граждан и обеспечившим максимальную открытость выборов, и, конечно, президента республики, призвавшего людей к проявлению гражданской активности.

Главным результатом выборов политический психолог назвала не только формирование обновленного парламента, но и демонстрацию азербайджанским народом высокого доверия к власти. «Дмитрий Савельев, депутат Госдумы РФ и руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, под эгидой которой работает наш Центр, в день выборов находился в составе российской группы наблюдателей и лично посетил избирательные участки в нескольких городах. Беседуя со мной, он заметил, что азербайджанские избиратели проявили столь высокую активность потому, что руководство страны знает и понимает ожидания народа, а народ ценит это и поддерживает заботу власти о его интересах. Происходящие в Азербайджане позитивные изменения видны невооруженным глазом: создание экономической инфраструктуры, развитие гражданского общества и комфортная социальная среда для людей, – все это следствия консолидации власти и граждан. Думаю, благодаря такой сплоченности Азербайджан добьется еще более впечатляющих успехов во всех сферах жизни и в самое ближайшее время», – заключила эксперт.

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