«Доширак» безвреден. Или нет? Что выяснили российские ученые о популярной дешевой еде

«Доширак» – это лапша быстрого приготовления, пристрастие к которой объединяет студентов и офисных работников, любителей азиатской кухни и людей с низкими доходами. Заменить обычную еду лапша в пакете, конечно, не способна, но стать бюджетной альтернативой привычной для нас пище ей вполне под силу. И такая популярность фастфуда обусловлена несколькими факторами: удобством, экономией времени и дешевизной. Если прибавить к этому вполне сносные вкусовые характеристики и широкий выбор «мясных» имитаторов в составе «Доширака», то получится неплохой продукт, который предоставляет возможность получить сытный горячий обед в любом месте, где есть кипяток. Правда, в обществе давно закрепился миф о том, что «Доширак» – это вредная еда. Тех, кто регулярно запаривает лапшу, пугают проблемами с желудком и предрекают развитие язвы. За дело взялись ученые Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева. Они изучили состав популярной лапши и ничего особого не нашли.

Состав «Доширака»

Производитель не вводит людей в заблуждение и честно указывает состав «Доширака». Посмотреть на ингредиенты может каждый желающий. Список компонентов, входящих в продукт, впечатляет количеством:

Пшеничная мука в/с.

Пальмовое масло.

Модифицированный крахмал.

Соль.

Пищевая добавка эмульгатор (сорбит, соевое масло, лецитины).

Клейковина.

Комплексная пищевая добавка «премикс» (карбонат калия, гуаровая камедь, полифосфат натрия, рибофлавин).

Сушеная ламинария в порошке.

Лук сушеный.

Краситель «бета-каротин».

Таким составом обладает сама лапша. Остановимся подробно на каждом компоненте.

Пшеничная мука

Конечный продукт перемолотых зерен пшеницы. Абсолютно натурален, поэтому не способен причинить вред организму в составе «Доширака».

Пальмовое масло

Имеет растительное происхождение, так как получают его путем отжима из плодов масличной пальмы. Добавляется во многие кондитерские изделия. В больших количествах может повышать уровень холестерина и негативно воздействовать на работу сердца. Как и привычное растительное масло, прочно вошедшее в кулинарный обиход каждого человека. Поэтому в умеренных объемах в составе «Доширака» пальмовое масло абсолютно безвредно.

Модифицированный крахмал

Измененный в результате химической обработки крахмал. Не имеет ни малейшего отношения к генной инженерии, несмотря на приставку «модифицированный». Входит в состав продуктов для детского питания: производство творожков, фруктовых и овощных пюре, молочных смесей не обходится без этого ингредиента. Это автоматические выводит модифицированный крахмал из категории «опасных» компонентов в «Дошираке».

Соль

Сама по себе, конечно, вредна, но не в том малом количестве, что содержится в лапше.

Пищевая добавка эмульгатор и «премикс»

Относятся к нейтральным веществам, добавляемым для придания конечному продукту необходимой консистенции, увеличения сроков хранения и других физических характеристик. В большом количестве содержатся в шоколадных батончиках, хлопьях, мюслях и во многих других продовольственных товарах. Не полезны и не вредны, поэтому в «Дошираке» эмульгаторов опасаться точно не стоит.

Клейковина

То же самое, что и глютен. Белок растительного происхождения. Содержится в хлебобулочных изделиях. Противопоказан людям с индивидуальной непереносимостью этого компонента. Следует это учитывать при выборе лапши быстрого приготовления.

Сушеная ламинария

Первый приятный сюрприз от производителя. Ведь эта морская капуста является очень полезным продуктом, который обогащен целым комплексом витаминов и минералов. Ущербом здоровью тут и не пахнет.

Лук сушеный

Обычный лук, только в сухом виде. Очень ароматная и нужная приправа в хозяйстве. И в лапше.

Краситель «бета-каротин»

Вот и второй приятный сюрприз. Хоть и производится искусственным путем, но имеет идентичные свойства с желто-оранжевым пигментом, который содержится в морковке и наделяет овощ таким ярким цветом. Мощный антиоксидант и обладатель многочисленных положительных свойств. Он точно безвреден в «Дошираке».

Но помимо лапши, а иногда и вилки, в упаковке можно найти и приправу, которая наделяет заваренные макароны такими вкусными и ароматными характеристиками. Многих потребителей настораживают именно эти пакетики со специями. Что в них содержится?

Бульон-приправа (соль, бульонная основа, усилитель вкуса (глутамат натрия), сахар, мальтодекстрин).

Приправа из сушеных овощей (соевый текстурат, морковь, лук, сушеные водоросли).

Из всех компонентов наибольшие опасения вызывают 3 вещества: набивший оскомину глутамат натрия, соевый текстурат и мальтодекстрин.

Да, глутамат натрия вызовет привыкание, если будет часто попадать в организм, но он содержится во многих продуктах, а не только в «Дошираке».

Соевый текстурат это всего лишь замена мяса, которая производится из соевой муки. Богат белком, любим вегетарианцами и абсолютно безвреден.

Мальтодекстрин как и модифицированный крахмал используется при производстве детского питания. У этого вещества нет противопоказаний и он совершенно не опасен для здоровья.

Что можно сказать после изучения состава? То, что «Доширак» не может и не должен заменять натуральную свежеприготовленную пищу. Но вред от этого продукта сильно раздут и приукрашен. Ведь тогда вредны и многочисленные продукты из магазинов, состав которых схож с лапшой быстрого приготовления. Поэтому главное в питании – это умеренность. Ведь употребление «Доширака» в малых количествах не принесет разрушительного вреда, но вот систематическое пристрастие к лапше быстрого приготовления может грозить следующими потенциальными проблемами:

аллергией;

гастритом и язвой в будущем;

дисфункцией пищеварения;

нарушениями в работе сердца;

патологией почек.

В вопросах вредности еды и ее влияния на организм, вкупе с фактами и здравым смыслом, нужно опираться и на мнение специалистов.

Что говорят ученые о «Дошираке»

Оценив состав пользующейся большим спросом лапши, российские ученые с уверенностью заявляют: количество тех веществ в составе «Доширака», которые больше всего вызывают опасения у адептов здорового питания, не способно оказать негативного влияния на организм, если употреблять их не часто и не увлекаться этим видом фастфуда. Но постоянно питаться быстрой лапшой тоже нельзя, ведь это чревато дефицитом белков, жиров, углеводов и развитием авитаминоза. В приоритете всегда должны быть натуральные продукты, мясо, свежие овощи и фрукты.

Спрос рождает предложение

Спрос на «Доширак» есть. И это рождает предложение, которое в невообразимых количествах располагается на полках магазинов. Россияне полюбили лапшу быстрого приготовления. Но связано это не с кризисом, как уверенны многие, а с простотой, удобством и экономией времени, которые предлагает этот продукт. Да и «Доширак» в таре, которую можно использовать вместо тарелки, по цене равняется пачке хороших макарон. Лапша на один раз, а упаковкой макарон можно накормить всю семью. Где же здесь финансовая подоплека? Нас привлекает то, что иногда можно просто расслабиться и не ломать голову, какой из кулинарных изысков приготовить сегодня: а пойти в магазин и купить «Доширак» вместе с пачкой хороших сосисек. Кстати, они, говорят, тоже вредны. Но об этом поговорим уже в другой статье.