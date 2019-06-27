Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
27 ИЮН, 14:18 МСК
USD (ЦБ)    63,0452
EUR (ЦБ)    71,6635

27 ИЮН, 14:18 МСК
USD (ЦБ)    63,0452
EUR (ЦБ)    71,6635
﻿

Дорогие студенты. В России растет стоимость высшего образования и сокращаются бюджетные места в вузах

27 Июня 2019 446 0 Общество
Дорогие студенты. В России растет стоимость высшего образования и сокращаются бюджетные места в вузах

В течение последнего года на 15-19% выросла стоимость обучения на платных местах в российских вузах . Как пишут «Известия», об этом свидетельствуют данные Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые оказались в распоряжении редакции. Подорожала учеба и в частных университетах. Так что, скорее всего конкурс на бюджетные места станет еще более жестким. И «конкурентная борьба» обещает быть весьма серьезной, учитывая тот факт, как недавно сообщали СМИ, планируется сокращение бюджетных мест в российских вузах.

Дальше – дороже?

О каких именно вузах идет речь, не сообщается. Однако, в целом тенденция такова, что в мае 2019 года индекс потребительских цен на услуги высшего профессионального образования достиг уровня 115% (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). То есть, как пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата, в этом мае учеба в российских университетах подорожала на 15%.

Эта информация подтверждаются и данными межведомственной информационно-статистической системы. Речь идет о том, что за прошлый месяц средняя стоимость семестра обучения в государственных российских вузах достигала отметки в 68,9 тыс. руб. Для сравнения: в мае 2018 года данный показатель находился на уровне в 58 тыс. руб. То есть рост составляет около 18,8%. Выросла  и цена обучения в негосударственных вузах. В частности, в прошлом году стоимость семестра в среднем находилась на отметке около 46,3 тыс. руб. Теперь этот показатель достиг  55,2 тыс. руб., прибавив 19%. Как отмечает издание, подобная закономерность фиксируется не первый раз: только за прошлый год, как подтвердили данные ЕМИСС, стоимость учебы выросла на 14%.
 

Конкурс на "бюджет"

Подорожание учебы – не единственная проблема, с которой могут столкнуться российские студенты. Речь идет и том, что число бюджетных мест в российских вузах к 2024 году может сократиться, примерно на четверть. При этом и абитуриентов станет больше на 15%. То есть, как отмечают «Известия», получить образование за счет государства станет еще сложнее. Издание ссылается на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

Рост поступающих в российские вузы отчасти объясняется и национальным проектом «Образование», в котором предусматривается прием абитуриентов из других стран. В итоге такая тенденция может привести к тому, что количество зарубежных студентов вырастет в два раза, достигнув численности в 425 тысяч человек. То есть, это означает, что конкурс на бюджетные места станет еще более жестким.

Издание также пишет, что к 2024 году разница между количеством желающих поступить и доступными бюджетными местами будет составлять около 50%: то есть, примерно 823 тысячи «вчерашних школьников» смогут рассчитывать только на 432 тысячи бюджетных мест в вузах.

Не так поняли?

Комментируя ситуацию о возможном сокращении обучения на бюджетной основе в российских вузах к 2014 году, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что эта информация не соответствует действительности. По ее словам, все изменения в этом направлении могут происходить только по демографическому признаку.

По словам Голиковой, СМИ не очень правильно прочитали информацию, предоставленную в докладе правительства. Вице-премьер утверждает, что в данном документе говорится о сокращении приема абитуриентов в возрасте от 15 до 20 лет.

О том, что число бюджетных мест в российских вузах не будет сокращаться, заявил и глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. На своей странице в Facebook он написал: «Чтобы этого не произошло, необходимо изменить формулу закона об образовании, по которой на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах». Парламентарий также отметил, что сегодня данные по демографии меняются, и, следовательно, количество выпускников школ растет. Именно по этой причине, как уверяет Никонов, количество мест планируется увеличить.

Правда  за рамками этой дискуссии остается тот факт, что российские власти  предпринимают серьезные усилия, чтобы перенаправить  поток  выпускников школ в колледжи и техникумы. Государство уделяет повышенное внимание  развитию среднего  профессионального  образования, поскольку  в стране большой дефицит высококвалифицированных рабочих и специалистов  среднего звена.

 

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Возвращение в ПАСЕ. Почему Совет Европы предпочел Россию Украине?

Возвращение в ПАСЕ. Почему Совет Европы предпочел Россию Украине?
Политика

«Дружба» поровну. Россия выплатит компенсации за «грязную нефть» всем пострадавшим странам на равных условиях

«Дружба» поровну. Россия выплатит компенсации за «грязную нефть» всем пострадавшим странам на равных условиях
Экономика

Дания и США тормозят «Северный поток – 2», немецкий бизнес потерял €1,1 млрд на санкциях и другие новости

Дания и США тормозят «Северный поток – 2», немецкий бизнес потерял €1,1 млрд на санкциях и другие новости
События и факты

Вышли на дорогу. В Кремле обсудили перспективы дорожного строительства в регионах России

Вышли на дорогу. В Кремле обсудили перспективы дорожного строительства в регионах России
Экономика

Узнай, страна

В Калужской области внедрили оборудование, продлевающее срок хранения продуктов в три раза

В Калужской области внедрили оборудование, продлевающее срок хранения продуктов в три раза

В Краснодаре начали поставки токарно-карусельных станков в страны Евросоюза

В Краснодаре начали поставки токарно-карусельных станков в страны Евросоюза

В Саратовской области открыли завод по производству компонентов самых крупных турбин для ГЭС

В Саратовской области открыли завод по производству компонентов самых крупных турбин для ГЭС

В Алтайском крае запустили первое за Уралом безотходное производство древесноволокнистых плит

В Алтайском крае запустили первое за Уралом безотходное производство древесноволокнистых плит

Новости дня

13:11 Нацбанк Грузии: без российских туристов страна потеряет 300 млн долларов Нацбанк Грузии: без российских туристов страна потеряет 300 млн долларов
Ради мира. Половина украинцев поддерживают автономию Донбасса, а российские власти укрепляют границу
Ради мира. Половина украинцев поддерживают автономию Донбасса, а российские власти укрепляют границу
12:38 Сергей Аксенов заявил, что возвращение России в ПАСЕ – это крах внешней политики Киева Сергей Аксенов заявил, что возвращение России в ПАСЕ – это крах внешней политики Киева
12:12 Экс-глава Ингушетии Евкуров станет замом Сергея Шойгу Экс-глава Ингушетии Евкуров станет замом Сергея Шойгу
11:38 В Бурятии пилот отказался лететь на Ан-24 и остался жив В Бурятии пилот отказался лететь на Ан-24 и остался жив
10:56 Мэр Нью-Йорка заявил, что Россия – это главная угроза Мэр Нью-Йорка заявил, что Россия – это главная угроза
10:15 Соратники Зеленского предлагают перенести столицу Украины из Киева Соратники Зеленского предлагают перенести столицу Украины из Киева
Кто в лес, кто в поле. Как экологи и чиновники предлагают использовать пустующие сельхоугодья?
Кто в лес, кто в поле. Как экологи и чиновники предлагают использовать пустующие сельхоугодья?
09:32 Делегация Словакии прояснила свою позицию по возврату России в ПАСЕ Делегация Словакии прояснила свою позицию по возврату России в ПАСЕ

Узнай, страна!

10:54 В Калужской области внедрили оборудование, продлевающее срок хранения продуктов в три раза В Калужской области внедрили оборудование, продлевающее срок хранения продуктов в три раза
Сработали на аптеку. Почему российские власти на 40% увеличили расходы на закупку лекарств для льготников?
Сработали на аптеку. Почему российские власти на 40% увеличили расходы на закупку лекарств для льготников?
26 ИЮН, 16:31 Россия, Китай и Монголия встретились в Красноярске Россия, Китай и Монголия встретились в Красноярске
26 ИЮН, 09:34 В Тамбове впервые пройдет фестиваль-погружение «Тайны усадьбы» В Тамбове впервые пройдет фестиваль-погружение «Тайны усадьбы»
24 ИЮН, 09:04 Новая услуга от Центра поддержки экспорта: выход на мировые электронные торговые площадки Новая услуга от Центра поддержки экспорта: выход на мировые электронные торговые площадки
18 ИЮН, 13:56 Глава Астраханской области обсудил планы развития региона в Правительстве и Совете Федерации РФ Глава Астраханской области обсудил планы развития региона в Правительстве и Совете Федерации РФ
14 ИЮН, 09:31 В Астраханской области поддержат внедрение инновационных технологий и социально значимых проектов В Астраханской области поддержат внедрение инновационных технологий и социально значимых проектов
Пядь земли. Кому принадлежит самая дорогая земля России и как россияне могут увеличить свои участки?
Пядь земли. Кому принадлежит самая дорогая земля России и как россияне могут увеличить свои участки?
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter