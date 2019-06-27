Дорогие студенты. В России растет стоимость высшего образования и сокращаются бюджетные места в вузах

В течение последнего года на 15-19% выросла стоимость обучения на платных местах в российских вузах . Как пишут «Известия», об этом свидетельствуют данные Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые оказались в распоряжении редакции. Подорожала учеба и в частных университетах. Так что, скорее всего конкурс на бюджетные места станет еще более жестким. И «конкурентная борьба» обещает быть весьма серьезной, учитывая тот факт, как недавно сообщали СМИ, планируется сокращение бюджетных мест в российских вузах.

Дальше – дороже?

О каких именно вузах идет речь, не сообщается. Однако, в целом тенденция такова, что в мае 2019 года индекс потребительских цен на услуги высшего профессионального образования достиг уровня 115% (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). То есть, как пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата, в этом мае учеба в российских университетах подорожала на 15%.

Эта информация подтверждаются и данными межведомственной информационно-статистической системы. Речь идет о том, что за прошлый месяц средняя стоимость семестра обучения в государственных российских вузах достигала отметки в 68,9 тыс. руб. Для сравнения: в мае 2018 года данный показатель находился на уровне в 58 тыс. руб. То есть рост составляет около 18,8%. Выросла и цена обучения в негосударственных вузах. В частности, в прошлом году стоимость семестра в среднем находилась на отметке около 46,3 тыс. руб. Теперь этот показатель достиг 55,2 тыс. руб., прибавив 19%. Как отмечает издание, подобная закономерность фиксируется не первый раз: только за прошлый год, как подтвердили данные ЕМИСС, стоимость учебы выросла на 14%.



Конкурс на "бюджет"

Подорожание учебы – не единственная проблема, с которой могут столкнуться российские студенты. Речь идет и том, что число бюджетных мест в российских вузах к 2024 году может сократиться, примерно на четверть. При этом и абитуриентов станет больше на 15%. То есть, как отмечают «Известия», получить образование за счет государства станет еще сложнее. Издание ссылается на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

Рост поступающих в российские вузы отчасти объясняется и национальным проектом «Образование», в котором предусматривается прием абитуриентов из других стран. В итоге такая тенденция может привести к тому, что количество зарубежных студентов вырастет в два раза, достигнув численности в 425 тысяч человек. То есть, это означает, что конкурс на бюджетные места станет еще более жестким.

Издание также пишет, что к 2024 году разница между количеством желающих поступить и доступными бюджетными местами будет составлять около 50%: то есть, примерно 823 тысячи «вчерашних школьников» смогут рассчитывать только на 432 тысячи бюджетных мест в вузах.

Не так поняли?

Комментируя ситуацию о возможном сокращении обучения на бюджетной основе в российских вузах к 2014 году, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что эта информация не соответствует действительности. По ее словам, все изменения в этом направлении могут происходить только по демографическому признаку.

По словам Голиковой, СМИ не очень правильно прочитали информацию, предоставленную в докладе правительства. Вице-премьер утверждает, что в данном документе говорится о сокращении приема абитуриентов в возрасте от 15 до 20 лет.

О том, что число бюджетных мест в российских вузах не будет сокращаться, заявил и глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. На своей странице в Facebook он написал: «Чтобы этого не произошло, необходимо изменить формулу закона об образовании, по которой на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах». Парламентарий также отметил, что сегодня данные по демографии меняются, и, следовательно, количество выпускников школ растет. Именно по этой причине, как уверяет Никонов, количество мест планируется увеличить.

Правда за рамками этой дискуссии остается тот факт, что российские власти предпринимают серьезные усилия, чтобы перенаправить поток выпускников школ в колледжи и техникумы. Государство уделяет повышенное внимание развитию среднего профессионального образования, поскольку в стране большой дефицит высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.