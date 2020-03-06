Дорога твоя любовь. Во сколько обойдутся мужчинам в России подарки женщинам к 8 марта?

Международный женский день с трепетом ждет большинство российских мужчин и все без исключения продавцы цветов. А также владельцы ювелирных магазинов, магазинов кондитерских изделий, косметики и парфюмерии, электроники и бытовой техники. 8 марта они делают рекордную выручку на подарках для женщин.

Миллионы алых роз

Для того чтобы российские мужчины смогли отдать дань традициям и одарить женщин цветами «в прекрасный день 8 Марта», хорошо потрудились жители Нидерландов, Эквадора, Колумбии, Японии и других стран Европы, Азии и Южной Америки.

Только в Москву и Подмосковье, по данным Федеральной таможенной службе, к Международному женскому дню цветы привезли из десяти стран мира.

Из Европы везут розы, рододендроны, азалии и ранункулюсы. Судя по таможенной статистике, «перевалочным пунктом» этого деликатного товара стала Латвия – иначе откуда бы в этой маленькой стране взялись 2,5 миллиона роз. Хизантемы везут из Японии, Вьетнама и Малайзии, гвоздики - из Колумбии, растения для декоративного украшения букетов – из Кении.

Большой вклад в российский Женский день внесли Сербия, Дания и Польша - примерно по полторы сотни тысяч цветов каждая.

Почти полмиллиона цветов привезли в нашу страну из Нидерландов.Видно, решили, что круче голландских российские тюльпаны не станут, хотя производство именно этих цветов в нашей стране налажено лучше, чем остальных.

Но в целом, как отметил член совета директоров ассоциации «Теплицы России» Александр Литвиненко, пока не удается вырастить в короткие сроки к празднику необходимый объем продукции.

Не хватает посадочного материала, производственных и складских помещения.

В России сегодня строится много современных тепличных комплексов, но в основном они ориентируются на производство овощей и зелени.Но одаривать прекрасных дам пучком салата или петрушки, пусть даже высокотехнологичного отечественного производства, как-то «некомильфо».

Да и ветки мимозы, без теплиц выросшей в субтропическом климате Сочи, давно перестали быть хорошим подарком, а остались лишь символом 8 Марта в России.

Лишь один процент покупательского спроса приходится сегодня на мимозу. Самый высокий спрос в марте - на розы (45%), тюльпаны (25%) и хризантемы (15%).

Эксперты отмечают, что в этом году 8 Марта цены на тюльпаны вырастут на 5%, на розы, хризантемы, нарциссы и другие цветы - на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оптовые цены особо не меняются, а розничная накрутка достигает 80 процентов.

Продавцам прекрасно известна покупательная способность населения, так что свои аппетиты они сдерживают.

А выиграть рассчитывают за счет объемов продаж цветов, которые в праздничные дни вырастают более чем в десять раз.

День 8 Марта их год кормит, компенсируя сезонные спады в январе и в июле. А также, как отмечают эксперты, позволяет «отбить» затраты на увеличение объемов производства цветов.

Что дарят мужчины

С 8 марта женщин поздравляют не только цветами. Как правило, букет – это дополнение к основному подарку, так что объемы продаж растут не только в цветочных магазинах.

По данным исследовательского центра «Ромир», этом году мужчины старше 30 лет чаще всего выбирают в подарок женщинам шоколадные конфеты, обеспечивая 100-процентный прирост продаж, косметику (рост продаж на 200 процентов) и парфюмерию (рост на 269 процентов).

Мужчины до 29 лет предпочитают дарит гаджеты, обеспечивая прирост продаж бытовой техники на 20 процентов.

Самыми популярными подарками женщинам у пользователей ресурса «Авито» помимо цветов стали мягкие игрушки, торты или «букеты» из сладостей. Растет спрос и на дизайнерские предметы интерьера, оригинальную косметику.

Что касается новых веяний моды, то в этом году в приоритете все, что связано со здоровым образом жизни.

Как отмечают в Ozon, с середины февраля продажи спортивных товаров выросли на 129%, спортивной одежды для домашних тренировок - на 196%.

Чего хотят женщины

В выборе подарков к 8 Марта желания женщин и предпочтения мужчин не всегда совпадают.

По данным исследования сервиса «Авито», о котором сообщало ИА REGNUM, в качестве подарка в Международный женский день большинство россиянок хотели бы получить косметику или ювелирные украшения, 23% женщин - туристические путёвки, а 16% - различные гаджеты.

Но далеко не у всех мужчин есть финансовые возможности исполнить эти желания.

Туристическая путевка в среднем обходится в 11,5 тыс. рублей, авиабилеты — 15 тыс. рублей. И даже если обойтись без дальних поездок, средний чек в отелях - 5 тыс. рублей.

Что касается ювелирных украшений или женских часов, что средняя стоимость такого подарка 5,4 тыс. рублей.

Если учесть, что средняя номинальная зарплата в России по данным Росстата к концу 2019 года составляла 47,4 тыс. рублей, то такие подарки могут пробить заметную брешь в личном бюджете.

И решиться на такие «пробоины» мужчины предпочитают разве что к дню рождения своих женщин, а к 8 Марта делают более бюджетные подарки.

Например, книги или сувениры со средней стоимостью стоимостью 500-800 рублей, косметику или игрушку ( в среднем 1100 рублей).

Многие не заморачиваются с выбором и вручают женщинам подарочные сертификаты в магазины косметики, парфюмерии и одежды стоимостью от 1 до 5 тысяч рублей, чтобы те сами выбрали подарок по вкусу. Или же оплачивают поход в салон красоты (средний чек 1,5 тысячи рублей).

А вот на более «полезные» подарки не жалко потратиться - средняя стоимость покупки гаджетов составляет 4,4 тысячи рублей.

Вместо путешествия выбирается совместный поход в кафе или кино (средний чек 500-600 рублей), или же «покруче» - поход в театр (в среднем 2,5 тысячи рублей).

Дорогим коллегам

В большинстве случаев с 8 Марта в России женщин поздравляют дважды – дома и на работе.

Исследователи сервиса «Работа.ру» опросили 2,4 тысяч жителей всех федеральных округов страны.

62% респондентов сообщили, что в их компаниях отмечают Международный женский день, а в 20% фирм принципиально игнорируют этот праздник.

Работодатели считают правильным отметить 8 Марта праздничными мероприятиями и подарками. Но у работниц на этот счет другое мнение.

Только 8% опрошенных заявили, что они будут рады корпоративу, а 16% - подарку. 76% заявили, что предпочли бы вместо этого внеочередную премию на работе.

Примерно такую же картину, только с другого ракурса показал опрос рекрутингового агентства Superjob.ru, который охватил 500 менеджеров и более сотни населенных пунктов во всех округах России.

Заранее запланировали дарить подарки на 8 Марта сотрудникам и партнёрам в 49% компаний.

А вот премии будут выдавать лишь в 12% российских компаний.

Лучше деньгами?

И вот это они зря. Средняя зарплата у женщин в России сегодня на 30 процентов ниже, чем у мужчин. И это считается прогрессом, поскольку в 2001 году она составляла лишь 64% от "мужской зарплаты".

К сожалению, все к этому давно привыкли. По данным SuperJob, даже в своих резюме женщины запрашивают зарплату в среднем на 6 тысяч меньше, чем мужчины по аналогичным вакансиям.

В половине случаев трудоустройства женщины готовы работать за зарплату ниже средней по рынку.

И работодатели вовсю этим пользуются.

Но чаще всего зарплата меньше, потому что женщины занимают более скромные должности, чем мужчины. Конечно, при таком использовании «женской рабочей силы» одним подарком или даже премией на 8 Марта положение женщин не исправить.

Гендерное неравенство по заработной плате в России составляет 28,8%, по доходам 42,1% в пользу мужчин.

В других страна бывает, конечно, и похуже. А Россия по равенству зарплат за аналогичную работу сильно улучшила показатели в рейтинге ВЭФ: в 2006-м занимала 80-е место в мире, а теперь - 37-е место.

К тому же российские власти расшили список разрешенных для женщин профессий.

В 2019 году Минтруд РФ в списке из 456 специальностей чисто мужскими оставил только 79.

Женщинам дали возможность водить локомотивы, электропоезда, большие рейсовые автобусы и управлять тяжелой строительной техникой. Для женщин «открыли» небо и разрешили работать пилотами в гражданской авиации.

Чем не повод для праздника?

Если говорить в целом об отношении россиян к «женскому» и «мужскому» праздникам, то сегодня лишь 5% считают их «пережитками прошлого».

Положительно относятся к 8 Марта 75% попрошенных, к 23 февраля – 70%.

У остальных 20-25% отношение нейтральное – они уверены в том, что отдых в «лишний выходной» никому не помешает.

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