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Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?

28 Ноября 2019 81 0 Экономика
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?

Вчера состоялось долгожданное открытие платной автодороги М-11 «Москва-Санкт-Петербург», которой по результатам народного голосования дали название «Нева». В торжественной церемонии принял участие Владимир Путин, отметивший, что в новейшей истории дорожного строительства России еще не было проекта подобного уровня и масштаба.

Мега-проект мегаполисов

Магистраль общей протяженностью 669 километров связала два крупнейших российских мегаполиса. Она проходит от МКАД до Кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга.

Строительство самой современной трассы России М-11 велось  несколько этапов с  2011 года. По данным «Автодора», общая стоимость строительства составила 520 млрд. рублей, в том числе  было  привлечено 148 млрд. рублей внебюджетных инвестиций.

 Теперь путь между крупнейшими мегаполисами России стал в два раза короче: 669 километров можно преодолеть за 5,5 часов. Эта трасса более безопасна и на всем ее протяжении будут работать аварийные комиссары. Расчетная скорость движения на новой автомагистрали составляет 110-130 км/час.

Стоимость проезда по М-11 «Нева» будет составлять от полутора до  двух тысяч рублей.

Согласно проекту, на трассе находится шестнадцать пунктов, на которых будет взиматься плата, а также шесть многофункциональных сервисных зон и полтора десятка контейнерных заправок.

Дублер федеральной трассы

По сути, как отмечает РИА Новости, новая платная дорога стала дублером федеральной трассы М-10 «Россия», которая практически исчерпала свою пропускную способность.

М-11 проходит через шесть регионов: кроме Москвы и Санкт-Петербурга, это Подмосковье, Тверская, а также Новгородская и Ленинградская области. 

Планируется, что М-10 будет ориентироваться на местное движение, а новая трасса будет принимать транзит, благодаря чему можно будет обеспечить высокую скорость передвижения между Москвой и Санкт-Петербургом.

Народное название

На церемонии открытия Владимир Путин напомнил, что запуск автотрассы поможет развитию российских регионов, повысит их конкурентоспособность, инвестиционную привлекательность, а также предоставит новые возможности для туристической отрасли.

Строительство трассы, как отметил президент России, можно назвать хорошим примером частно-государственного партнерства, участниками которого стало  государственные структуры и  частные российские компании, а также французские и турецкие строители.

Название новой трассы, то его выбирали в процессе общественного голосования, и в итоге больше всего голосов набрал вариант «Нева».

«Так и назовем», — заключил Путин, поздравляя строителей с окончанием напряженной работы.

Слияние двух столиц

Как считает политолог, директор «Международного института новейших государств» Алексей Мартынов, этот проект задал высокую планку в дорожном строительстве всей России. Ведь таких дорог как «Нева» в России еще не было, ни по уровню комфорта, ни по скоростному качеству. 

«Такая магистраль у нас первая, и, конечно, ее открытие существенно отразится на жизни не только петербуржцев и москвичей, но и жителей прилегающих городов и регионов. Это та планка, до которой должны тянуться другие автопроекты», — цитируют «Невские новости» Мартынова,

Эксперт уверен в том, что М-11 станет серьезной альтернативой авиасообщению и поездам.

Благодаря новой скоростной трассе между двумя столицами будет увеличен поток туристов, что привлечет в бюджет дополнительные средства.

Об этом говорит политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников. Он напомнил, что еще со времен СССР много говорилось о так называемом сверхмегаполисе, который объединит Москву и Санкт-Петербург, а с открытием магистрали М-11, по его мнению, «к этому дело и пошло».

«Как известно, в будущем может появиться сверхскоростная железная дорога. Время движения от одной столицы до другой сократится до 1,5 часов. Таким образом, идет создание единого пространства жизни и работы. М-11, без сомнения, один из этапов слияния и, безусловно, важный этап и для Санкт-Петербурга, и для Москвы», — заключил эксперт.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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