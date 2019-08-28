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Допуск к шельфу. Власти планируют привлечь российских и иностранных инвесторов к нефтедобыче в Арктике

28 Августа 2019 731 0 Экономика
Допуск к шельфу. Власти планируют привлечь российских и иностранных инвесторов к нефтедобыче в Арктике

Министр энергетики Александр Новак заявил, что привлекать иностранных инвесторов к разработке арктического шельфа РФ для нераспределенных лицензий – это целесообразно. В условиях отсутствия конкуренции у российских госкомпаний компаний темпы освоения шельфа серьезно отстают от первоначальных планов. На совместном совещании вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева совещания было решено подготовить законопроект, который предоставит право и возможность добывать нефть с морского дна в Арктике частным компаниям – как российским, так и зарубежным.

С чего все началось

В конце июля вице-премьер правительства, полномочный представитель Президента  РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев направил Владимиру Путину письмо, в котором озвучил свои предложения по изменению прежних подходов к освоению арктического шельфа.

 Как рассказали источники РБК, российское правительство уже выдало госкомпаниям  69 лицензий, дающих право на разведку и добычу нефти и газа на шельфе. Изначально ставились условия  - пробурить 86 скважин за 20 лет. Однако, как выяснилось, за семь с половиной лет, к лету 2019 года, пробурено только пять скважин. То есть, как говорилось в письме Трутнева, сроки по освоению шельфа, установленные с самого начала, оказались «сорваны».

Вице-премьер объяснил главе  государства, что компании «Газпром»  и «Роснефть» уже на несколько десятилетий вперед обеспечены запасами нефтегазоносных  месторождений на суше и  плюс к этому у них нет конкурентов в Арктике. При таких условиях разрабатывать шельф они не торопятся.

А государству такое бездействие дорого обходится. Трутнев привел следующий факт: упущенная выгода в приросте ВВП к 2035 году составит 18 трлн рублей. Он считает это серьезным  аргументом для того,  чтобы  поменять  «условия игры»  для бизнеса, открыть доступ к шельфу в Арктике частным  нефтедобывающим компаниям.

Также вице-премьер выступил с предложением: внедрить в России самую передовую модель работы на шельфе — норвежскую. Суть ее в том, что у национальной  госкомпании остается 30% в таких проектах, а остальные долями могут владеть частные компании и иностранцы.

Письмо  Трутнева Владимир Путин перенаправил министру энергетики Александру Новаку и отдал поручение – «рассмотреть» инициативу и представить свои предложения.

Доля государства

Поручение выполняют. 26 августа прошло совещание по  освоению арктического  шельфа у  вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева, а вчера – еще  одно совместное  совещание в Минэнерго РФ.

В ходе совещаний был затронут ряд важных вопросов, связанных с проблемами и  стимулирования развития шельфа в российской Арктике. В ближайшее время панируется приступить к разработке соответствующего законопроекта о доступе частных инвесторов на шельф.

Сегодня только компании с не менее  чем 50-процентной  долей  участия государства, имеющие как минимум пятилетний опыт работы, могут претендовать на разработку недр российского арктического шельфа. А с 2016 года вообще действует мораторий на выдачу новых лицензий на шельфовые месторождения. Так что  на данный момент к шельфу допущены только "Газпром" и "Роснефть". И нельзя  сказать, что они ведут  тут кипучую деятельность.

Между тем  работы на самом деле – непочатый край. Ресурсы  арктического шельфа велики. Как заявил вице-премьер российского  правительства Юрий Трутнев, речь идет о 17 млрд тонн жидких углеводородов и 85 трлн куб. м газа. Но степень геологической изученности Арктики в целом и шельфа в частности на данный момент остается очень низкой, а извлекаемых запасов, которые ставятся на баланс, сегодня еще недостаточно.

Условия для  инвесторов

По словам министра энергетики Новака, сегодняшнее российское законодательство напрямую не запрещает заниматься привлечением иностранных инвесторов для арктических проектов. Но для их большей заинтересованности следует  разработать «дополнительные инструменты и механизмы» для бизнеса.Сегодняшние фискальные условия, как отмети министр энергетики, «экономически непривлекательны» из-за того, что доходность проектов разработки шельфа  имеет очень низкий уровень.

В Минэнерго предлагают перевести проекты  по разработке российского арктического шельфа в четвертую категорию сложности и предоставить более льготные режимы налогообложения, благодаря которым можно было бы увеличить доходность и привлечь новых инвесторов.

Вопрос допуска частных компаний на шельф обсуждается в российском правительстве далеко  не первый  раз. В еще 2012 году  с просьбой  пустить их  поработать на шельф к президенту Владимиру Путину  обращались руководители крупнейших частных компаний — ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза», «Башнефти» и ТНК-BP. Причем ЛУКОЙЛ поднимал  эту  тему  еще и в 2015 году, но решений принято не было.

 

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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