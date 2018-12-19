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«Дольше, чем Путин в Кремле». Мутко покинул пост президента Футбольного союза

19 Декабря 2018 235 0 События и факты
«Дольше, чем Путин в Кремле». Мутко покинул пост президента Футбольного союза

Вице-премьер России Виталий Мутко, которого в свое время СМИ прозвали «чиновником фантастической выживаемости», покидает пост президента Российского футбольного союза (РФС). До выборов нового главы организации, которые состоятся 22 февраля 2019 года, его обязанности будет исполнять глава РПЛ Сергей Прядкин.

Ушел и не вернется?

О том, что вице-премьер Виталий Мутко написал заявление о сложении полномочий, а после покинул пост президента РФС, стало известно из официального твиттера футбольной организации. И.о. главы назначен глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин. Нового президента РФС будут выбирать 22 февраля 2019 года во время конференции Союза.

Что касается новых кандидатов на освободившийся пост, то, как сообщают СМИ, на него претендует два человека: председатель совета директоров питерского «Зенита» Александр Дюков и гендиректор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин. Отмечается, что кандидатов можно выдвигать до 12 февраля 2019 года.

Два года назад Мутко в третий раз одержал победу на выборах президента РФС. Первый раз во главе футбольного союза он встал в апреле 2005 года. Именно по его инициативе в национальную сборную России пригласили знаменитого голландца Гуса Хиддинка, под руководством которого команда в 2008 году завоевала бронзу чемпионата Европы. Это произошло единственный раз в истории.

Дольше, чем Путин в Кремле

Как пишет Sports.ru, Виталий Мутко находился в русском футболе дольше, чем Владимир Путин в Кремле. Карьера нынешнего вице-премьера начиналась в Санкт-Петербурге, где он стоял у руля ФК «Зенит». Но это было давно, когда в футбольном клубе еще не было «Газпрома». При Мутко «Зенит» смог завоевать бронзовые награды чемпионата (2001-й) и Кубок России (1999-й). Под занавес «зенитовской карьеры» он параллельно был главой Премьер-лиги, которая была им «только что создана».

А вот главой РФС Мутко стал в 2005 году, сменив в этой должности Колоскова. С тех пор все наставники национальной команды были с ним в тесном контакте, первым из которых стал Юрий Семин. К слову говоря, он написал в своей книге о чиновнике следующее: «По прошествии многих лет считаю свое решение сменить «Локомотив» на сборную большой ошибкой. Но на меня оказывал большое давление Мутко, которому в сборной нужен был успешный тренер».

Затем были Хиддинк, Адвокат и Фабио Капелло, содержание которых обходилось в круглые суммы. Весьма любопытно высказался Мутко после того, как сборная провалилась на ЧМ-2014 и сообщениях о гигантской неустойке Капелло. «Найдите этого Толстых! И пусть он комментирует. Он же не платит зарплату Капелло, что вы меня спрашиваете об этом? Мне непонятно, куда же деньги уходят», – бесновался глава РФС.

Планы на будущее

Комментируя уход своего коллеги с поста президента РФС, вице-премьер России Ольга Голодец отметила, что было принято очень важное решение, которое будет лежать в основе будущего развития российского футбола. «Я надеюсь, что новый руководитель РФС, который будет избран на полностью свободном голосовании, поднимет футбол в России на новый уровень. Сегодня для этого созданы все предпосылки», – подчеркнула она.

А предпосылки, действительно, есть. Точнее, планы. На днях исполком РФС заявил, что главной целью приближающегося нового года является попадание национальной сборной России в финальную часть чемпионата Европы 2020 года. Также исполнительный комитет постановил «считать итоги выступления сборных команд России по футболу в 2018 году положительными».

Какие успехи покажет сборная, сможет ли достичь поставленной цели, и отразится ли на результатах команды смена президента РФС, мы узнаем совсем скоро.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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