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Доллары у россиян власти не отберут, Шойгу думает о финансовой столице в Сибири и другие новости четверга

4 Октября 2018 93 0 Тренды События и факты
Доллары у россиян власти не отберут, Шойгу думает о финансовой столице в Сибири и другие новости четверга

Вчера губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, возглавлявший город с 2011 года, неожиданно ушел в отставку. На его место назначен полпред президента в Северо-Западном округе Александр Беглов, передает РБК. Эксперты считают, что это связано с проблемами во внутренней политике. В городе проходили крупные акции протеста, фиксировались нарушения на выборах. Есть мнение, что федеральный центр опасался протестного голосования на губернаторских выборах, что привело бы ко второму туру выборов, результат которых мог стать непредсказуем.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов рассказал о мерах, которые планирует принять правительство в рамках плана по дедолларизации экономики. Как пишет РБК, он отметил, что план по дедолларизации российской экономики не коснется валютных депозитов россиян.

«Мы не говорим о ситуации с долларами, которые хранятся на счетах в банках. Граждане, у которых есть такие валютные счета, должны абсолютно спокойно реагировать на все наши предложения по расчетам по внешнеторговым контрактам, поскольку никто не собирается исключать доллар, хождение доллара, никто не собирается принудительно менять долларовые сбережения на рублевые или на какие-то еще. Эта политика как была, так и будет сохраняться», – подчеркнул Силуанов.

Сергей Шойгу, президент Русского географического общества и министр обороны РФ, заявил о необходимости создания в Сибири финансово-промышленной «столицы», сообщает РИА Новости. На базе какого города это предполагается сделать, он не уточнил. Ранее с подобной инициативой выступил Владимир Путин, который сказал, что Дальний Восток получит роль локомотива российской экономики. Этому будет способствовать разрабатываемая национальная программа развития региона.

Правительство РФ выделило Государственной транспортной лизинговой компании субсидию в размере 9,8 млрд руб. на закупки 8 самолетов «Sukhoi Superjet 100». Они будут переданы в лизинг российским авиакомпаниям, осуществляющим региональные перевозки, пишет РИА Новости.

РЖД начинает заменять существующие плацкартные вагоны на более комфортные типы. Планируется, что они будут иметь общее пространство без купе. При этом в них будут созданы зоны персонального комфорта. Рассматриваются два варианта внутреннего обустройства вагонов: места капсульного типа и «пространства-трансформера», где можно будет формировать свое место для поездки, передает «Интерфакс».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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