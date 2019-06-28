Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
28 ИЮН, 13:09 МСК
USD (ЦБ)    63,0756
EUR (ЦБ)    71,6635

28 ИЮН, 13:09 МСК
USD (ЦБ)    63,0756
EUR (ЦБ)    71,6635
﻿

Доллар, прощай! Россия и Китай переходят на взаимные расчеты в рублях и юанях

28 Июня 2019 479 0 Политика
Доллар, прощай! Россия и Китай переходят на взаимные расчеты в рублях и юанях

Москва и Пекин сделали первый шаг на пути к дедолларизации своих экономик: межправительственное соглашение об отказе проводить расчеты в долларах подписали министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган. Теперь Россия и Китай во взаиморасчетах будут использовать только свои национальные валюты стран - рубли и юани. Изначально соглашение планировалось подписать еще в конце прошлого года, но отправили на доработку. Полностью алгоритм расчетов между Россией и КНР планируется выстроить в срок до 2020 года.

Доллар как третий лишний

О программе  дедолларизации власти РФ и КНР  объявили  около года назад. Подписание соглашения между Россией и Китаем произошло  накануне встречи Путина  и Трампа  на полях саммита G20, который проходит сегодня в Осаке.

Подробности о содержании  соглашения сообщаются  в послании замглавы Минфина  РФ Сергея Сторчака, направленном  председателю комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову. Располагающие этим документом  «Известия» сообщают, что в данный момент эксперты разрабатывают новые механизмы взаиморасчетов в национальных валютах между компаниями России и Китая. При этом рассматривается  вариант создания «шлюзов между российским и китайским аналогами SWIFT».

До этого, как информировал начальник управления отношений с иностранными регуляторами департамента международного сотрудничества ЦБ Владимир Шаповалов, несколько российских банков уже подключены к CIPS, и это весьма облегчает процесс взаиморасчетов.

«Зеленый свет»

В разговоре с «Известиями» Анатолий Аксаков пояснил, что чтобы объемы расчетов в рублях и юанях выросли, необходимо заняться формированием рынка рублевых и юаневых финансовых инструментов. Благодаря этому можно будет страховать риски колебаний курса по основным товарам российско-китайской взаимной торговли. Аксаков не исключает, что в течение ближайших лет процент расчетов с Китаем в рублях может  увеличиться с сегодняшних 10% до 50%.

По словам нескольких источников издания, близких к Банку России, для проведения расчетов будут уполномочены ВТБ и Торговый банк Китая. Ранее, как отмечается, китайские банки не очень охотно работали с российским бизнесом, по причине особенностей, которые были свойственны фискальной политике двух стран.  Ну, и, конечно, вполне объяснимый риск санкций. Однако теперь заключенное соглашение российские эксперты называют «зеленым светом» для финансовых организаций Китай. Как минимум, благодаря ему произойдет многократное наращивание объемов торговли в нацвалютах обеих стран.

По итогам прошлого года товарооборот между РФ и КНР составил $107 млрд, следует из данных ФТС. По данным ЦБ, доля рубля и юаня составила 11% по экспорту из России и 24% по импорту из Китая.

Кто будет рулить

Со стороны России на двусторонние расчеты будет уполномочен ВТБ, со стороны Китая –Торговый банк Китая. Представитель ВТБ отметил, что эта кредитная организация «является единственным российским банком с финансовой лицензией на территории КНР».

Кроме этого, у ВТБ есть корреспондентские счета в национальных валютах с крупнейшими китайскими банками на территории КНР, Гонконга и России. Плюс ко всему, банк в активном режиме продвигает использование рубля и юаня во внешнеэкономической деятельности.

На платежи в нацвалютах будут переходить, прежде всего, крупнейшие компании с госучастием, прежде всего российские производители энергоресурсов и сельхозпродукции. Эксперты предполагают, что расчеты в рублях и юанях будут производиться в том числе по контрактам, ранее заключенным в долларах.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Евросоюз продлевает антироссийские санкции, иностранные инвесторы увеличивают вложения в Россию и другие новости

Евросоюз продлевает антироссийские санкции, иностранные инвесторы увеличивают вложения в Россию и другие новости
События и факты

Возвращение в ПАСЕ. Почему Совет Европы предпочел Россию Украине?

Возвращение в ПАСЕ. Почему Совет Европы предпочел Россию Украине?
Политика 1

«Дружба» поровну. Россия выплатит компенсации за «грязную нефть» всем пострадавшим странам на равных условиях

«Дружба» поровну. Россия выплатит компенсации за «грязную нефть» всем пострадавшим странам на равных условиях
Экономика

Дания и США тормозят «Северный поток – 2», немецкий бизнес потерял €1,1 млрд на санкциях и другие новости

Дания и США тормозят «Северный поток – 2», немецкий бизнес потерял €1,1 млрд на санкциях и другие новости
События и факты

Узнай, страна

В Липецке стартовало строительство завода по производству биопластика из пшеницы за 63 млрд рублей

В Липецке стартовало строительство завода по производству биопластика из пшеницы за 63 млрд рублей

Многодетным семьям Тамбовской области увеличат компенсацию на оплату вывоза мусора

Многодетным семьям Тамбовской области увеличат компенсацию на оплату вывоза мусора

В Калужской области создали инновационный газотепловоз, не имеющий аналогов в России

В Калужской области создали инновационный газотепловоз, не имеющий аналогов в России

В Республике Адыгея запущены новые оросительные системы для рисовых чеков и кукурузных полей

В Республике Адыгея запущены новые оросительные системы для рисовых чеков и кукурузных полей

Новости дня

12:51 Турция ударила по Сирии Турция ударила по Сирии
Ради мира. Половина украинцев поддерживают автономию Донбасса, а российские власти укрепляют границу
Ради мира. Половина украинцев поддерживают автономию Донбасса, а российские власти укрепляют границу
11:44 Медведев подписал список запрещенных к содержанию животных Медведев подписал список запрещенных к содержанию животных
11:11 Правительство планирует разморозить цены на топливо Правительство планирует разморозить цены на топливо
10:34 Путин и Трамп проговорили в Осаке полтора часа Путин и Трамп проговорили в Осаке полтора часа
09:31 Путин заявил, что в России нет олигархов Путин заявил, что в России нет олигархов
08:51 Журналисты попали под обстрел украинских силовиков в Донбассе Журналисты попали под обстрел украинских силовиков в Донбассе
Кто в лес, кто в поле. Как экологи и чиновники предлагают использовать пустующие сельхоугодья?
Кто в лес, кто в поле. Как экологи и чиновники предлагают использовать пустующие сельхоугодья?
08:17 Тереза Мэй хочет потребовать отдать обвиняемых по делу Скрипалей Тереза Мэй хочет потребовать отдать обвиняемых по делу Скрипалей

Узнай, страна!

12:44 В Липецке стартовало строительство завода по производству биопластика из пшеницы за 63 млрд рублей В Липецке стартовало строительство завода по производству биопластика из пшеницы за 63 млрд рублей
Сработали на аптеку. Почему российские власти на 40% увеличили расходы на закупку лекарств для льготников?
Сработали на аптеку. Почему российские власти на 40% увеличили расходы на закупку лекарств для льготников?
12:35 Многодетным семьям Тамбовской области увеличат компенсацию на оплату вывоза мусора Многодетным семьям Тамбовской области увеличат компенсацию на оплату вывоза мусора
10:01 Омский бизнес может представить новинки промышленного оборудования на выставке «ТехИнноПром» Омский бизнес может представить новинки промышленного оборудования на выставке «ТехИнноПром»
27 ИЮН, 19:08 В Астраханской области стартовал кадровый конкурс «Губернаторский резерв» В Астраханской области стартовал кадровый конкурс «Губернаторский резерв»
27 ИЮН, 14:29 Андрей Спартак: Динамика экспорта неразрывно связана с конъюнктурой мирового рынка Андрей Спартак: Динамика экспорта неразрывно связана с конъюнктурой мирового рынка
19 ИЮН, 16:55 Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе
Пядь земли. Кому принадлежит самая дорогая земля России и как россияне могут увеличить свои участки?
Пядь земли. Кому принадлежит самая дорогая земля России и как россияне могут увеличить свои участки?
18 ИЮН, 13:56 Глава Астраханской области обсудил планы развития региона в Правительстве и Совете Федерации РФ Глава Астраханской области обсудил планы развития региона в Правительстве и Совете Федерации РФ
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter