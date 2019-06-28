Доллар, прощай! Россия и Китай переходят на взаимные расчеты в рублях и юанях

Москва и Пекин сделали первый шаг на пути к дедолларизации своих экономик: межправительственное соглашение об отказе проводить расчеты в долларах подписали министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган. Теперь Россия и Китай во взаиморасчетах будут использовать только свои национальные валюты стран - рубли и юани. Изначально соглашение планировалось подписать еще в конце прошлого года, но отправили на доработку. Полностью алгоритм расчетов между Россией и КНР планируется выстроить в срок до 2020 года.

Доллар как третий лишний

О программе дедолларизации власти РФ и КНР объявили около года назад. Подписание соглашения между Россией и Китаем произошло накануне встречи Путина и Трампа на полях саммита G20, который проходит сегодня в Осаке.

Подробности о содержании соглашения сообщаются в послании замглавы Минфина РФ Сергея Сторчака, направленном председателю комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову. Располагающие этим документом «Известия» сообщают, что в данный момент эксперты разрабатывают новые механизмы взаиморасчетов в национальных валютах между компаниями России и Китая. При этом рассматривается вариант создания «шлюзов между российским и китайским аналогами SWIFT».

До этого, как информировал начальник управления отношений с иностранными регуляторами департамента международного сотрудничества ЦБ Владимир Шаповалов, несколько российских банков уже подключены к CIPS, и это весьма облегчает процесс взаиморасчетов.

«Зеленый свет»

В разговоре с «Известиями» Анатолий Аксаков пояснил, что чтобы объемы расчетов в рублях и юанях выросли, необходимо заняться формированием рынка рублевых и юаневых финансовых инструментов. Благодаря этому можно будет страховать риски колебаний курса по основным товарам российско-китайской взаимной торговли. Аксаков не исключает, что в течение ближайших лет процент расчетов с Китаем в рублях может увеличиться с сегодняшних 10% до 50%.

По словам нескольких источников издания, близких к Банку России, для проведения расчетов будут уполномочены ВТБ и Торговый банк Китая. Ранее, как отмечается, китайские банки не очень охотно работали с российским бизнесом, по причине особенностей, которые были свойственны фискальной политике двух стран. Ну, и, конечно, вполне объяснимый риск санкций. Однако теперь заключенное соглашение российские эксперты называют «зеленым светом» для финансовых организаций Китай. Как минимум, благодаря ему произойдет многократное наращивание объемов торговли в нацвалютах обеих стран.

По итогам прошлого года товарооборот между РФ и КНР составил $107 млрд, следует из данных ФТС. По данным ЦБ, доля рубля и юаня составила 11% по экспорту из России и 24% по импорту из Китая.

Кто будет рулить

Со стороны России на двусторонние расчеты будет уполномочен ВТБ, со стороны Китая –Торговый банк Китая. Представитель ВТБ отметил, что эта кредитная организация «является единственным российским банком с финансовой лицензией на территории КНР».

Кроме этого, у ВТБ есть корреспондентские счета в национальных валютах с крупнейшими китайскими банками на территории КНР, Гонконга и России. Плюс ко всему, банк в активном режиме продвигает использование рубля и юаня во внешнеэкономической деятельности.

На платежи в нацвалютах будут переходить, прежде всего, крупнейшие компании с госучастием, прежде всего российские производители энергоресурсов и сельхозпродукции. Эксперты предполагают, что расчеты в рублях и юанях будут производиться в том числе по контрактам, ранее заключенным в долларах.