Должники России. Каким государствам наша страна выдала кредиты на $27 миллиардов?

Программа государственных кредитов, которые Россия предоставляет другим странам, находится под грифом «секретно». Однако РБК удалось выяснить, что на сегодняшний день как минимум 17 стран в общей сложности задолжали Москве порядка 27 миллиардов долларов. В числе крупнейших заемщиков оказались Белоруссия и Украина, а также Венесуэла

Секретные должники

Информация о финансовых и экспортных кредитах традиционно держится в секрете. Публичной она становится только в трех случаях: если поставлены подписи под межправительственными соглашениями, которые ратифицируются Государственной Думой, если о займах сообщают российские официальные лица, если информация раскрывается по линии государства-заемщика.



Как пишет РБК, закрытость программы государственных кредитов объясняется тем, что они имеют не столько коммерческий, сколько «политический» характер. Плюс к этому, большая доля займов предоставляется в рамках военно-технического сотрудничества. Детали этого сотрудничества, как правило, засекречены. И все же стало известно, что РФ кредитовала Армению, Венесуэлу, Индию, Индонезию и выдавались эти кредиты на закупку российского оружия этими странами.

Как выяснили эксперты РБК, в общей сложности уровень долга по российским госкредитам на 1 мая текущего года достиг $39,4 млрд (по оценке Минфина РФ). Из них $15,8 млрд – на счету стран СНГ. Еще порядка $5 млрд относятся к реструктурированным долгам СССР таких стран как Вьетнам, Индия, Ирак, Йемен, Куба.

Долги братской Белоруссии

Самый крупный должник РФ – Белоруссия. Эта страна, как сообщили в белорусском Минфине, должна России $7,55 млрд. Примечательно, что минский долг в сравнении с концом прошлого практически не изменился, а на тот момент, по информации ЦБ РФ, сумма была на уровне $7,52 млрд.

Но по сравнению с 2012 годом долг Республики Беларусь, как пишет РБК, увеличился в два раза. И летом этого года Москва впервые решила отказаться от рефинансирования текущей части долга Минска. В итоге белорусы попросили кредит у Китая. Кроме этого, они разместили облигации в российских рублях на российском рынке. То есть, по факту получилось, что Пекин стал вторым крупнейшим кредитором Белоруссии после России.



При этом, как отмечает старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук, собственно отказ Москвы дать кредит Белоруссии на рефинансирование послужил одной из составляющих системного экономического давления, оказываемого Москвой на Минск. При этом в отношениях между странами можно отметить тенденцию «похолодания». Рычагов давления на Минск у России несколько: тот самый «замороженный кредит», нефтяной маневр, стоимость газа с 2020 года, нетарифные торговые ограничения и так далее.

Украина не платит по счетам

Вторую строчку в рейтинге по задолженности России занимает Украина. В этом случае речь идет о сумме примерно в $3,7 млрд. При этом, Киев, как и прежде, должен Москве $3,075 млрд по еврооблигациям. Фонд национального благосостояния (ФНБ) закупил эти бумаги в декабре 2013 года, а уже в декабре 2015 года киевские власти решили объявить по данным облигациям дефолт. То есть, по факту не было выплачено тело долга и финальный купон.

После этого Москва подала на Киев в английский суд (облигации регулировались британским правом). Однако этот спор продолжается до сих пор. Украина категорически не хочет признавать этот долг, заявляя, что эти бумаги носили коммерческий характер, а не статус межгосударственного кредита. Более того, украинские власти упорно пытался доказать, что Россия буквально насильно заставила приобрести эти бонды. Однако в российском Минфине убеждены, что это был двусторонний межправительственный заем. То есть, он как и прежде, учитывается на балансе ФНБ. И Украина обязана вернуть долги.

Заокеанский должник

За пределами СНГ основной должник России - это Венесуэла. Основной долг этой страны по данным Минфина России, составляет $3,15 млрд. В 2011 этой стране был выдан кредит для финансирования поставок в Венесуэлу российских вооружений. Он должен быть погашен в 2027 году. Похоже есть и другая задолженность, поскольку Владимир Путин в июне заявил, что общий венесуэльский перед Москвой достигает $3,5 млрд. В конце сентября Венесуэла должна перевести России очередной процентный платеж по кредиту в размере $200 млн. правда из-за санкций США венесуэльскому правительству будет сложно возвращать долг в долларах.