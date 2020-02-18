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Должники могут выдохнуть? В России хотят запретить отключать услуги ЖКХ
18 Февраля 2020 117 0 Экономика
Очередное предложение депутатов Госдумы должно упростить жизнь должникам. Из-за проблем, которые перекладываются на других потребителей коммунальных услуг, практика отключения неплатильщиков от водоснабжения, канализации, газоснабжения, отопления и электричества может оказаться незаконной. По крайней мере, профильный комитет Госдумы ознакомился с соответствующими поправками в Жилищный кодекс и не нашел в них никаких противоречий. Таким образом депутаты откликаются на жалобы жителей многоквартирных домов, страдающих от потопов из-за соседей-должников.
Страдают все
- Причиной, по которой должников могут запретить отключать от услуг ЖКХ, стали якобы жалобы жителей многоквартирных домов. Из-за соседей-должников, которым перекрыли водоснабжение, у многих потекли потолки.
- Депутат Алексей Куринный из «Справедливой России» пояснил, что от действий коммунальщиков страдают жильцы, которые не имеют долгов. В интервью «Известиям» он описал то, как содержимое канализации после перекрытия выливается в другие квартиры. «Жуткая антисанитария», – подчеркнул депутат. По его мнению, то же касается и отопления, но по другим соображениям: семьи, которые не могут платить за газ, будут жить в холоде.
- Депутаты из числа системной оппозиции – фракции КПРФ и «Справедливая Россия», поддержали законопроект. По их словам, отключение – радикальная мера и к ней нельзя прибегать. В профильном комитете замечаний к законопроекту нет.
- Но «Единая Россия» призывает не торопиться – поправки надо тщательно изучить. В Минстрое вообще считают, что они Жилищному кодексу не нужны. В министерстве говорят о «достаточной урегулированности» данного вопроса, что бы это ни значило.
- Последнее время депутаты все чаще эксплуатируют тему ЖКХ ради пиара. Так, например, недавно в Госдуме предлагали ввести скидки на оплату услуг ЖКХ, если плательщик напишет отказ от бумажных квитанций и будет получать электронные. Об этом депутат от ЛДПР Борис Чернышов писал министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву. Он отметил, что россияне не могут отказаться от бумажной квитанции, но если бы у них была возможность, они могли бы сэкономить на услугах почты и бумаге. Однако, какой будет потенциальная экономия, он не сказал. В Минстрое эту инициативу не комментировали.
Отключения или ограничения?
- Согласно данным ФССП (Федеральной службы судебных приставов), средняя сумма задолженности, которую выставляют для принудительного взыскания, падает с 2017 года. Сейчас она составляет 21,7 тыс. руб., тогда как три года назад доходила до 24,6 тыс. руб. за услуги ЖКХ.
- Отключение – действенный метод взыскания, считает исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. В интервью РИА Новости она подчеркнула, что этот механизм работает, и с помощью него сейчас собираются долги.
- По ее словам, любой человек, у которого есть желание заплатить, может оформить реструктуризацию или субсидию. «Этой возможностью не пользуются либо асоциально-маргинальные элементы, либо богатые люди», – пояснила эксперт. Разворотнева отметила, что сначала надо защищать интересы добросовестных плательщиков.
- Отключение и ограничения услуг ЖКХ надо разграничивать, призывает Татьяна Вепрецкая из АНП «Национальный жилищный конгресс». По ее мнению, ограничения доступа к канализации где-то будет эффективно, а где-то нет. Кроме этого, по ее словам, если целиком отказаться от отключения или ограничения, то существует большая вероятность роста неплатежей.
- «Меры должны быть системными и если мы отключили газ в отопительный период для жилых домов – это критическая ситуация, так как мы не можем «заморозить» людей», – заключила Вепрецкая.
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