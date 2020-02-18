Должники могут выдохнуть? В России хотят запретить отключать услуги ЖКХ 117 0 Экономика

Очередное предложение депутатов Госдумы должно упростить жизнь должникам. Из-за проблем, которые перекладываются на других потребителей коммунальных услуг, практика отключения неплатильщиков от водоснабжения, канализации, газоснабжения, отопления и электричества может оказаться незаконной. По крайней мере, профильный комитет Госдумы ознакомился с соответствующими поправками в Жилищный кодекс и не нашел в них никаких противоречий. Таким образом депутаты откликаются на жалобы жителей многоквартирных домов, страдающих от потопов из-за соседей-должников.