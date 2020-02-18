Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
18 ФЕВ, 16:04 МСК
USD (ЦБ)    63,7698
EUR (ЦБ)    69,0882

18 ФЕВ, 16:04 МСК
USD (ЦБ)    63,7698
EUR (ЦБ)    69,0882
Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации
﻿

Должники могут выдохнуть? В России хотят запретить отключать услуги ЖКХ

18 Февраля 2020 117 0 Экономика
Должники могут выдохнуть? В России хотят запретить отключать услуги ЖКХ

Очередное предложение депутатов Госдумы должно упростить жизнь должникам. Из-за проблем, которые перекладываются на других потребителей коммунальных услуг, практика отключения неплатильщиков от водоснабжения, канализации, газоснабжения, отопления и электричества может оказаться незаконной. По крайней мере, профильный комитет Госдумы ознакомился с соответствующими поправками в Жилищный кодекс и не нашел в них никаких противоречий. Таким образом депутаты откликаются на жалобы жителей многоквартирных домов, страдающих от потопов из-за соседей-должников.

Страдают все

  • Причиной, по которой должников могут запретить отключать от услуг ЖКХ, стали якобы жалобы жителей многоквартирных домов. Из-за соседей-должников, которым перекрыли водоснабжение, у многих потекли потолки.
  • Депутат Алексей Куринный из «Справедливой России» пояснил, что от действий коммунальщиков страдают жильцы, которые не имеют долгов. В интервью «Известиям» он описал то, как содержимое канализации после перекрытия выливается в другие квартиры. «Жуткая антисанитария», – подчеркнул депутат. По его мнению, то же касается и отопления, но по другим соображениям: семьи, которые не могут платить за газ, будут жить в холоде.
  • Депутаты из числа системной оппозиции – фракции КПРФ и «Справедливая Россия», поддержали законопроект. По их словам, отключение – радикальная мера и к ней нельзя прибегать. В профильном комитете замечаний к законопроекту нет.
  • Но «Единая Россия» призывает не торопиться – поправки надо тщательно изучить. В Минстрое вообще считают, что они Жилищному кодексу не нужны. В министерстве говорят о «достаточной урегулированности» данного вопроса, что бы это ни значило.
  • Последнее время депутаты все чаще эксплуатируют тему ЖКХ ради пиара. Так, например, недавно в Госдуме предлагали ввести скидки на оплату услуг ЖКХ, если плательщик напишет отказ от бумажных квитанций и будет получать электронные. Об этом депутат от ЛДПР Борис Чернышов писал министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву. Он отметил, что россияне не могут отказаться от бумажной квитанции, но если бы у них была возможность, они могли бы сэкономить на услугах почты и бумаге. Однако, какой будет потенциальная экономия, он не сказал. В Минстрое эту инициативу не комментировали.

Отключения или ограничения?

  • Согласно данным ФССП (Федеральной службы судебных приставов), средняя сумма задолженности, которую выставляют для принудительного взыскания, падает с 2017 года. Сейчас она составляет 21,7 тыс. руб., тогда как три года назад доходила до 24,6 тыс. руб. за услуги ЖКХ.
  • Отключение – действенный метод взыскания, считает исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. В интервью РИА Новости она подчеркнула, что этот механизм работает, и с помощью него сейчас собираются долги.
  • По ее словам, любой человек, у которого есть желание заплатить, может оформить реструктуризацию или субсидию. «Этой возможностью не пользуются либо асоциально-маргинальные элементы, либо богатые люди», – пояснила эксперт. Разворотнева отметила, что сначала надо защищать интересы добросовестных плательщиков.
  • Отключение и ограничения услуг ЖКХ надо разграничивать, призывает Татьяна Вепрецкая из АНП «Национальный жилищный конгресс». По ее мнению, ограничения доступа к канализации где-то будет эффективно, а где-то нет.  Кроме этого, по ее словам, если целиком отказаться от отключения или ограничения, то существует большая вероятность роста неплатежей.
  • «Меры должны быть системными и если мы отключили газ в отопительный период для жилых домов – это критическая ситуация, так как мы не можем «заморозить» людей», – заключила Вепрецкая.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Немыслимая война». Зачем Украина сталкивает Россию и Белоруссию лбами

«Немыслимая война». Зачем Украина сталкивает Россию и Белоруссию лбами
Политика

Отказывают в индексации. У властей есть деньги на работающих пенсионеров, но они их не дают?

Отказывают в индексации. У властей есть деньги на работающих пенсионеров, но они их не дают?
Экономика

Не поступятся тарифами? Правительство России предпочитает частным инвесторам естественные монополии

Не поступятся тарифами? Правительство России предпочитает частным инвесторам естественные монополии
Экономика

Ученые создали экологически чистую технологию, которая может генерировать электричество "из воздуха"

Ученые создали экологически чистую технологию, которая может генерировать электричество
Наука и технологии 1

Узнай, страна

В Ленобласти начались швартовные испытания малого ракетного корабля «Одинцово» с ударным комплексом

В Ленобласти начались швартовные испытания малого ракетного корабля «Одинцово» с ударным комплексом

В Кемеровской области впервые в России оборудовали очистные сооружения нового поколения на шахте

В Кемеровской области впервые в России оборудовали очистные сооружения нового поколения на шахте

В Иркутской области ввели в работу энерготранзит 220 кВ протяженностью 300 км за 12,6 млрд рублей

В Иркутской области ввели в работу энерготранзит 220 кВ протяженностью 300 км за 12,6 млрд рублей

В Приморье начали завершающие этапы строительства 250-километровой ЛЭП за 8,3 млрд рублей

В Приморье начали завершающие этапы строительства 250-километровой ЛЭП за 8,3 млрд рублей

Новости дня

16:03 РФ проиграла суд в Гааге против акционеров ЮКОСа РФ проиграла суд в Гааге против акционеров ЮКОСа
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
15:09 Кремль отреагировал на идею о неприкосновенности экс-президентов Кремль отреагировал на идею о неприкосновенности экс-президентов
14:48 В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов РФ В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов РФ
13:40 Лукашенко проведет встречу с Сечиным Лукашенко проведет встречу с Сечиным
13:08 В правительстве не поддержали проект о переносе выходного на 31 декабря В правительстве не поддержали проект о переносе выходного на 31 декабря
12:13 Нидерланды не нашли «Буков», которые могли бы сбить MH17 под Донецком в 2014 году Нидерланды не нашли «Буков», которые могли бы сбить MH17 под Донецком в 2014 году
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
11:06 Наступившее в Москве тепло побило рекорд 1949 года Наступившее в Москве тепло побило рекорд 1949 года

Узнай, страна!

13:45 В Ленобласти начались швартовные испытания малого ракетного корабля «Одинцово» с ударным комплексом В Ленобласти начались швартовные испытания малого ракетного корабля «Одинцово» с ударным комплексом
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter