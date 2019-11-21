Докажи что не алкаш. Россиян обязывают проходить дорогое обследование для получения водительской справки

С 22 ноября в России должен был действовать утвержденный приказом Минздрава новый порядок обязательного медицинского освидетельствования для водителей и тех, кто только получает водительские права. Узнав о том, что получение медсправки по новым правилам будет стоить в несколько раз дороже, водители в большинстве российских регионов выстроились в длинные очереди у наркодиспансеров. Ажиотаж, вызванный желанием граждан успеть получить справки по старым правилам, продолжался несколько дней. После того как на ситуацию обратил внимание Президент России, Миздрав отложил ведение нового порядка на неопределенный срок.

Возмущение президента

Сегодня министр здравоохранения России Вероника Скворцова приняла решение отложить введение новых правил медицинского осмотра для водителей. Как сообщил в своем Telegram-канале замминистра Олег Салагай, это решение было принято «с учетом обеспокоенности граждан».

Правда эту самую обеспокоенность Минздрав стал учитывать лишь после того какво всеуслышание Президент России раскритиковал придуманные ведомством новые правила, из-за которых стоимость оформления справки в некоторых регионах могла вырасти в десять и более раз.

«Чушь какая-то просто. У нас минимальный уровень оплаты труда — 11 280 рублей. Столько получают 3,9 млн человек. А сколько миллионов людей получают лишь чуть побольше? Получается, ползарплаты нужно отдать за эту справку?» - цитирует Forbes Владимира Путина.

Сообщается, что глава государства узнал о резком повышении цен на медсправки из СМИ и заявил, что дополнительные обследования, связанные с употреблением наркотических средств, проводить нужно, но «надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы».

Хотели как лучше

Суть проблемы заключается в следующем.

Водительская справка необходима будущим водителям для начала обучения, а действующим – для получения новых прав. В случае, если водитель не попадался дорожной полиции в состоянии алкогольного опьянения за рулем и не отказывался от процедуры медицинского освидетельствования, такую справку можно было оформлять раз в десять лет. При этом достаточно было пройти осмотр у врача-нарколога. При обнаружении конкретных симптомов алкогольной или наркотической зависимости врач обязан был назначить соответствующие анализы и обследования.

22 ноября, в России должен был вступить в силу приказ Минздрава, который отправлял на обследование всех водителей поголовно.

Согласно этому приказу, тесты на злоупотребление алкоголем и исследования на употребление десяти наркотических веществ, должны стать обязательными для всех при получении водительских прав.

Минздрав хотел как лучше - «не допустить к управлению автомобилями наркоманов и алкоголиков». А получилось как всегда – очереди и возмущение людей непродуманными действиями власти.

Цена справки

Дорого и долго. Эти два слова, по мнению экспертов, полностью характеризуют новый порядок получения справки, который делает обязательной сдачу анализов.

У водителей будут брать мочу, чтобы определить в ней психоактивные вещества - то есть следы употребления наркотиков. Кроме того, нужно будет сдать кровь на определение вещества карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Это так называемый специфический маркер, показывающий регулярную алкогольную нагрузку. Суть в том, что если человек ежедневно доходит до состояния опьянения, то анализ это покажет, но если обходится одним бокалом вина за ужином - то маркер этого не определит. Анализ на CDT делается четыре часа, а это значит, что водитель должен сделать как минимум два «захода» в наркодиспансер: сдать анализы, «погулять», вернуться, получить результат и заключение нарколога.

Придется побегать, потому что в общих медкомиссиях, даже тех, где налажен обмен информацией с нарко- и психдиспансерами, нет лабораторий, способных сделать нужные анализы.

Стоимость CDT которая обозначена на сайтах популярных российских лабораторий, сегодня составляет около трех тысяч рублей. Аналогичную сумму нужно будет отдать за анализ мочи на психоактивные вещества. Вот и получается, что к 700 рублям средней по стране стоимости справки придется добавить еще как минимум 6000 рублей на анализы.

По оценкам экспертов, новый порядок медосмотра с обязательными анализами неизбежно приведет к резкому росту цен. Например, в Башкирии стоимость получения справки может вырасти с 500 рублей до 5300-8400 рублей в зависимости от категории прав. В Красноярском крае — с нынешних 250 до 5350 рублей. В Свердловской области, как сообщают СМИ, справки подорожают с 1500 до 7000 рублей, в Воронежской - с 1000 до 5450 рублей. А в Ярославле как сообщают журналисты, цена водительских справок станет больше в 14 раз.

При таком раскладе, все, кому необходимо в ближайшее время получать справку, попытались успеть все сделать по старым правилам – никому же не хочется переплачивать. Возле наркодиспансеров в крупных городах выросли километровые очереди из сотен человек, аврачей практически мобилизовали на допдежурства. Но это мало помогло.

Что дальше?

Только получив «нагоняй» от главы государства, Минздрав «пошел на попятый» и отложил введение своего приказа.

"Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах", — заявил замминистра здравоохранения Олег Сагалай.

Но полностью отказаться от введения новых правил Минзрав РФ, похоже, не готов. И никто не объяснил, почему в этом вопросе не действует своего рода «презумпция невиновности», и даже те водители, которые никогда не были замечены в употреблении спиртного, должны за свой счет доказывать, что они не алкоголики.

Впрочем, эксперты не сомневаются, что в дальнейшем водители найдут способы обойти суровые и, по большому счету, бессмысленные нововведения. А у коммерческих медкомиссий, скорее всего, вырастет число клиентов.

Примечательно, что согласно действующему постановлению правительства, как пишет РГ, алкоголизм не является противопоказанием для управления транспортным средством. В списке таких противопоказаний – психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ.