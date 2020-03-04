«Доходы зависят от нефти». Путин объяснил бедность россиян 177 0 Экономика

Россиянам следует пристальнее следить за ценами на нефть. По словам президента Владимира Путина, доходы жителей России зависят от стоимости ископаемого топлива и снижаются с 2014 года из-за падения нефтяных котировок. Об этом Путин рассказал в очередной порции интервью агентству ТАСС. На вопрос о том, кто несет персональную ответственность за ухудшение жизни россиян, Путин не ответил, сославшись на «объективные обстоятельства».