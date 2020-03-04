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«Доходы зависят от нефти». Путин объяснил бедность россиян

4 Марта 2020 177 0 Экономика
«Доходы зависят от нефти». Путин объяснил бедность россиян

Россиянам следует пристальнее следить за ценами на нефть. По словам президента Владимира Путина, доходы жителей России зависят от стоимости ископаемого топлива и снижаются с 2014 года из-за падения нефтяных котировок. Об этом Путин рассказал в очередной порции интервью агентству ТАСС. На вопрос о том, кто несет персональную ответственность за ухудшение жизни россиян, Путин не ответил, сославшись на «объективные обстоятельства».

Ушли от зависимости?

  • Россия уходит от нефтяной зависимости, но доходы россиян падают 6 лет подряд из-за снизившихся цен на нефть. Такую экономическую картину происходящего нарисовал президент Путин в проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».
  • В целом Россия сегодня меньше зависит от колебаний цен на нефть, поскольку растет доля ненефтегазовых доходов, утверждает глава страны. Президент, правда, не пояснил, что «ненефтегазовые доходы» бюджета – это прямые и косвенные налоги на граждан. В связи с этим после 2014 года в правительстве появилась концепция: «люди – новая нефть».
  • Тем не менее президент гордится тем, что сырьевая зависимость ослабевает. «Это не сделаешь одним щелчком пальцев», – утверждает он. Повышать собираемость растущих налогов в должности главы Федеральной налоговой службы правительству помогал нынешний председатель кабинета министров Михаил Мишустин.
  • Вместе с тем в конце прошлой недели, 1 марта глава государства созвал экстренное заседание с нефтяными компаниями и правительством, на котором поставил вопрос о текущих нефтяных ценах. На закрытии торгов в пятницу цены на нефть упали до 50,2 долларов, а курс рубля по отношению к доллару вырос до 67 руб.
  • Министр финансов Антон Силуанов заверил, что бюджет будет сверстан и при цене 30 долларов за баррель. Однако уже этого снижения было достаточно для того, чтобы президент обеспокоился о негативных последствиях для экономики из-за коронавируса. Основной удар по российской экономике коронавирус наносит через нефть – Китай и другие страны нуждаются в меньшем количестве ископаемого топлива, а значит – в главном экспортном продукте России. И это не может не беспокоить Путина, заявляющего о «снижении нефтяной зависимости».

Никакой персональной ответственности

  • Президент обеспокоен стагнацией реальных доходов россиян. Он назвал доходы россиян – ключевой социальной проблемой. «Мы должны что-то сделать, правительство должно что-то сделать», – отметил президент, но не сказал, что должны сделать власти для роста доходов.
  • Доходы россиян упали с 2014 года и продолжают снижаться (президент называет это «стагнируют» – то есть не растут, а не падают) из-за резкого, почти в два раза, падения цен на энергоносители. Однако цены с 2014 года восстанавливались до 70 долларов за баррель, а бюджет России формируется при цене 42 доллара за баррель.
  • По словам президента, власти не могут «ждать годами», когда решится вопрос роста реальных доходов. И перед правительством Мишустина стоит задача повышения благосостояния россиян. Но персональной ответственности за обеднение россиян никто из чиновников не несет. Потому что есть «объективные обстоятельства». «Ну, что можно сказать про персональную ответственность, если снизились цены на нефть на мировом рынке?» – задался вопросом президент, который управляет страной 20 лет и обещает покончить с сырьевой зависимостью.

Вспомнить об инфляции

  • Президент снова напомнил об «ужасных» 90-х и вспомнил о высокой инфляции. Сейчас официальная инфляция низкая – «крутится в районе 3%». Но это общий индекс потребительских цен, а вот продуктовая инфляция составляет до 25% в год. При этом услуги россиян не дорожают из-за плохого состояния дел в экономике, они все меньше могут позволить себе товаров длительного пользования и страдают от продуктовой инфляции. Власти об этом молчат, прикрываясь общим показателем. Также в два раза выше этого показателя ежегодно растут цены на услуги ЖКХ – их нормативы устанавливает напрямую правительство. Все вместе это ведет к обеднению домохозяйств.
  • По мнению президента, россияне «очень чувствуют на своем кошельке, когда инфляция растет и цены поднимаются». Однако он же одобрил повышение НДС с 18% до 20%, что резко сказалось на всех типах товаров и услугах.
  • О том, что для роста реальных доходов россиян потребуется какое-то время, в феврале заявлял и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Как отмечал официальный представитель Кремля, с целью повышения доходов россиян власти предусмотрели «целую программу». Но даже при таком варианте не стоит ожидать сиюминутных результатов. «К сожалению, невозможно ожидать сиюминутных результатов, но делается очень многое для того, чтобы поступательно поднимать жизненный уровень», – утверждал Песков.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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