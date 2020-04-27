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До пандемии коронавируса в России уволили 42% медперсонала
27 Апреля 2020 82 0 Политика
Российская система здравоохранения нуждается в модернизации. Об этом в Счетной палате задумались во время пандемии коронавируса, которая показала неготовность российского здравоохранения к потенциальным вызовам. Со своей стороны Счетная палата готовит рекомендации по улучшению системы. Но вряд ли они на что-то повлияют – Россия преступно мало тратит на здравоохранение и слишком много на оборону.
Россия экономит на здоровье людей
- О необходимости модернизации российского здравоохранения заговорили в Счетной палате, пишет ТАСС и приводит слова зампредседателя ведомства Галины Изотовой: «Сейчас всем важно сделать правильные выводы, скоординироваться и принять своевременные решения».
- По словам Изотовой, Счетная палата последнее время требовала увеличить финансирование здравоохранения и повысить качество профессиональной подготовки медперсоналу. Сегодня в России 41% пациентов не доверяют выводам врачей, что является большой проблемой. Недоверие к государственной медицине – результат плохого уровня преподавания в медицинских вузах.
- Также есть проблемы с политикой оптимизации здравоохранения, которую проводят федеральные и региональные власти. Так, например, с 2017 года численность медперсонала в России сократилась на 42%, до 268 тыс. человек. Медикам нужно увеличивать зарплаты и улучшать условия их труда, считает представитель Счетной палаты.
- По уровню государственных расходов на здравоохранение Россия занимает не самое лучшее место. В расчете на одного человека страна тратит 864 доллара в год. При этом другая нефтяная страна Норвегия – 5,289 долларов, Германия – 5056 доллара, Франция – 4141 доллар, Япония – 4008 доллара. Гораздо больше Россия вкладывает в секретные статьи расходов бюджета и в создание ракет, танков и прочих пушек – на это уходит 30% федерального бюджета (около 8 трлн руб.).
- После пандемии коронавируса большинство стран собираются увеличить расходы на здравоохранение до 10% ВВП со среднего текущего показателя в 8,8%. При этом Россия собирается достичь лишь 7% к 2024 году (!). «При текущих объемах финансирования говорить об эффективной модернизации отрасли крайне затруднительно», – говорит зампред Счетной палаты.
- В 2020 году Россия тратит только 3,6% ВВП на здравоохранение (для сравнения США – около 15% ВВП). Глава Счетной палаты Алексей Кудрин говорил, что в будущем именно здравоохранение станет ключевым элементом национальной безопасности, который будет диктовать другим отраслям экономики направление инвестиций.
- В ВЭБе уже предложили контуры будущей модернизации – первым шагом эксперты института банка считают необходимым вынести инфекционные больницы за пределы городов или предусмотреть перепрофилирование медицинских учреждений в инфекционные центры. В Счетной палате же считают, что реформа не должна затрагивать только инфекционные больницы.
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