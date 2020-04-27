До пандемии коронавируса в России уволили 42% медперсонала 82 0 Политика

Российская система здравоохранения нуждается в модернизации. Об этом в Счетной палате задумались во время пандемии коронавируса, которая показала неготовность российского здравоохранения к потенциальным вызовам. Со своей стороны Счетная палата готовит рекомендации по улучшению системы. Но вряд ли они на что-то повлияют – Россия преступно мало тратит на здравоохранение и слишком много на оборону.