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До 50 тысяч бесплатно. Сбербанк начнет брать комиссию за денежные переводы

26 Марта 2020 161 0 Экономика
До 50 тысяч бесплатно. Сбербанк начнет брать комиссию за денежные переводы

Сбербанк ограничит бесплатные переводы денег с карты на карту 50 тыс. руб. в месяц. Суммы сверх этого лимита будут облагаться комиссией. Либо можно будет купить подписку на переводы. Ограничения вступят в силу с 1 апреля 2020 года и официально станут ответом на отмену «банковского роуминга» – комиссий за переводы средств между регионами России.

Бесплатный порог

  • «Банковский роуминг» в России законодательно будет запрещен с июня 2020 года. На запрете настояла Федеральная антимонопольная служба в мае 2019 года. По ее оценкам, на Сбербанк приходится 94% всех денежных переводов с карты на карту, и банк зарабатывает на пересылке денег из одного региона в другой.
  • Глава Сбербанка Герман Греф утверждал, что его организация монетизирует только 5% от всех переводов, а все остальные остаются бесплатными. Спорил Греф и с понятием «банковский роуминг».
  • Согласно оценке Центробанка, в 2019 году россияне перевели с карты на карту порядка 35,6 трлн руб. В большинстве банков комиссию за переводы в зависимости от региона не берут. Например, ВТБ, Райффайзенбанке, Альфа-банке.
  • В Сбербанке же, если использовать приложение «Сбербанк Онлайн», комиссия за перевод в другой регион составляла 1% от суммы, но не могла превышать 1 тыс. руб. При этом за переводы в одном регионе комиссия не взималась.
  • Сбербанк превентивно решил ответить на отмену «банковского роуминга». С 1 апреля 2020 года бесплатный перевод средств будет ограничен по России суммой 50 тыс. руб. Эти условия будут распространяться как на переводы между регионами, так и на переводы в границах одного субъекта. Проект обкатывался в Карелии, а его развертывание начнется с Дальнего Востока. В июне новые правила Сбербанка будут действовать для всей страны.

Подписка на переводы

  • При превышении лимита в 50 тыс. руб. по переводам с карты на карту его можно будет поднять до 100 тыс. руб. до конца месяца за 99 руб. Безлимитный пакет обойдется в 134 руб. в месяц.
  • Безлимит на переводы и платежи, в том числе ЖКХ и прочие услуги, будет стоить от 209 руб. в месяц. Однако «безлимит» будет распространяться только на переводы внутри Сбербанка. При переводе на счета других банков будет взиматься межбанковская комиссия.
  • Через «Сбербанк Онлайн» клиентов будут предупреждать о том, что лимит приближается к порогу 50 тыс., после чего предложат оформить подписку на переводы.

Почему не бесплатно

  • До эксперимента Сбербанка на российском банковском рынке раньше не было подписок на переводы. В банке объясняют, что вынуждены брать с клиентов деньги за услугу для обеспечения инвестиций в его развитие. Все комиссии, утверждают в Сбербанке, пойдут на поддержку инфраструктуры, техническую помощь и обслуживание операционных процессов.
  • В прошлом году, как свидетельствует отчетность по МСФО, доход банка от комиссий, связанных с обслуживанием банковских карт (включая комиссии за переводы), составил 63,6 млрд руб., в 2018 году эта сумма была на уровне 60,2 млрд руб.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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