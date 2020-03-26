До 50 тысяч бесплатно. Сбербанк начнет брать комиссию за денежные переводы 161 0 Экономика

Сбербанк ограничит бесплатные переводы денег с карты на карту 50 тыс. руб. в месяц. Суммы сверх этого лимита будут облагаться комиссией. Либо можно будет купить подписку на переводы. Ограничения вступят в силу с 1 апреля 2020 года и официально станут ответом на отмену «банковского роуминга» – комиссий за переводы средств между регионами России.