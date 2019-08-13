Днепр – наш? Крым требует от Украины возобновить поставки пресной воды

Власти Крыма планируют добиваться от Украины возобновления заблокированных еще в 2014 году поставок пресной воды из реки Днепр на полуостров. Свои требования они обосновывают, ссылаясь на международное право и тот факт, что исток реки расположен на территории России. Несмотря на упорное сопротивление властей Украины, эксперты считают, что Россия имеет все шансы отстоять интересы Крыма в суде.

Днепр начинается в России

Крымские власти будут обращаться к федеральным властям с просьбой провести переговоры с украинской стороной по вопросу запуска днепровской воды в регион. С таким сообщением во время заседания совета по улучшению инвестиционного климата в Крыму выступил заместитель председателя Совета министров, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов.

Он уточнил, что имеется в виду не вода «реки Днепр, которая принадлежит Украине», а вода, которая идет с российской территории. Постпред настаивает, что переговоры нужны для решения ряда проблем, особенно в северной части Крымского полуострова.

В разговоре с РБК, Мурадов напомнил: истоки главной украинской реки, равно как и его притока Десны расположены на территории России. Права Украины на воды Днепра не отрицаются, но сам факт перекрытия воды в Крыму является нарушением международного гуманитарного права и права на пользование воды людьми. Также речь идет о нарушении права регулирования стока международных вод. По словам постпреда, эта тема в международной практике не новая. «Многие реки протекают по территории нескольких государств. И таким волевым актом насилия, граничащим с терроризмом, который совершает Украина, подобные вещи регулировать нельзя», — считает Георгий Мурадов.

Если говорить более подробно, то исток Днепра расположен в российской Смоленской области, около деревни Бочарово. Общая длина реки составляет 2,2 тыс. км. И в соотношении по площади 485 км находятся в России и еще 595 км в Белоруссии. Украинскими является порядка 1,1 тыс. км Днепра.

Как было до блокады?

До 2014 года вода Днепра поступала в Крымский полуостров по Северо-Крымскому каналу, которым обеспечивалось 85% сельскохозяйственных потребностей региона в пресной воде. Но после того, как Крым вернулся в состав России, Украина закрыла шлюзы канала. Тем не менее, некоторая часть воды все-таки доходила до Крыма, поскольку ниже шлюзов располагались и хозяйства, принадлежащие фермерам Украины – для них-то и сохранялся минимальный поток.

Полностью блокировка воды по каналу произошла после того, как в 2017 году в Херсонской области запустили новую дамбу. И уже после этого, чтобы обеспечить население водой, в Крыму стали бурить свои скважины.

Ранее неоднократно говорилось о том, что нехватку воды ощущают не только сельхозугодья. Около года назад случился выброс вредных веществ из комбината «Крымский Титан». В результате была заражена атмосфера в районе Армянска и Красноперекопска. Говоря о причинах случившегося, упоминалась нехватка пресной воды – до этого водами Днепра разбавляли отходы предприятия в отстойнике. После водной блокады со стороны Украины концентрация опасных веществ стала расти.

Шанс есть

До сих пор Киев назвал только одно условие возобновления подачи воды: Москва должна «признать факт оккупации Крыма». Но эксперты полагают, что возможно судебное урегулирования вопроса и у России есть все шансы, чтобы доказать в суде свое право на воду из Днепра. Как минимум, по причине того, что река является трансграничной и принадлежит не только украинской стороне. Об этом в беседе с изданием «Взгляд» заявил юрист постоянного представительства Крыма при президенте России Александр Молохов.

Эксперт подчеркнул, что Днепр является рекой, которая однозначно подчиняется режиму международного судоходства и соответствующих конвенций, которые подписаны и Россией, и Украиной. Молохов отмечает, что в этом вопросе Россия имеет достаточно сильную правовую позицию.