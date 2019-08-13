Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
13 АВГ, 12:35 МСК
USD (ЦБ)    65,6017
EUR (ЦБ)    73,1231

13 АВГ, 12:35 МСК
USD (ЦБ)    65,6017
EUR (ЦБ)    73,1231
﻿

Днепр – наш? Крым требует от Украины возобновить поставки пресной воды

13 Августа 2019 106 0 Политика
Днепр – наш? Крым требует от Украины возобновить поставки пресной воды

Власти Крыма планируют добиваться от Украины возобновления заблокированных еще в 2014 году поставок пресной воды из реки Днепр на полуостров. Свои требования они обосновывают, ссылаясь на международное право и тот факт, что исток реки расположен на территории России. Несмотря на упорное сопротивление властей Украины, эксперты считают, что Россия имеет все шансы отстоять интересы Крыма в суде.

Днепр начинается в России

Крымские власти будут обращаться к федеральным властям с просьбой провести переговоры с украинской стороной по вопросу запуска днепровской воды в регион. С таким сообщением во время заседания совета по улучшению инвестиционного климата в Крыму выступил заместитель председателя Совета министров, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов.

Он уточнил, что имеется в виду не вода «реки Днепр, которая принадлежит Украине», а вода, которая идет с российской территории. Постпред настаивает, что переговоры нужны для решения ряда проблем, особенно в северной части Крымского полуострова.

В разговоре с РБК, Мурадов напомнил: истоки главной украинской  реки, равно как и его притока Десны расположены на территории России. Права Украины на воды Днепра не отрицаются, но сам факт перекрытия воды в Крыму является нарушением международного гуманитарного права и права на пользование воды людьми. Также речь идет о нарушении права регулирования стока международных вод. По словам постпреда, эта тема в международной практике не новая. «Многие реки протекают по территории нескольких государств. И таким волевым актом насилия, граничащим с терроризмом, который  совершает Украина, подобные вещи регулировать нельзя», — считает Георгий Мурадов.

Если говорить более подробно, то исток Днепра расположен в российской Смоленской области, около деревни Бочарово. Общая длина реки составляет 2,2 тыс. км. И в соотношении по площади 485 км находятся в России и еще 595 км в Белоруссии. Украинскими является порядка 1,1 тыс. км Днепра.

Как было до блокады?

До 2014 года вода Днепра поступала в Крымский полуостров по Северо-Крымскому каналу, которым обеспечивалось 85% сельскохозяйственных потребностей региона в пресной воде. Но после того, как Крым вернулся в состав России, Украина закрыла шлюзы канала. Тем не менее, некоторая часть воды все-таки доходила до Крыма, поскольку ниже шлюзов располагались и хозяйства, принадлежащие фермерам Украины – для них-то и сохранялся минимальный поток.

Полностью блокировка воды по каналу произошла после того, как в 2017 году в Херсонской области запустили новую дамбу. И уже после этого, чтобы обеспечить население водой, в Крыму стали бурить свои скважины.

Ранее неоднократно говорилось о том, что нехватку воды ощущают не только сельхозугодья. Около года назад случился выброс вредных веществ из комбината «Крымский Титан». В результате была заражена атмосфера в районе Армянска и Красноперекопска. Говоря о причинах случившегося, упоминалась нехватка пресной воды – до этого водами Днепра разбавляли отходы предприятия в отстойнике. После водной блокады со стороны Украины концентрация опасных веществ стала расти.

Шанс есть

До сих пор Киев назвал только одно условие возобновления подачи воды: Москва должна «признать факт оккупации Крыма».  Но эксперты  полагают, что  возможно  судебное урегулирования вопроса и у России есть все шансы, чтобы доказать в суде свое право на воду из Днепра. Как минимум, по причине того, что река является трансграничной и принадлежит не только украинской стороне. Об этом в беседе с изданием «Взгляд» заявил юрист постоянного представительства Крыма при президенте России Александр Молохов.

Эксперт подчеркнул, что Днепр является рекой, которая однозначно подчиняется режиму международного судоходства и соответствующих конвенций, которые подписаны  и Россией, и Украиной. Молохов отмечает, что в этом вопросе Россия имеет достаточно сильную правовую позицию.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Россия разбирается во вмешательстве США в выборы в Москве, стихают лесные пожары в Сибири, Грузия теряет российских туристов и другие новости

Россия разбирается во вмешательстве США в выборы в Москве, стихают лесные пожары в Сибири, Грузия теряет российских туристов и другие новости
События и факты

Одно море на пятерых. Какие приоритеты сотрудничества Россия определила на первом Каспийском форуме?

Одно море на пятерых. Какие приоритеты сотрудничества Россия определила на первом Каспийском форуме?
Политика

Налоговый эксперимент. Как самозанятые россияне легализуют свою деятельность через мобильное приложение?

Налоговый эксперимент. Как самозанятые россияне легализуют свою деятельность через мобильное приложение?
Экономика

Герои или жертвы? Саров скорбит по погибшим в результате взрыва на Северодвинском полигоне

Герои или жертвы? Саров скорбит по погибшим в результате взрыва на Северодвинском полигоне
События и факты

Узнай, страна

В Санкт-Петербурге стартует проект строительства транспортно-логистического центра за 10,5 млрд руб.

В Санкт-Петербурге стартует проект строительства транспортно-логистического центра за 10,5 млрд руб.

В Пермском крае впервые в России начали промышленный выпуск огнеупорной ткани для нефтяников

В Пермском крае впервые в России начали промышленный выпуск огнеупорной ткани для нефтяников

В Новосибирске ученые создали комплекс, вдвое ускоряющий восстановление после инсульта и травм

В Новосибирске ученые создали комплекс, вдвое ускоряющий восстановление после инсульта и травм

В Удмуртии концерн «Калашников» разработал электромобиль для нужд такси и каршеринга

В Удмуртии концерн «Калашников» разработал электромобиль для нужд такси и каршеринга

Новости дня

11:59 В Киеве продают дневники с изображением карты Украины без Крыма В Киеве продают дневники с изображением карты Украины без Крыма
Россия по золотовалютным резервам может обогнать Саудовскую Аравию
Россия по золотовалютным резервам может обогнать Саудовскую Аравию
10:42 В Госдуме прозвучало предложение – заключить с Украиной соглашение по поставкам воды в Крым В Госдуме прозвучало предложение – заключить с Украиной соглашение по поставкам воды в Крым
09:35 В Приамурье на памятнике солдатам ВОВ обнаружили солдат НАТО В Приамурье на памятнике солдатам ВОВ обнаружили солдат НАТО
08:31 Самые востребованные профессии в России – продавец и повар Самые востребованные профессии в России – продавец и повар
07:28 В России оценили заявление властей Грузии о многомилионных потерях для бюджета В России оценили заявление властей Грузии о многомилионных потерях для бюджета
12 АВГ, 23:58 Погодный апокалипсис обрушился на Вену Погодный апокалипсис обрушился на Вену
«Конвертируемая зарплата». Почему объем «серых» доходов россиян сопоставим с расходами казны?
«Конвертируемая зарплата». Почему объем «серых» доходов россиян сопоставим с расходами казны?
12 АВГ, 22:54 Древняя морская жизнь мигрировала через океаны на гигантских "живых плотах" Древняя морская жизнь мигрировала через океаны на гигантских "живых плотах"

Узнай, страна!

12:23 В Санкт-Петербурге стартует проект строительства транспортно-логистического центра за 10,5 млрд руб. В Санкт-Петербурге стартует проект строительства транспортно-логистического центра за 10,5 млрд руб.
Оставили без лекарств? В России выросло число сорванных тендеров по закупке жизненно важных препаратов
Оставили без лекарств? В России выросло число сорванных тендеров по закупке жизненно важных препаратов
09:36 Астраханская область выходит на новый уровень экономического сотрудничества с Туркменистаном Астраханская область выходит на новый уровень экономического сотрудничества с Туркменистаном
12 АВГ, 15:31 Выставка «CPM. ПРЕМЬЕРА МОДЫ В МОСКВЕ-2019. ОСЕНЬ» Выставка «CPM. ПРЕМЬЕРА МОДЫ В МОСКВЕ-2019. ОСЕНЬ»
09 АВГ, 10:14 Омские предприниматели приняли участие в бесплатном семинаре Школы экспорта РЭЦ Омские предприниматели приняли участие в бесплатном семинаре Школы экспорта РЭЦ
08 АВГ, 17:26 Храм пророка Божия Илии, ВДВ России и ТПП РФ отметили престольный праздник пророка Божия Илии Храм пророка Божия Илии, ВДВ России и ТПП РФ отметили престольный праздник пророка Божия Илии
08 АВГ, 13:42 Минтранс России поддерживает проекты развития транспортной инфраструктуры Астраханской области Минтранс России поддерживает проекты развития транспортной инфраструктуры Астраханской области
Ядерная угроза. Большинство россиян помнит о Хиросиме и половина боится ядерной войны
Ядерная угроза. Большинство россиян помнит о Хиросиме и половина боится ядерной войны
07 АВГ, 16:14 В Астраханской области ужесточают борьбу с незаконным выловом рыбы В Астраханской области ужесточают борьбу с незаконным выловом рыбы
07 АВГ, 11:21 Энергетики Кинешемского района электрических сетей Ивэнерго повышают надежность электроснабжения Энергетики Кинешемского района электрических сетей Ивэнерго повышают надежность электроснабжения
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter