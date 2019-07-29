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Дмитрий Савельев:"Смягчение условий импортозамещения негативно отразится на развитии российского бизнеса"

29 Июля 2019 84 0 Интервью и комментарии
Дмитрий Савельев:"Смягчение условий импортозамещения негативно отразится на развитии российского бизнеса"

Правительство обсуждает смягчение условий для участия иностранных компаний в государственных закупках. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы (фракция ЛДПР) Дмитрий Савельев считает, что смягчение политики импортозамещения может негативно отразиться на развитии отечественного бизнеса.

- Введённые ограничения на импорт зарубежной продукции стали для российских предприятий стимулом к тому, чтобы возобновить некогда закрытые производства или создать новые, ранее не имевшие аналогов в нашей стране. Благодаря запрету на ввоз целых групп товаров наши производители смогли предложить россиянам альтернативу иностранным изделиям. За один только июнь в России реализовано 20 проектов импортозамещения, а за прошедшие четыре года их число составило 1258. Нам удалось серьёзно снизить зависимость от импорта сельхозпродукции, что послужило обеспечению продовольственной безопасности страны.
Объем госзакупок в 2018 году составил 8,4 трлн рублей, при этом приобретение ряда товаров зарубежных производителей для госнужд запрещено законодательно. Сюда относится продукция лёгкой промышленности, спецтехника, программное обеспечение и ряд других позиций. При этом поддержка отечественных участников рынка с помощью госзакупок уже дала положительный эффект для ряда отраслей: так, доля российского ПО в закупках госорганов достигает уже 65%, хотя четыре года назад она составляла всего 20%.
Предоставление иностранным компаниям более широкого участия в госзакупках противоречит самим принципам обеспечения безопасности государства, защиты внутреннего рынка и развития национальной экономики. Например, существует правило «третьего лишнего», когда при участии в торгах хотя бы двух российских производителей даже не рассматриваются предложения иностранного бизнеса, но вот если отечественный поставщик – только один, то иностранцы допускаются к участию в тендере без ограничений. Это правило легко обходится при закупках: конкурсная документация формируется под конкретное зарубежное оборудование, и у антимонопольных органов нет оснований это пресечь. Таким путём, например, госкорпорации приобретают иностранные вертолёты, хотя продукция «Ростеха» на порядок выше по своему качеству.
Отечественный производитель уже научился выпускать продукт, востребованный рынком: холдинг «Росэлектроника» делает современные цифровые радиостанции, а знаменитый «Уралвагонзавод» освоил выпуск трамваев, не уступающих ни в чём западным образцам, и таким примерам – несть числа. Продолжать господдержку российских производителей необходимо ещё и потому, что бизнес инвестирует в новые проекты на перспективу, надеясь на помощь государства. Срок окупаемости крупных проектов в среднем составляет от пяти до десяти лет, и если сейчас дать иностранцам право на широкое участие в госзакупках, это ослабит экономическое положение многих наших компаний. Необходимо не смягчать условия, а вводить дополнительные ограничительные меры для импорта, потому что «кормить» Запад недальновидно: это нашим согражданам требуются новые рабочие места.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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