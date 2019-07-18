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Дмитрий Савельев: "Правовой статус пристава нужно повысить согласно его функциональными обязанностям"

18 Июля 2019 851 0 Интервью и комментарии
Дмитрий Савельев: "Правовой статус пристава нужно повысить согласно его функциональными обязанностям"

Первый заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, депутат Государственной Думы (фракция ЛДПР) прокомментировал законопроект, направленный на реорганизацию Федеральной службы судебных приставов.

- По статистике сегодня на одного пристава приходится 3,7 тыс. исполнительных производств. Несмотря на колоссальную загрузку сотрудников ФССП, процент исполнительных производств у них довольно высок. При этом они также помогают в розыске и задержании лиц, скрывающихся от следствия или суда: только в прошлом году судебные приставы задержали около 1000 человек, разыскивавшихся за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Бесспорно, работа у приставов крайне напряженная и на текущий момент  - исключительно неблагодарная. По факту их деятельность вполне сравнима с функциями правоохранительных органов, приставы, к примеру, имеют право на ношение оружия и применение физической силы к нарушителям. А общественный статус далек от того, что есть у сотрудников правоохранительных органов - зарплаты низкие, нет ни званий, ни социальных льгот. Неудивительно, что текучка кадров в этой сфере составляет 80%.
Согласно новому законопроекту ФССП фактически становится полноценной силовой структурой, а судебные приставы получают все права и обязанности госслужащих в данной сфере. Это, несомненно, повысит престиж должности судебного пристава, а главное позволит повысить эффективность службы в целом. В частности, благодаря дополнительному бюджетному финансированию можно будет активизировать цифровизацию работы приставов. Сейчас у них есть автоматизированная система документооборота, но работает она только в Москве. В регионах задействовать систему проблематично – стоимость оборудования и монтажных работ слишком высоки. Между тем, внедрение этой системы в масштабах России может серьезно облегчить работу приставов, повысив оперативность ведения исполнительных производств.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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