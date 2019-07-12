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Дмитрий Савельев рассказал о тенденциях российско-азербайджанского партнерства и итогах ИННОПРОМ-2019

12 Июля 2019 98 0 Интервью и комментарии
Дмитрий Савельев рассказал о тенденциях российско-азербайджанского партнерства и итогах ИННОПРОМ-2019

Депутат Госдумы, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан рассказал о том, как выставка в Екатеринбурге способствовала укреплению российско-азербайджанских отношений.

В свой юбилей ИННОПРОМ, проводимый в этом году в 10й раз, поставил своеобразный рекорд – в экспозиции было 14 национальных стендов, среди которых особое внимание привлек стенд Азербайджана – стратегического партнера России. К тому же в рамках мероприятия состоялась встреча министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева, на которой было отмечено, что уже за первые месяцы 2019 года товарооборот между нашими странами вырос на 10%. «При этом в объёмах взаимных поставок наблюдается всё чаще отгрузка не сырья, а продукции высокого передела, что очень радует», - сообщил Дмитрий Савельев.

Вместе с азербайджанским министром в работе ИННОПРОМ приняли участие более 20 руководителей предприятий машиностроения, крупных транспортных и добывающих компаний, которые уже сотрудничают с российскими предприятиями. А по итогам переговоров было подписано еще несколько значимых соглашений о дальнейшей совместной работе.

Российский парламентарий отмечает, что совместные проекты между нашими странами реализуются весьма интенсивно во всех сферах – не только на земле и воде, но и в небе, и под землей. «Бакинский метрополитен уже много лет сотрудничает с московским ОАО «Метровагонмаш»: достаточно сказать, что все вагоны бакинского метро были изготовлены в России, - приводит пример Дмитрий Савельев. – Сейчас, в рамках программы обновления подвижного состава, наши специалисты строят для Баку шесть новых поездов. Не менее перспективное направление сотрудничества в этой сфере – поставка изготовленных в России вагонов для ЗАО «Азербайджанские железные дороги». И если уж речь шла о железнодорожной отрасли, я хотел бы отметить договор, который заключили между собой уральская Группа Синара и азербайджанская ATEF Group на поставку техники, а также их договоренность о реализации совместных проектов в энергетике».

Депутат Госдумы в целом отметил большое количество соглашений именно в транспортной сфере, подчеркнув, что транспорт недаром называют локомотивом экономики. «Для промышленности Азербайджана, которая развивается весьма динамично, транспортный аспект имеет особое значение. Например, Гянджинский автомобильный завод с 2015 года собирает на своих производственных площадях грузовики КАМАЗ, и это сотрудничество с российским автогигантом только развивается: на выставке ИННОПРОМ-2019 был подписан договор о поставке в Азербайджан очередной партии машинокомплектов на 400 млн рублей, причём уже в ближайшее время модельный ряд грузовиков расширится», - пояснил Дмитрий Савельев.

Кроме того, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан в целом высоко оценил роль ИННОПРОМа-2019 в развитии отношений между государствами. «Завершившаяся выставка была важна как в плане межрегиональных отношений, так и в масштабе глобального сотрудничества между нашими странами, - сообщил он. – Сейчас Азербайджан успешно развивает свой промышленный потенциал и идёт путём индустриализации, а выставки подобного рода обеспечивают коммуникацию между деловыми кругами – на благо российско-азербайджанской кооперации».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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